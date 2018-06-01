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"大本"前妻疯狂复仇！《薄荷》曝预告

女儿被杀警局腐败 珍妮弗加纳变身凶悍杀手

2018-06-01 16:20:01 来源：Mtime时光网

为给女儿报仇，母亲走上疯狂复仇之路。珍妮弗加纳主演《薄荷》曝预告。
　　时光网讯 一个母亲能为孩子付出什么？已经有不少电影探讨和表现过这个话题，不过电影《薄荷》又将此推向了新的高度。在这部电影中，珍妮弗·加纳饰演的母亲，在女儿遭无辜射杀后，走上了疯狂复仇的险恶之路。

　　从最新曝光的预告片可以看到，Riley North（加纳）有一个完美的三口之家，她对女儿倾注了全部的爱：“我希望她心中有爱，眼中有雪花，生命中有薄荷。”

　　美好的生活很快被打破，一家三口在游乐场游玩的时候，女儿被车上的未知人士开枪射杀。Riley醒来后，警察告知她，女儿不幸死亡。警察拘留了三个嫌疑人，他们都与一个贩毒集团有关。

　　然而警局的腐败堕落令人发指，警察试图贿赂Riley，“也许你什么都没看见”。法庭上，尽管Riley极力指认，法官以证据不足为由，拒绝作出审判。



　　在这之后，Riley就消失了。在她女儿五周年忌日的那一天，她以完全不同的形象重新回到世间。她花了5年的时间训练自己，成为了一名强悍的女杀手。


Riley的警世“杰作”

　　她成为了一名惩恶扬善的“绿林好汉”，因她的存在，贫民区犯罪率降到最低。尽管她突破了法律的界限，让警察很头疼，但民众却很支持她。


　　而她的终极目标，是杀掉因腐败而放弃捉拿杀害女儿凶手的警员们。最终结果如何？预告并没有揭示。


惩恶扬善的Riley成为民间“传说”，墙上喷绘着她的图腾

　　该片导演皮埃尔·莫瑞尔摄影师出身，凭借连姆·尼森主演的《飓风营救》成功转型，还执导过《巴黎谍影》《夜班医生》《使命召唤》等片。

　　珍妮弗·加纳是“大本”本·阿弗莱克的前妻，二人育有三个孩子。在离婚后，为了孩子的成长，二人还定期见面。身为母亲，加纳对此角色应该是得心应手的。

　　该片将于9月7日北美上映。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 薄荷 复仇 母亲 预告 詹妮弗加纳
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薄荷

薄荷 (2018)

0.0

导演：皮埃尔·莫瑞尔

主演：珍妮弗·加纳

皮埃尔·莫瑞尔

皮埃尔·莫瑞尔

Pierre Morel

职业：导演 | 摄影
珍妮弗·加纳

珍妮弗·加纳

Jennifer Garner

职业：演员 | 制作人
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