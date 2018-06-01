《昨日青空》发布首支“如果”版正式预告以及首套人物海报，献给每一个在青春中留有遗憾的你。











在内容上，本次预告体现出影片中的“遗憾”情绪：一种是对于“青春没有如果”的遗憾。预告以男主人公的视角，对“不会完结的篮球赛”、“不会放晴的雨天”、“没有终点的放学路”三个不真实的意象做遐想，使观众产生共情——那些永远无法实现的心愿，正是经历过青春、以及正青春的观众们熟悉的情感；











另一种遗憾，则是未能与青春时相伴的人好好告别。预告结尾处有一句点睛台词“如果当时我们说了再见，后来是不是就可以‘再见’，未免令观众好奇，片中主角之间经历了怎样的故事，没有好好告别便匆匆离开。可见，影片所呈现的，可以说是每一个人真正度过的青春。

同时，预告中曝光的一批全新镜头，也更加强化了影片“国产”和“青春”两大特征：从背景来看，电影取景自浙江兰溪市，还原出1999年中国江南小镇的风貌。预告中出现的房屋瓦舍、胡同巷口、青空铁塔等场景，无疑是对中国传统小镇的诠释；此外，预告中对青春的刻画，也将观众拉入时代的集体回忆中。片中典型的中式运动风蓝白校服、少年间的篮球比赛、一同出的黑板报等，正是国产青春的独有特点。











令人期待的是，预告中还出现了一段全新歌曲，据悉，这首歌由知名青春系歌手为影片量身打造的“毕业歌”，不日将正式发布。