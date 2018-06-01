时光网洛杉矶讯 吉姆·帕森斯
在电视圈发展已经超过十年了。在过去的日子里，他在热门剧《生活大爆炸》
中扮演古灵精怪的谢尔顿·库珀，一位记忆力极强、智商超高的理论物理学家；但同时，他也被各种社交规则以及日常交往所困扰着。最近，时光网记者与《生活大爆炸》
男星吉姆·帕森斯聊了聊他的新片《孩童杰克》
，以及成人版与孩童版的谢尔顿·库珀到底会有怎样的未来。
《生活大爆炸》
的巨大成功使得帕森斯有足够的自由时间，参演一些更为小众的作品中，比如他的新片《孩童杰克》
，就是一部低成本的独立电影。片中，他与克莱尔·丹妮斯分别饰演Greg Wheeler和Alex Wheeler。他们是一对生活在纽约的夫妇，想为自己即将上学的4岁的儿子（利奥·詹姆斯·戴维斯饰）寻求最好的教育。然而，这对夫妇意识到他们的孩子其实具有非常规性别，比起其他小男孩爱玩的玩具，他更喜欢玩洋娃娃。
最近，时光网记者与帕森斯在纽约见了一面。他非常亲切随和，还带有一丝紧张——因为他喜爱的家乡球队休斯敦火箭队正准备在后一天与金州勇士队来一场至关重要、万众期待的NBA西部决赛的抢七大战。帕森斯谈起了《孩童杰克》
，还有他是怎样爱上表演的，以及关于《生活大爆炸》
和《小小谢尔顿》
的一些幕后趣事。
时光网：你是怎么知道《孩童杰克》这个故事的？
吉姆·帕森斯：大约四年前，我一位做制作人的朋友给我发了这个故事的舞台剧剧本，因为她知道我在尝试着制作一部电影。她觉得这是个很小的故事，卡司不用很庞大，场景也就那么几个，因为是个舞台剧，所以她认为这对我来说是个初来乍到练手的好机会。
她还觉得我可能会喜欢这个角色，也比较适合我来演。所以我就读了剧本，然后马上就决定我要做这个项目。我感觉这个项目很好驾驭，但实际上那想法真的太蠢了，因为一部电影，无论多么小，也是十分难搞的。
不过我却很有信心，我被人们谈论事情的方式深深吸引了。我真的很想作为演员，加入到那些讨论中去。编剧Daniel (Pearle)对人们交流、争吵的方式都了如指掌，这些都不是很容易写出来的。但他写出来的那种方式，使得有些场景让人非常有感触，这些也是我作为演员很愿意去尝试的。我觉得拍摄那些场景，才是我开始演员生涯的意义所在。
时光网：你能讲讲与小演员（利奥·詹姆斯·戴维斯）合作的感受吗？尤其是他要表演一些超出他理解能力的场景？
吉姆·帕森斯：特别有趣的一点就是，他并没有过多地表演。他在很多方面都与这个角色十分相似，比如说他喜欢穿公主裙、喜欢涂指甲、喜欢别发卡，还有其他类似的事情。在试镜的时候，他非常有魅力，也很可爱。
导演（Silas Howard）是关键，这个选择也非常明智，因为导演一直指导他，并带领他完成拍摄。你知道，克莱尔跟我都跟利奥有不同程度的互动，克莱尔还比我多一点。但说真的，导演才是那个跟他沟通最多的人。
所以利奥试镜完，导演Silas就到他家跟他父母谈了谈，让后者能更放心，也让他们更理解利奥要干什么。现在电影制作完成了，我很难将利奥给这个角色注入的个人经历与角色本身分开，也很难想象如果别的孩子来演这个角色会是怎样的。我不确定，但毫无疑问有些利奥表现出来的东西是别的孩子不能表现的。
