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"蜡笔小新"声优宣布不再为"小新"配音

献声26年矢岛晶子谢幕 陪伴数代人成长

2018-06-01 15:40:41 来源：Mtime时光网

因个人原因，为《蜡笔小新》主角野原新之助配音26年的矢岛晶子将不再为其配音。


　　时光网讯 据日媒报道，因个人已经难以自然表现和保持小新的声音，为《蜡笔小新》主角野原新之助配音26年的矢岛晶子将不再为其配音。6月29日日本播出的《蜡笔小新》动画，将是其为小新配音的谢幕之作。


矢岛晶子

矢岛晶子日本综艺展示配音功力

　　矢岛晶子从1992年4月13日《蜡笔小新》动画播出之始，直至6月29日谢幕，为小新配音长达26年3个月。这26年间，她的声音让小新可爱的形象深入人心，伴随了数代人的童年。

　　除了《蜡笔小新》系列，她的其它配音作品还包括《缎带魔法姬》《四驱兄弟》《海贼王电影版2001：发条岛的冒险》《犬夜叉：镜中的梦幻城》《火影忍者》《钢之炼金术士》《攻壳机动队 S.A.C 2nd GIG》等。


矢岛晶子与“小新”

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 矢岛晶子 蜡笔小新 声优 动漫
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蜡笔小新

蜡笔小新 (1992)

8.4

主演：柚木凉香 矢岛晶子

矢岛晶子

矢岛晶子

Akiko Yajima

职业：演员

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