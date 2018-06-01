特朗普与史泰龙前两年的合影
时光网讯 西尔维斯特·史泰龙
将联手米高梅，开拍一部黑人传奇拳手杰克·约翰逊的传记片。约翰逊出生于1878年的美国德州，父母都是曾经的黑奴。他很小就开始打拳击，年仅20岁就开始了职业拳赛生涯，1903年还赢得了世界有色人种重量级冠军，在接下来的5年中，连着17次捍卫了这一头衔。
当年约翰逊一直试图获得重量级世界总冠军，但虽然黑人拳手可以在常规赛中对战白人拳手，他们还是没有资格打世界比赛。不过1908年，他还是终于获得了这一世界级桂冠。上世纪这个年代时期的约翰逊，恐怕是地球上最出名的黑人了，他超越了拳击，成为了美国文化与种族主义历史的重要一部分。
杰克·约翰逊
1910年美国订立了“曼恩法案”（Mann Act），禁止州与州之间贩运妇女为娼。1912年，约翰逊因触犯该法案被捕——因为他当时的妻子是白人，而且据说也曾是一名妓女。约翰逊被判刑1年，但逃离美国7年，在此期间还在继续打拳击赛。1920年他回到美国，服刑1年。之后，约翰逊继续打拳，还开了不少自己的生意，1946年因车祸去世。
今年4月，史泰龙与一群职业拳手来到华盛顿特区，见到了特朗普总统，要求他对当年约翰逊所犯下的所谓“罪行”进行赦免。5月24日，在约翰逊被定罪的105年后，川普总统真的赦免了他。
史泰龙与特朗普
现在还不确定，史泰龙参与的这部传记片中，他本人会不会亲自出演某个角色。此事促成他开设了自己的新公司，名为“巴尔博亚制片公司”（Balboa Productions），巴尔博亚正是让史泰龙名声大噪的《洛奇》
系列中，男主角的姓氏。该制片公司旗下除了约翰逊的这部传记电影，还会发展其它电影与电视项目。米高梅的两位高管也会参与监管本片，但目前导演与编剧人选都未确定。
洛奇·巴尔博亚，1976年