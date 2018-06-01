《哈尼宝贝》的创作者南征北战组合出道至今，已有多个家喻户晓的音乐作品。在歌曲的创作上，南征北战有自己独特的风格，也曾多次受邀参与到影视音乐的创作中

MV中，面粉星球上百种美食宝宝共同放飞自我，自由享受着奔放的快意。歌曲风格轻松活泼，旋律热情奔放，节奏洗脑魔性！歌词中“请大胆跟我手牵手，让我带你往前走”，很好的契合了影片主角包子包墩墩和饺子一毛钱的人物关系。整首歌曲以“哈尼宝贝”作为主线，甜意满满。观众的情绪被音乐节奏带动，幽默轻松的说唱元素更为整支MV锦上添花。MV里饺子一毛钱和包子包墩墩眼神里充满着对舞台上乐队的好奇，被现场氛围带动一起狂欢摇摆。面粉星球上的美食演员，演技精湛，舞台中央的蒸汽熨斗乐队，让台下众多美食宝宝欢呼雀跃，激情洋溢。！

《哈尼宝贝》的创作者南征北战组合出道至今，已有多个家喻户晓的音乐作品。在歌曲的创作上，南征北战有自己独特的风格，也曾多次受邀参与到影视音乐的创作中，包括为张艺谋导演《长城》创作宣传推广曲《饕餮》、与好莱坞超级动作大片《忍者神龟2：破影而出》合作的中国区主题曲《破影而出》，以及为2018年贺岁档大片《唐人街探案2》创作推广曲《Happy扭腰》。此次南征北战为《吃货宇宙》创作的歌曲《哈尼宝贝》，风格沿袭了一贯的励志路线，与《吃货宇宙》一样，是一支能让人消除负能量、重燃激情与快乐的作品。