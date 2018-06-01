徐峥这样解读影片中的角色：“一个非常不堪的人，一个自私的人，一个完全为了自保和自救的人。他的良心当中，那微弱的一点点善意，最后被放大了。





徐峥这样解读影片中的角色：“一个非常不堪的人，一个自私的人，一个完全为了自保和自救的人。他的良心当中，那微弱的一点点善意，最后被放大了。”对于影片黑色幽默背后的主题，导演文牧野则强调：“程勇其实就是普通的你我，大家都有成为英雄的素质。他是一个有成为英雄素质的普通人，恰巧有这么一件事找到了他，碰到了他，让他慢慢把心中好人的、英勇的一面展示了出来。”





片中作为“烂人”代表的徐峥，集结“生旦净末丑”式配备“治愈小队”成员，展开一段戏剧性的草根逆袭故事。同时作为暑期第一部与观众见面的幽默元素电影，其背后的现实意义同样不容小觑。据悉，影片《我不是药神》不仅聚焦小人物，更记录其因选择而蜕变的完整过程。

作为主创之一的监制宁浩坦言：“希望大家能够看到认真的中国本土题材，本土制作的电影。”在这种精神的驱动下，以强调节奏感与表演连贯性著称的导演文牧野，甚至以两种不同的拍摄风格与方式去完成每一场戏：一种是相对风格化的方式去讲故事；一种是相对稳定的，根植于故事层面的记录。





文牧野导演透露：“多数情况下我们会一场戏从头一直演到尾，而我们的演员他们也有这样的能力。”监制兼领衔主演的徐峥亦感慨：“我们的演员真的是非常棒，每个角色都呈现出了演员自身的光辉，让人难以抽离。”

编辑：hello王小羊