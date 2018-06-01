《第一归正会》是一部激动人心，发人深省的剧情片，伊桑·霍克饰演一位受过创伤的牧师，他的表演一如既往，非常感人。





电影的核心人物是牧师恩斯特·托勒（伊桑·霍克 饰），他在纽约北部一个人过着孤独的生活。托勒的脾气和性格有一部分源自他的工作，他负责打理一座非常小的荷兰归正会教堂，这座教堂马上就要迎来250周年的庆典了，届时将举行一场特别的祭奠仪式。比起做礼拜，这座小教堂现在更像是一个旅游景点，托勒每天只为寥寥无几的信徒主持礼拜，其余时间就在家里一个人待着，喝酒，写日记，或者参与另一位牧师杰弗斯（塞德里克·凯尔斯 饰）组织的外联活动，这位牧师所在的大教堂承担了社区内大部分的宗教活动。





托勒的生活跟一位怀孕的教区居民玛丽（阿曼达·塞弗里德 饰）产生了交集，她请求托勒去劝解自己的丈夫迈克尔（菲利普·艾廷格 饰），迈克尔是一位激进的环保主义者，他对世界状况感到深深的绝望，以至于他不想让任何一个孩子降生在这样一个注定会灭亡的世界上。就是在这里，通过托勒对迈克尔的劝解工作，观众才知道托勒以前是一位随军牧师，那段经历的阴影一直笼罩着他，当他的婚姻和职业生涯都亮起红灯之后，他选择了现在这个职位。一个令人震惊的事件发生之后，托勒内心的平衡再次被打乱，他开始质疑自己的人生，对未来也感到迷茫，同时他开始怀疑为之前提到的祭奠仪式出资的当地商人爱德华·鲍尔克（迈克尔·加斯顿 饰）的动机。





《第一归正会》剧照 施拉德自编自导的很多电影都在探讨有自我毁灭倾向的主角被自己的意识、信仰问题或者社会及经济地位所困扰的现象——最明显的就是《出租车司机》，以及《苦难》、《穿梭阴阳界》和《睡不沉的人》。《第一归正会》也延续了这一主题，并且从很多方面来看都可以说是这一主题探讨的终极实现，叙事从容不迫，电影展现出的情节完整，华丽，紧紧围绕角色本身。





《第一归正会》基本上可以说是超验电影风格的一个例子，也就是说比起讲述一个由情节推动的故事，施拉德更喜欢探讨片中角色的精神生活和内心经历。当然也不是说这部电影里完全没有强情节——里面有一个大事件，还有一个则是笼罩在第三幕的黑暗事件。施拉德模糊了电影中的大反转，反而更增添了他塑造的托勒这个角色的质感和深度。





《第一归正会》的灵感一部分来自于其他几位知名导演的作品，在风格上有所借鉴和致敬，例如罗伯特·布列松、英格玛·伯格曼、卡尔·西奥多·德莱叶，也有他自身经历的影响（他小时候上过神学院），他还曾与波兰导演保罗·帕夫利克夫斯基一起谈论过后者的电影《修女艾达》，分析现代电影中的精神样貌。《第一归正会》还有些政治意味，因此在某种程度上会让人觉得有些熟悉，有点像拉敏·巴哈尼的《不惜一切》，讲述的也是一个人陷入意想不到的危机中的故事。





影片剧照



由施拉德担任导演，亚历山大·戴南担任摄影，《第一归正会》这个阵容本身就已经很不寻常了，这部电影还采用了1.33:1的画幅，令人回忆起高清电视机出现之前的感觉，很好地掌握了禁欲和表现主义美学之间的平衡。电影给人的感觉大部分时间都是克制的，情感疏离的，但同时剧情又是曲折，危险的——在平静的表面之下有着强烈的情感波动。

整部电影的核心是霍克的表演，他可以用简单的一瞥就展现出深刻的痛苦。在现代电影制作中，很多时候都是用频繁的对话、情节以及肢体动作来表现人物，这种细致入微的演技只会在偶尔出现的短暂的情感戏中出现。但在这部电影里，霍克全片都在用这种细致的方法进行表演，把托勒感受到的不同层次的孤独、疏离以及自我怀疑表现得淋漓尽致。





影片的结尾有一定的开放性，你可以把它看做象征性的升华，也可以看做直接的幻想——更广泛地说，这可能是一个精神提升和满足的时刻，又或者是在掩盖我们观众没看到的悲剧。不管是哪种，它都让我们知道，电影可以开启对话，让光照进最黑暗的角落。