2018-06-01 15:40:41 来源：Mtime时光网
矢岛晶子日本综艺展示配音功力
编辑：飒飒
主演：柚木凉香 矢岛晶子
Akiko Yajima
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想长胖
3秒前
觉得湾湾那个配的也挺精彩的
森灵枫茗
18分钟前
楼上虽然说对某国声优不感兴趣（然而标题艺人名字很醒目了仍然点进来回复，真是谢谢你）。但貌似对国内电影也是冷嘲热讽。迷之定位啊。
公众号口袋电影
19分钟前
为一个角色配音26年，日本匠人！
电影与精神分析
29分钟前
原来是日本声优，不关心
康熙时光
54分钟前
好突然，日本那边是什么反应
渡水
58分钟前
吃太胖了声带受影响了？又不愿意减食
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