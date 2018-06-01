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“盲山”女主黄璐新片《血十三》首发预告

局中局暗藏人性红与黑 女警正面对决连环杀手

2018-06-01 11:14:42 来源：Mtime时光网

黄璐谈及自身对角色感受时说：“这个角色心里也有阴影，并不是她表面上表现得那么坚强，也对感情、亲情方面的东西有所迷惑。但她同时也是一个勇敢的女性，最终走出了过去的阴影。”

先导预告片

　　时光网讯  日前由新锐导演李聆聪执导，胡涂编剧，黄璐、谢钢、钱波、李恒、李滨等主演的电影《血十三》首发先导预告片。部分影片细节曝光，隐隐揭开悬疑迷案的面纱一角。
 
　　预告片以案发现场定格的黑白画面闪回引入，女主角黄璐干练女警形象初曝光。一场连环凶杀案追溯回十五年前，黄璐与谢钢以新老两代刑警身份联手追查，在茫茫人海中寻找真凶。预告片中似乎存在对嫌疑人选与犯罪线索的比对与提示，然而事实真相在怀疑与追踪中更加扑朔迷离。

　　从预告片来看，电影中多次出现的“血”的意象，与鲜艳的红裙形成呼应，而“十三”作为数字与凶杀案的连贯性存在关联，提供给观众更深度的解读空间。
 
　　在电影《血十三》中，女主角黄璐饰演的刑警邢敏不仅面对案件本身的悬疑难解，更面临着来自人性深处的灵魂拷问。在直面连环杀手时，这位女刑警兵出奇招、以身犯险，最终一举侦破多年悬案。而透过主角视角，导演也展示了在追捕杀手的过程中，一个刑警克服自己内心对边缘人群的偏见、直面自己本身的情感创伤，并最终走出迷局的全部心路历程。

　　黄璐谈及自身对角色感受时说：“这个角色心里也有阴影，并不是她表面上表现得那么坚强，也对感情、亲情方面的东西有所迷惑。但她同时也是一个勇敢的女性，最终走出了过去的阴影。从这个角度说，电影更多地诠释了人性中的一些东西。”电影将于6月15日上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 黄璐 血十三 预告片
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血十三 (2018)

0.0

导演：李聆聪

主演：黄璐 谢钢

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