我们并没有在讲述他个人的故事，但很像是一个极其相似的故事，我也觉得他因此找到了许多乐趣——这也是你与小演员合作中，可能出现的最大障碍：他们有没有享受其中呢？如果他们真的有，那么他们的表演就可能会是更好的。
时光网：你在片中扮演一位父亲，这有没有让你享受其中？你在现实生活中有没有梦想当一位父亲？
吉姆·帕森斯：并没有。我的养育技巧仅限于养狗，我觉得这也就是我的极限了。当家长对我来说大概就跟掌控另一条生命没什么两样吧。（笑）但扮演一位家长，这使我在很多层面都体验到了乐趣。其中一点就是你会发现关于自己的很多事，比如你是否真的想要后代。作为人类，你会有一些直觉蹦进脑子里，就像你即使知道自己是假装管理一个小孩，你也会有那种保护欲。这对我来说很有趣。
时光网：你能谈谈拍摄《生活大爆炸》刚刚播出的最新一季季终集里婚礼场景的过程吗？
吉姆·帕森斯：这次季终集非常有趣。像这样的重要集，你必须得深吸一口气，因为内容都很复杂，里面涉及的角色会很多。但这一集只包括了那些相关的人。所有出现的角色，有新的有老的，包括那些友情回归的，都表现得很出色，这样的形式也让工作变得简单而充满乐趣。
就我个人来讲，我发现参与到这两个角色的婚礼中去，比我想象的还要感人。一部分是因为，这是一部十一年的老剧了，我也扮演这个角色十一年了。事实上，我们之前讨论的是，只要我们能将婚礼有机结合进剧情，并不显得太刻意或者强迫，那么就可以播出来。
但后来的结果是，这个场景就这么自然而然地发生了，而且非常美好。这过去的一季，尤其是最后一集，我觉得我们所有卡司都开始感到我们有多么幸运。不仅仅是职业生涯层面，我们还发现，对于这些角色，我们可以探寻的东西有那么的多。
时光网：《小小谢尔顿》收获了诸多赞誉。你对此感觉如何？因为是你先跟（《生活大爆炸》策划人）查克（罗瑞）提出这个想法的吗？
吉姆·帕森斯：这个过程很好玩。我可以说是（《小小谢尔顿》）的唯一创作者和评论者，我对此也感到很开心，因为当时这完全掌握在查克和Steven Molaro手里。至于你问的我对此剧以及其成功的想法，这感觉跟我第一次向查克提出这个想法时差不多。
我当时觉得肯定有人已经有了想做这个的想法了。我真的真的觉得，查克会说：“嗯，我们讨论过这个，不是特别感兴趣。”但到头来根本没人提出过这个想法！我是说，这让我学会了相信自己的直觉，因为回想起我这一生所有过的那些想法，那些没说出来的，再看看这个，看看你如果说出来了，会发生什么。
时光网：那么你对谢尔顿这个角色的发展又有怎样的预估？
吉姆·帕森斯：天呐，我真的不知道。他们在《小小谢尔顿》中以旁白的方式提到过谢尔顿会有孩子。但我觉得这完全不该在我们最火爆的剧中出现！（笑）这最好留给观众自己想象，至少我自己认为应该这样。但谁知道呢，让我们看看他们会不会在下一季中途给我扔来个娃娃。这可能会发生，但我不确定。
时光网：我不久前对（《小小谢尔顿》主演）伊恩·阿米蒂奇进行过采访（点击回顾专访"小小谢尔顿"，）他真的很早熟，当然这是褒义。你在成长过程中跟他像吗？
吉姆·帕森斯：我的天呐，一点都不像。好玩的是我们之前一直一起接受采访，我总是想：“我没伊恩那么聪明，我没他那么有技巧，我都没法像他那样跟别人说话。”然后他会说：“你当然可以啦。”我说：“不，你才九岁，你都没法想象我九岁的时候什么样，完全不如你，”我继续说，“我这是在夸你呢。”
我不傻，但他那种镇静、老练和拥抱世界的开放是我佩服并且还在不断追求的。他真的有自己的一套跟人说话的方式，完全不害怕，他的父母太棒了。显然，这一方面来自于天赋，但很大一部分是来自家庭教育的。
