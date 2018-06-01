由迪士尼影业出品、皮克斯动画工作室制作的动画电影《超人总动员2》
将于6月22日，以IMAX 3D格式强势登陆全国IMAX影院。在影片即将公映之际，IMAX曝光了影片的最新IMAX专属海报。这张IMAX专属海报上超人家庭全员连同伙伴酷冰侠和宠物浣熊，以剪影形式酷炫登场，每个人都在展示着自己的超能力，似乎在与不知名的黑暗势力作战。而海报中心，超人家庭的标志性logo中的“i”也巧妙的变成了“ii”，暗示这是系列的第二部作品，而海报底部也将超人家庭的logo巧妙融入了IMAX的logo里。
布拉德·伯德
担任本片导演兼编剧，约翰·沃克和妮可·格林德尔担任制片。在《超人总动员2》中，弹力女超人巴荷莉担负起了带领超人家庭再次回归的重任，而超能先生巴鲍勃则过起了“正常人”的居家生活，在家照料巴小倩，巴小飞，和超能力即将被发掘的宝宝巴小杰。然而，当剧中新反派开始酝酿一个狡诈危险的阴谋时，他们的使命又将回归。超人家庭从不会逃避挑战，尤其是联合了酷冰侠的力量时，这就是为什么这个家庭如此的“不可思议”。
6月22日，粉丝们就可以在国内IMAX影院，以最身临其境的方式体验超人家庭火爆欢乐的全新冒险、重温美好回忆。IMAX 3D版《超人总动员2》将经由IMAX DMR（数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验标准的无与伦比的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX影院设计，以及强大的音效系统，也为电影观众营造出一个独一无二的环境，让观众们真切地感受到“身临其境”的观影感受。