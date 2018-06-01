动画电影《神奇马戏团之动物饼干》曝光了一支魔力版预告及六一海报，众多萌宠纷纷出镜，影片由艾米莉·布朗特与约翰·卡拉辛斯基夫妻、“甘道夫”伊恩·麦克莱恩、史泰龙等明星配音。









魔力马戏来袭 仓鼠飞扑饼干狠戳观众萌点





《神奇马戏团》讲述了男主角欧文一家三口在叔叔鲍勃去世后，立志重现其留下的马戏团昔日的辉煌，随即引发的一系列神奇故事。六一版海报便将重点放在马戏团上，首次为观众呈现出了马戏团的远景全貌。蓝天、绿草、鲜亮的帐篷、飘动的彩旗以及成群的动物，勾勒出一幅温馨祥和的画面。而画面前方飞扑向人形饼干的小仓鼠则最为亮眼，留着口水、四肢大张的样子瞬间萌翻一众网友，同时，它略带喜感的形象又为影片增加了几分搞笑元素。





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最新曝光的魔力版预告亦是围绕着马戏团以及神秘的动物饼干展开，为观众奉献了一场魔力盛宴。伴随着亮起的照明灯和高亢的背景乐，神奇马戏团的奇幻演出隆重开场。





吃下一块小饼干，五个杂技演员、憨态可掬的小丑瞬间变身为小松鼠、长臂猿，狮子欧文也在乔伊的投食下秒变大猩猩，花样变幻让人目不暇接，神奇魔力可见一斑。但小丑红鼻头坏笑着展示一盒饼干的样子，又让人对这种魔法产生了些许不安。而预告最后，红鼻头留下的一句“怎样才能变回人类，这就是魔法”同样留下了悬念，可谓吊足观众胃口。





《神奇马戏团》的2D与3D版本将在7月27日同步登陆全国院线。