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50岁华人女星无戏可演？

巩俐吴君如刘嘉玲 如何在小花中突围

2018-06-03 09:01:47 来源：Mtime时光网

50岁女星无戏可演

中国独有，还是世界性难题？

中年危机与事业困局

难觅合适题材 主流电影观众迭代

集体面临转型困惑

当配角还是转幕后导演 何去何从

50+女星银幕成绩单

巩俐、陈冲、张艾嘉、杨紫琼

50+女星的银幕成绩

刘嘉玲、邬君梅、吴君如、许晴

对于男演员来说，50岁仍然是大有可为的黄金岁月。而对于女演员说，即便颜值尚在线，演技无可挑剔，可为何一过50岁，她们就陷入了难以突破的事业困局？这是中国独有的问题，还是世界性难题？
       时光网特稿 最近，演员赵立新的一条微博，可谓是一石激起千层浪。他直言不讳地指出了国内中年女星面临无戏可拍的困境：“于佩尔在我国没戏拍，包括梅姨、比诺什，今年奥斯卡影后弗朗西斯更没戏：混好了在电视剧中串串恶婆婆什么的，也就这样了。（我们）跟世界的艺术价值文化观念背道而驰，自我陶醉在土豪票房观里难以自拔，满屏‘年轻漂亮’的皮囊，始终拿不上精神品质和人文关怀的台面，自娱自乐吧！”
​​ 
赵立新微博截图

      赵立新的微博事实上只说对了一半，提到的四位女星：伊莎贝尔·于佩尔63岁出演《她》中彪悍的女老板；梅丽尔·斯特里普69岁贡献了新作《华盛顿邮报》；61岁的“科恩嫂”弗兰西斯·麦克多蒙德凭借《三块广告牌》拿下奥斯卡影后；54岁的朱丽叶·比诺什拿过“满贯影后”，她们在中年以后大多只能在独立制作、严肃剧情片中现身，好莱坞中等投资以上的商业类型片就会就少一半，大投资电影女主角几乎没有50岁以上的女演员。

　　2017全球票房排行榜前100名电影中，50岁以上女星当主角的影片屈指可数，只有科恩嫂（1957年）的《三块广告牌》朱迪·丹奇（1934年）的《维多利亚与阿卜杜勒》朱莉娅·罗伯茨 （1967年）的《奇迹男孩》克里斯汀·芭伦斯基 （1952年）出演的《坏妈妈的圣诞节》；以及《东方快车谋杀案》这部群戏电影，我们把米歇尔·菲佛（1958年）与朱迪·丹奇（1934年）的参演也列进来算到女主行列去，也仅仅只有这屈指可数的5部电影。
 
　　50岁以上女星大银幕就业其实是全球性的难题，只不过这个问题在华语地区更为突出。 

       

科恩嫂凭《三块广告牌》摘得小金人

在去年大火的综艺节目《演员的诞生》中，坐在导师席上的宋丹丹曾坦言，在35岁到48岁之间这个女演员最好的时间段里，她几乎只拍了一部情景喜剧《家有儿女》，好在这部剧在各大电视台不断重播，才没有让观众遗忘她。她无奈地说：“我做了37年演员，大概从35岁开始，就很少有人找我演戏了。”

       相比被人遗忘的中年女星，在内地电影市场，50岁以上票房有号召力的华人男星，简直不要太多：梁朝伟最近出演了票房22亿的《捉妖记2》，影坛老大哥成龙《功夫瑜伽》卖了17亿票房，张涵予主演的两部电影《湄公河行动》《智取威虎山》，票房加起来足有20亿。周润发则坐拥累计票房25亿以上的《澳门风云》系列片，刘德华甄子丹这几年同样新片不断。

       反观由50岁以上华人女星主演的电影，则很难占据主流话语权。笔者查阅了最新的国产电影内地票房榜，发现在票房10亿元以上的29部国产片里，只有《西游记之孙悟空三打白骨精》一部电影，由当时51岁的巩俐担任主演。

       再看看内地票房排名前100名，也就是票房在4亿元以上的国产片中，由50岁左右女星担任女一号的电影同样少得可怜。

      由刘嘉玲主演的《澳门风云2》票房9.75亿，她还主演过一部《让子弹飞》票房6.36亿，不过那已经是8年前的电影了。许晴主演的《老炮儿》票房8.98亿，徐帆主演的《唐山大地震》票房6.73亿，但那时候的徐帆才43岁。闫妮主演的《情圣》拿下6.57亿票房，那时她45岁。

       如果算上女星参演的电影，那么内地票房前100名里，还能再加上吴君如参演的两部《捉妖记》，每部票房都超过20亿元，以及刘嘉玲参演的《澳门风云3》票房11.16亿，刘晓庆参演的《寻龙诀》票房16.7亿，还有惠英红参演的《北京遇上西雅图之不二情书》票房7.85亿。不过在这些电影中，她们的角色更多是无关轻重的“打酱油”配角。

       50岁似乎成了华人女星的分界点，如果说40岁保养得宜，尚能和年轻小花们争一争番位和头条，那么50岁的女明星，则面临从自身到环境的多重挑战：到底是重出江湖再战一番，还退隐幕后只留下传说，都是冷暖自知的选择。

作者：张梦依   编辑：隐饮,詹

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 50岁女星 中年危机

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