专访《孩童杰克》主演“谢耳朵”吉姆·帕森斯，他畅谈在片中扮演父亲的全新体验，以及成人版与孩童版的角色“谢尔顿”，到底会有怎样的未来。

《孩童杰克》海报









时光网：你是怎么知道《孩童杰克》这个故事的？





吉姆·帕森斯：大约四年前，我一位做制作人的朋友给我发了这个故事的舞台剧剧本，因为她知道我在尝试着制作一部电影。她觉得这是个很小的故事，卡司不用很庞大，场景也就那么几个，因为是个舞台剧，所以她认为这对我来说是个初来乍到练手的好机会。





她还觉得我可能会喜欢这个角色，也比较适合我来演。所以我就读了剧本，然后马上就决定我要做这个项目。我感觉这个项目很好驾驭，但实际上那想法真的太蠢了，因为一部电影，无论多么小，也是十分难搞的。





不过我却很有信心，我被人们谈论事情的方式深深吸引了。我真的很想作为演员，加入到那些讨论中去。编剧Daniel (Pearle)对人们交流、争吵的方式都了如指掌，这些都不是很容易写出来的。但他写出来的那种方式，使得有些场景让人非常有感触，这些也是我作为演员很愿意去尝试的。我觉得拍摄那些场景，才是我开始演员生涯的意义所在。











时光网：你能讲讲与小演员（利奥·詹姆斯·戴维斯）合作的感受吗？尤其是他要表演一些超出他理解能力的场景？





吉姆·帕森斯：特别有趣的一点就是，他并没有过多地表演。他在很多方面都与这个角色十分相似，比如说他喜欢穿公主裙、喜欢涂指甲、喜欢别发卡，还有其他类似的事情。在试镜的时候，他非常有魅力，也很可爱。





导演（Silas Howard）是关键，这个选择也非常明智，因为导演一直指导他，并带领他完成拍摄。你知道，克莱尔跟我都跟利奥有不同程度的互动，克莱尔还比我多一点。但说真的，导演才是那个跟他沟通最多的人。





所以利奥试镜完，导演Silas就到他家跟他父母谈了谈，让后者能更放心，也让他们更理解利奥要干什么。现在电影制作完成了，我很难将利奥给这个角色注入的个人经历与角色本身分开，也很难想象如果别的孩子来演这个角色会是怎样的。我不确定，但毫无疑问有些利奥表现出来的东西是别的孩子不能表现的。





我们并没有在讲述他个人的故事，但很像是一个极其相似的故事，我也觉得他因此找到了许多乐趣——这也是你与小演员合作中，可能出现的最大障碍：他们有没有享受其中呢？如果他们真的有，那么他们的表演就可能会是更好的。





吉姆·帕森斯在《孩童杰克》中饰演一位父亲





吉姆·帕森斯：并没有。我的养育技巧仅限于养狗，我觉得这也就是我的极限了。当家长对我来说大概就跟掌控另一条生命没什么两样吧。（笑）但扮演一位家长，这使我在很多层面都体验到了乐趣。其中一点就是你会发现关于自己的很多事，比如你是否真的想要后代。作为人类，你会有一些直觉蹦进脑子里，就像你即使知道自己是假装管理一个小孩，你也会有那种保护欲。这对我来说很有趣。





时光网 ：你能谈谈拍摄《生活大爆炸》刚刚播出的最新一季季终集里婚礼场景的过程吗？





吉姆·帕森斯：这次季终集非常有趣。像这样的重要集，你必须得深吸一口气，因为内容都很复杂，里面涉及的角色会很多。但这一集只包括了那些相关的人。所有出现的角色，有新的有老的，包括那些友情回归的，都表现得很出色，这样的形式也让工作变得简单而充满乐趣。





在《生活大爆炸》里谢尔顿的婚纱照 就我个人来讲，我发现参与到这两个角色的婚礼中去，比我想象的还要感人。一部分是因为，这是一部十一年的老剧了，我也扮演这个角色十一年了。事实上，我们之前讨论的是，只要我们能将婚礼有机结合进剧情，并不显得太刻意或者强迫，那么就可以播出来。





但后来的结果是，这个场景就这么自然而然地发生了，而且非常美好。这过去的一季，尤其是最后一集，我觉得我们所有卡司都开始感到我们有多么幸运。不仅仅是职业生涯层面，我们还发现，对于这些角色，我们可以探寻的东西有那么的多。





时光网：《小小谢尔顿》收获了诸多赞誉。你对此感觉如何？因为是你先跟（《生活大爆炸》策划人）查克（罗瑞）提出这个想法的吗？





吉姆·帕森斯：这个过程很好玩。我可以说是（《小小谢尔顿》）的唯一创作者和评论者，我对此也感到很开心，因为当时这完全掌握在查克和Steven Molaro手里。至于你问的我对此剧以及其成功的想法，这感觉跟我第一次向查克提出这个想法时差不多。





