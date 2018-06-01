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反击！豆瓣起诉毕志飞侵犯名誉权

毕志飞撕完豆瓣 再撕业内媒体《中国电影报》

2018-06-01 16:49:58 来源：Mtime时光网

反击！豆瓣起诉毕志飞侵犯名誉权，要求其道歉并删除相关文章。毕志飞昨日还在微博上“手撕”了一家业内媒体《中国电影报》社，称其领导让他忍气吞声，不要再“惹事”。
       时光网讯 6月1日下午，豆瓣官方微博晒出起诉状，表示将对《纯洁心灵·逐梦演艺圈》导演毕志飞提起起诉，豆瓣称毕志飞对豆瓣的恶意诽谤污蔑，严重侵犯了豆瓣的名誉权等合法权益。要求毕志飞立即删除侵权文章并赔礼道歉。

       5月30日，《纯洁心灵·逐梦演艺圈》导演毕志飞在微博发表长文，《我致国家电影局的一封信》，信中对豆瓣疑似不公正评分扰乱国内影评市场发表了看法。毕志飞导演表示自己的电影在公映首日的16个小时内，被打出2.0分，他坦言自己遭遇了网络暴力事件，而自己也向豆瓣提出了质疑，但却遭到了诽谤，导致自己成为“史上最烂导演”。事件回顾：毕志飞给电影局写信控诉豆瓣"黑幕"

       豆瓣在起诉状中表示：被告及其公司发布的多篇文章，与事实内容严重不符，已严重侵犯了原告的名誉权等合法权益，被告恶意诬告原告的行为，被原告造成恶劣影响。诉讼请求为：请求删除多篇侵权文章，如《神扒“逐梦演艺圈烂片”事件，好一出网络舆论被操纵的大戏》等等，请求被告在微博及微信公众号上公开道歉等等。



       毕志飞导演目前尚未对遭豆瓣起诉一事回应。不过在5月31日，他顺便在微博上“手撕”了一家业内媒体《中国电影报》社。毕志飞表示，“我向上级组织和广大群众反映体制内的《中国电影报》社，在我们所遭遇的事件中存在工作失职的问题。”

       毕志飞写道：“《中国电影报》的办公室里，我和我们一名工作人员表情凝重地坐着。领导正在悄悄叮嘱我不要再‘惹事’，以免出现更多网络暴力。劝我的话语大意是说，大家都明白遭遇了‘恶性群体流氓’，为了不再出现更多麻烦和共同遭受更多诽谤和网络暴力，小毕要忍气吞声。”

       请大家自行体会一下，强行加戏的毕志飞导演的内心世界。

       “那天告别时，在中国电影资料馆的露天院子里，我失神地说我可能以后没有机会再拍电影了。

       一位人士平静地问我：“接下来不做电影了，准备做什么？”

       看到这位人士脸上非常平静的表情，一想到要告别一心热爱的电影行业，我的眼睛一下子湿润了，我是真的爱电影行业啊！但我强忍着没有掉下泪来，我必须在他面前展示坚强，但那一刻，我的心里已经泪崩……

       我敷衍着：“再…再说吧，还不知道……”

       扭头一看，跟我一起来的工作人员已经落泪了……”



   编辑：YY

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 毕志飞 豆瓣 逐梦演艺圈
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