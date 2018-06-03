时光网特稿
最近，演员赵立新
的一条微博，可谓是一石激起千层浪。他直言不讳地指出了国内中年女星面临无戏可拍的困境：“于佩尔在我国没戏拍，包括梅姨、比诺什，今年奥斯卡影后弗朗西斯更没戏：混好了在电视剧中串串恶婆婆什么的，也就这样了。（我们）跟世界的艺术价值文化观念背道而驰，自我陶醉在土豪票房观里难以自拔，满屏‘年轻漂亮’的皮囊，始终拿不上精神品质和人文关怀的台面，自娱自乐吧！”
赵立新微博截图
在去年大火的综艺节目《演员的诞生》
中，坐在导师席上的宋丹丹
曾坦言，在35岁到48岁之间这个女演员最好的时间段里，她几乎只拍了一部情景喜剧《家有儿女》
，好在这部剧在各大电视台不断重播，才没有让观众遗忘她。她无奈地说：“我做了37年演员，大概从35岁开始，就很少有人找我演戏了。”
反观由50岁以上华人女星主演的电影，则很难占据主流话语权。笔者查阅了最新的国产电影内地票房榜，发现在票房10亿元以上的29部国产片里，只有《西游记之孙悟空三打白骨精》
一部电影，由当时51岁的巩俐
担任主演。
再看看内地票房排名前100名，也就是票房在4亿元以上的国产片中，由50岁左右女星担任女一号的电影同样少得可怜。
50岁似乎成了华人女星的分界点，如果说40岁保养得宜，尚能和年轻小花们争一争番位和头条，那么50岁的女明星，则面临从自身到环境的多重挑战：到底是重出江湖再战一番，还退隐幕后只留下传说，都是冷暖自知的选择。