超人家庭全员连同伙伴酷冰侠和宠物浣熊，以剪影形式酷炫登场，每个人都在展示着自己的超能力，似乎在与不知名的黑暗势力作战。









6月22日，粉丝们就可以在国内IMAX影院，以最身临其境的方式体验超人家庭火爆欢乐的全新冒险、重温美好回忆。IMAX 3D版《超人总动员2》将经由IMAX DMR（数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验标准的无与伦比的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX影院设计，以及强大的音效系统，也为电影观众营造出一个独一无二的环境，让观众们真切地感受到“身临其境”的观影感受。



