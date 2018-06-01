当年约翰逊一直试图获得重量级世界总冠军，但虽然黑人拳手可以在常规赛中对战白人拳手，他们还是没有资格打世界比赛。不过1908年，他还是终于获得了这一世界级桂冠。上世纪这个年代时期的约翰逊，恐怕是地球上最出名的黑人了，他超越了拳击，成为了美国文化与种族主义历史的重要一部分。

1910年美国订立了“曼恩法案”（Mann Act），禁止州与州之间贩运妇女为娼。1912年，约翰逊因触犯该法案被捕——因为他当时的妻子是白人，而且据说也曾是一名妓女。约翰逊被判刑1年，但逃离美国7年，在此期间还在继续打拳击赛。1920年他回到美国，服刑1年。之后，约翰逊继续打拳，还开了不少自己的生意，1946年因车祸去世。





今年4月，史泰龙与一群职业拳手来到华盛顿特区，见到了特朗普总统，要求他对当年约翰逊所犯下的所谓“罪行”进行赦免。5月24日，在约翰逊被定罪的105年后，川普总统真的赦免了他。







史泰龙与特朗普







