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史泰龙开制片公司 拍黑人拳王传记片

曾对话特朗普总统特赦拳王 不知是否亲自出演

2018-06-01 13:37:28 来源：Mtime时光网

史泰龙创立了自己的制片公司，以当年的《洛奇》男主角姓氏命名，为拍摄黑人传奇拳手杰克·约翰逊传记片。这位拳手当年曾因美国的种族主义法案被判刑，不过近日在史泰龙的努力下，被川普总统特赦。

特朗普与史泰龙前两年的合影

　　时光网讯　西尔维斯特·史泰龙将联手米高梅，开拍一部黑人传奇拳手杰克·约翰逊的传记片。约翰逊出生于1878年的美国德州，父母都是曾经的黑奴。他很小就开始打拳击，年仅20岁就开始了职业拳赛生涯，1903年还赢得了世界有色人种重量级冠军，在接下来的5年中，连着17次捍卫了这一头衔。

　　当年约翰逊一直试图获得重量级世界总冠军，但虽然黑人拳手可以在常规赛中对战白人拳手，他们还是没有资格打世界比赛。不过1908年，他还是终于获得了这一世界级桂冠。上世纪这个年代时期的约翰逊，恐怕是地球上最出名的黑人了，他超越了拳击，成为了美国文化与种族主义历史的重要一部分。


杰克·约翰逊

　　1910年美国订立了“曼恩法案”（Mann Act），禁止州与州之间贩运妇女为娼。1912年，约翰逊因触犯该法案被捕——因为他当时的妻子是白人，而且据说也曾是一名妓女。约翰逊被判刑1年，但逃离美国7年，在此期间还在继续打拳击赛。1920年他回到美国，服刑1年。之后，约翰逊继续打拳，还开了不少自己的生意，1946年因车祸去世。

　　今年4月，史泰龙与一群职业拳手来到华盛顿特区，见到了特朗普总统，要求他对当年约翰逊所犯下的所谓“罪行”进行赦免。5月24日，在约翰逊被定罪的105年后，川普总统真的赦免了他。


史泰龙与特朗普

　　现在还不确定，史泰龙参与的这部传记片中，他本人会不会亲自出演某个角色。此事促成他开设了自己的新公司，名为“巴尔博亚制片公司”（Balboa Productions），巴尔博亚正是让史泰龙名声大噪的《洛奇》系列中，男主角的姓氏。该制片公司旗下除了约翰逊的这部传记电影，还会发展其它电影与电视项目。米高梅的两位高管也会参与监管本片，但目前导演与编剧人选都未确定。


洛奇·巴尔博亚，1976年

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 史泰龙 拳王 特朗普 传记片
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职业：演员 | 编剧

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