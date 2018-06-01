为给女儿报仇，母亲走上疯狂复仇之路。珍妮弗加纳主演《薄荷》曝预告。





从最新曝光的预告片可以看到，Riley North（加纳）有一个完美的三口之家，她对女儿倾注了全部的爱：“我希望她心中有爱，眼中有雪花，生命中有薄荷。”





美好的生活很快被打破，一家三口在游乐场游玩的时候，女儿被车上的未知人士开枪射杀。Riley醒来后，警察告知她，女儿不幸死亡。警察拘留了三个嫌疑人，他们都与一个贩毒集团有关。





然而警局的腐败堕落令人发指，警察试图贿赂Riley，“也许你什么都没看见”。法庭上，尽管Riley极力指认，法官以证据不足为由，拒绝作出审判。











在这之后，Riley就消失了。在她女儿五周年忌日的那一天，她以完全不同的形象重新回到世间。她花了5年的时间训练自己，成为了一名强悍的女杀手。







Riley的警世“杰作”





她成为了一名惩恶扬善的“绿林好汉”，因她的存在，贫民区犯罪率降到最低。尽管她突破了法律的界限，让警察很头疼，但民众却很支持她。









而她的终极目标，是杀掉因腐败而放弃捉拿杀害女儿凶手的警员们。最终结果如何？预告并没有揭示。







惩恶扬善的Riley成为民间“传说”，墙上喷绘着她的图腾













该片将于9月7日北美上映。



