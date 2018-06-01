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“如果你喜欢求生题材，这是个不错的选择”

海上灾难片《惊涛飓浪》独家影评

2018-06-01 16:14:23 来源：Mtime时光网

对于喜欢灾难、求生等类似题材的观众来说，《惊涛飓浪》是一个很不错的选择。
      时光网讯 在许多代人类心中，海洋一直是一种魅力的源泉。也许是因为尽管人类在航海技术等方面都取得了惊人的进步，但它仍然有点不可驯服。

      电影《惊涛飓浪》基于真实故事改编，探讨了人类原始的恐惧，同时也讲述了两个年轻恋人的浪漫故事。该片由冰岛电影制片人巴塔萨·科马库执导，影片将将爱情的浪漫和经历海上风暴的悲剧结合在一起。正如爱能战胜一切一样，人类也能避开大自然的灾难。

      片中，谢琳·伍德蕾山姆·克拉弗林分别饰演塔米·奥尔德姆和理查德·夏普。她是一个相当简单的海滩女孩，喜欢冲浪和户外活动；他是一个潇洒、有魅力男人，曾独自一人航行到世界各地。

      当这对夫妇从塔希提出发前往圣地亚哥时，他们没想到他们将遇到美国西海岸有史以来最大的飓风之一。在这场野蛮风暴过后，塔米醒来，发现船破了，理查德受了重伤，几乎被飓风折断了骨头。他们缺乏食物和医疗用品，必须设法航行到陆地上，否则就会被冲进广阔的太平洋，那意味着必死无疑。



      在《深渊》和《绝命海拔》等片中，巴塔萨·科马库已经证明了自己的作品是人类与大自然复杂关系的最重要的现代电影编年史之一。《惊涛飓浪》继续这种创作风格。科尔库有一种敏锐的直觉，他知道如何在不屈服于自然的情况下，展示自然的力量和奇迹。

      巴塔萨·科马库的这部海上灾难电影并不像沃尔夫冈·彼德森的完美风暴那样注重特效场面。它的特效是在最小的尺度上的，影片聚焦的是两人的故事。

      相较其他海上灾难题材的电影，《惊涛飓浪》在电影语言上没有太多的探索，相比《颤栗海洋》、《一切尽失》等片，显得缺乏个性。但这并不是说《惊涛飓浪》是一部无聊的电影。

      该片摄影师罗伯特·理查德森曾凭借《雨果》、《飞行家》、《刺杀肯尼迪》三度获得奥斯卡奖。他用镜头捕捉到的海上美景令人印象深刻。


《惊涛飓浪》美国首映

      电影中，谢琳·伍德蕾和山姆·克拉弗林的表演有着不错的化学反应。影片原计划由谢琳·伍德蕾和迈尔斯·特勒出演情侣，他们此前已经合作过多次，包括2013年的《美好的现在》。目前的搭配给人一种很强的新鲜感，谢琳·伍德蕾摇身一变，似乎成了一个你之前从没见过的演员。

      结论：对于喜欢灾难、求生等类似题材的观众来说，《惊涛飓浪》是一个很不错的选择。

      《惊涛飓浪》6月1日北美上映。

作者：Brent Simon   编辑：en

关键词： 惊涛飓浪 谢琳·伍德蕾 山姆·克拉弗林 BrentSimon
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惊涛飓浪

惊涛飓浪 (2018)

0.0

导演：巴塔萨·科马库

主演：谢琳·伍德蕾

谢琳·伍德蕾

谢琳·伍德蕾

Shailene Woodley

职业：演员
山姆·克拉弗林

山姆·克拉弗林

Sam Claflin

职业：演员
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