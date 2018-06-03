对于男演员来说，50岁仍然是大有可为的黄金岁月。而对于女演员说，即便颜值尚在线，演技无可挑剔，可为何一过50岁，她们就陷入了难以突破的事业困局？这是中国独有的问题，还是世界性难题？



​​

赵立新微博截图





















再看看内地票房排名前100名，也就是票房在4亿元以上的国产片中，由50岁左右女星担任女一号的电影同样少得可怜。













50岁似乎成了华人女星的分界点，如果说40岁保养得宜，尚能和年轻小花们争一争番位和头条，那么50岁的女明星，则面临从自身到环境的多重挑战：到底是重出江湖再战一番，还退隐幕后只留下传说，都是冷暖自知的选择。