我当时觉得肯定有人已经有了想做这个的想法了。我真的真的觉得，查克会说：“嗯，我们讨论过这个，不是特别感兴趣。”但到头来根本没人提出过这个想法！我是说，这让我学会了相信自己的直觉，因为回想起我这一生所有过的那些想法，那些没说出来的，再看看这个，看看你如果说出来了，会发生什么。











时光网：那么你对谢尔顿这个角色的发展又有怎样的预估？





吉姆·帕森斯：天呐，我真的不知道。他们在《小小谢尔顿》中以旁白的方式提到过谢尔顿会有孩子。但我觉得这完全不该在我们最火爆的剧中出现！（笑）这最好留给观众自己想象，至少我自己认为应该这样。但谁知道呢，让我们看看他们会不会在下一季中途给我扔来个娃娃。这可能会发生，但我不确定。









吉姆·帕森斯：我的天呐，一点都不像。好玩的是我们之前一直一起接受采访，我总是想：“我没伊恩那么聪明，我没他那么有技巧，我都没法像他那样跟别人说话。”然后他会说：“你当然可以啦。”我说：“不，你才九岁，你都没法想象我九岁的时候什么样，完全不如你，”我继续说，“我这是在夸你呢。”





我不傻，但他那种镇静、老练和拥抱世界的开放是我佩服并且还在不断追求的。他真的有自己的一套跟人说话的方式，完全不害怕，他的父母太棒了。显然，这一方面来自于天赋，但很大一部分是来自家庭教育的。





伊恩是一个非常优秀的男孩，看着他长大应该是一件挺有趣的事。也许他以后一直会当演员。他热爱艺术，热爱戏剧。但我觉得他是个优秀的年轻人，没人能告诉他他应该做什么。











时光网：你最早关于电视的记忆是什么？电视在你的生活中占据着怎样的地位？





吉姆·帕森斯：电视在我的成长中占有很重要的地位。不仅我父母在我还是婴儿的时候就把我放在电视前，我一直被他们允许看电视，我也喜欢看。我最早的记忆就是，在我特别小的时候，看过Donny和Marie（《The Osmonds》），我还有人物玩偶呢。我当时沉迷于做Marie的发型——这也是很早的一个信号了吧。





不过当我五岁的时候，我们搬家了。自那之后，才是我对电视大量记忆的开始——我经常坐在电视前，把自己包在奶奶织的毯子里，不停地看那些重播的情景喜剧。我真的大部分都看喜剧。我会看像是《我爱露西》《Hazel》《脱线家族》以及《三人行》那种喜剧，都是重播。我也很喜欢看黄金时段剧，但情景喜剧仍是我最爱的，这也可以说是我入行前的教育性训练了。





时光网：在你那么小的时候，你已经知道自己会成为一名表演者了吗？





吉姆·帕森斯：是的，我知道。我在很小很小的年龄就知道，自己想要成为一名演员。我不知道为什么我会知道这个，我甚至不知道演员是什么意思的。我之前曾经几次试过转行，比如当老师，有一段时间又突然相当气象学家。我直到现在都觉得，天气非常有趣。但我大多是想在电视上播报天气。（笑）所以我想表演才是我真正想干的事吧。







45岁的吉姆简直是驻颜有术

（Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Magnus Sundholm）





时光网：除了《生活大爆炸》，你几乎是有选择性地只出现在关于LGBTQ题材的作品中，甚至百老汇戏剧也是如此。这是你的无心之举，还是这些作品特地来找你的？





吉姆·帕森斯：我会说大部分作品都是没什么特定选择性的，不管从我的角度还是剧组选角的角度来说。我想在无意识或潜意识中，我对题材十分开放，希望找到我感兴趣或者与我关联密切的那种作品，或者说我身边的人们想要在那种作品中看到我。像是《乐队男孩》和《A Normal Heart》这种戏剧，我根本没有刻意去找。





事实上，讽刺的是，作为一名同性恋，在他们找到我之前，我根本没读过或看过那两部作品。而出演这两部戏剧最后都成为了我人生中不可或缺的一课。这两部作品让我可以有机会去追求我没有机会过的那种生活。凭借别人的努力，我有幸可以生活在一个不用去了解之前的（LGBTQ艰难平权）历史的世界。





我不知道这个类比是否得当，但这就好像你不用知道青霉素是怎么发现的，因为你很幸运，可以直接使用它。对我来说，出演这类作品让我享受的一点就是，我能学到一些历史，作为演员，有机会探索并亲身感受，让你有机会去体验别人的生活，他们对强权（和偏见）的反应。这些现在都快消失了，至少是不太常见了。





但我会说即使是现在，或是未来，我也不会特意去扮演某个类型的角色。作为一名演员，看起来很艰难却又很美好的一件事就是， 你不知道你接下来会遇到些什么。即使你尽力去控制你的职业生涯，你还是会由心血来潮的时候。有时候这会很可怕，但也很有趣，因为机会总是留给愿意敞开心扉的人。





《生活大爆炸》最近结束了第十一季，今年九月第十二季会回归。《孩童杰克》将于6月1日周五在北美院线上映。