伊恩是一个非常优秀的男孩，看着他长大应该是一件挺有趣的事。也许他以后一直会当演员。他热爱艺术，热爱戏剧。但我觉得他是个优秀的年轻人，没人能告诉他他应该做什么。
时光网：你最早关于电视的记忆是什么？电视在你的生活中占据着怎样的地位？
吉姆·帕森斯：电视在我的成长中占有很重要的地位。不仅我父母在我还是婴儿的时候就把我放在电视前，我一直被他们允许看电视，我也喜欢看。我最早的记忆就是，在我特别小的时候，看过Donny和Marie（《The Osmonds》），我还有人物玩偶呢。我当时沉迷于做Marie的发型——这也是很早的一个信号了吧。
不过当我五岁的时候，我们搬家了。自那之后，才是我对电视大量记忆的开始——我经常坐在电视前，把自己包在奶奶织的毯子里，不停地看那些重播的情景喜剧。我真的大部分都看喜剧。我会看像是《我爱露西》《Hazel》《脱线家族》以及《三人行》那种喜剧，都是重播。我也很喜欢看黄金时段剧，但情景喜剧仍是我最爱的，这也可以说是我入行前的教育性训练了。
时光网：在你那么小的时候，你已经知道自己会成为一名表演者了吗？
吉姆·帕森斯：是的，我知道。我在很小很小的年龄就知道，自己想要成为一名演员。我不知道为什么我会知道这个，我甚至不知道演员是什么意思的。我之前曾经几次试过转行，比如当老师，有一段时间又突然相当气象学家。我直到现在都觉得，天气非常有趣。但我大多是想在电视上播报天气。（笑）所以我想表演才是我真正想干的事吧。
45岁的吉姆简直是驻颜有术
（Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Magnus Sundholm）
时光网：除了《生活大爆炸》，你几乎是有选择性地只出现在关于LGBTQ题材的作品中，甚至百老汇戏剧也是如此。这是你的无心之举，还是这些作品特地来找你的？
吉姆·帕森斯：我会说大部分作品都是没什么特定选择性的，不管从我的角度还是剧组选角的角度来说。我想在无意识或潜意识中，我对题材十分开放，希望找到我感兴趣或者与我关联密切的那种作品，或者说我身边的人们想要在那种作品中看到我。像是《乐队男孩》和《A Normal Heart》这种戏剧，我根本没有刻意去找。
事实上，讽刺的是，作为一名同性恋，在他们找到我之前，我根本没读过或看过那两部作品。而出演这两部戏剧最后都成为了我人生中不可或缺的一课。这两部作品让我可以有机会去追求我没有机会过的那种生活。凭借别人的努力，我有幸可以生活在一个不用去了解之前的（LGBTQ艰难平权）历史的世界。
我不知道这个类比是否得当，但这就好像你不用知道青霉素是怎么发现的，因为你很幸运，可以直接使用它。对我来说，出演这类作品让我享受的一点就是，我能学到一些历史，作为演员，有机会探索并亲身感受，让你有机会去体验别人的生活，他们对强权（和偏见）的反应。这些现在都快消失了，至少是不太常见了。
但我会说即使是现在，或是未来，我也不会特意去扮演某个类型的角色。作为一名演员，看起来很艰难却又很美好的一件事就是， 你不知道你接下来会遇到些什么。即使你尽力去控制你的职业生涯，你还是会由心血来潮的时候。有时候这会很可怕，但也很有趣，因为机会总是留给愿意敞开心扉的人。
《生活大爆炸》最近结束了第十一季，今年九月第十二季会回归。《孩童杰克》将于6月1日周五在北美院线上映。