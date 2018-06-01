2018FIRST剧本评审会议现场最常出现的高频词汇就是“太像哪部电影”、“太像某个导演的风格”。每一年在大量创投电影计划样本中，都有一些模仿性明显的项目，评审还调侃像“心迷宫模仿大赛”。

时光网讯 近日，2018FIRST创投会30个入围电影计划终落定，从742份报名提案中决出。最终入围到提案阶段的30个电影计划中，有80%是处女作，70%皆有完整剧本。





2018FIRST剧本评审会议现场最常出现的高频词汇就是，“太像哪部电影”、“太像某个导演的风格”。每一年在大量创投电影计划样本中，都能发现一些趋同性、模仿性特别明显的项目，评审还调侃像“心迷宫模仿大赛”。或许这是当一个电影节展平台的艺术评价标准、行业信赖感相对建立后，当某些影片获得爆发性关注度后，所衍生的现象。好在经过创投平台的梳理，好作品被发现。













比如辛成江的《火星烧烤》，一个带有科幻感的文本，却打破了科幻类型片的况式，更像是一部带有幻想色彩的影片，加上具有地域特点的天然幽默感和荒诞感，文本颇让人兴趣盎然。





另一科幻题材，李堂《时空失联》巧用科幻元素的架构，对中国式父子关系进行了探寻；《黎明不再来》则是唯一一个涉及少数民族题材的电影计划，大兴安岭鄂温克族人的生存境遇带着魔幻现实主义色彩。





《郊游》、《漫长的休止符》都是有同性元素的文本，但作者并没有裹挟着情感猎奇的视角，而是用这层关系建构了少年成长的旅程，自我认同与各种社会情感关系的纠缠。《顶个椅子》，一部别样公路片，荒诞中带着“老人与海”的精神内核。另一有公路片气质的电影计划《天真真》，一个老人和四个留守儿童跨越城乡的过程，也揭开了城乡割裂的疮疤；同样是儿童片，《爆米花》则是一部中国式儿童的“成长童话”。





王晓丰《老郑飞到天上去了》，涉及到少见的体育题材，用带有奇幻色彩的方式，超越于题材之上，塑造了极具生命力的人物。今年，FIRST创投入选电影计划中，类型元素如此丰富的文本还有很多，刘书羽《夜巡》就在现实题材和空间的基础上，建构了一个神秘、繁复、变幻而又诗意的电影世界。





相比于去年，今年FIRST创投会30个提案电影计划中，题材、类型、风格都更加丰富多元，不再是犯罪类型强势逼人的态势了。





而30个电影计划中，具有明显商业气质的文本则大都是犯罪类型，强叙事，明显都有相对可期的市场表现。

据悉，第12届FIRST创投会将于2018年7月24日—27日之间举行，年度入选名单还需等待6月中旬的提案评审结果。

编辑：hello王小羊