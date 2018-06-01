张艺谋新片《影》首发80秒预告片，超过50个正片镜头曝光，呈现了一幅别具中国韵味的水墨电影画卷。邓超一人分饰两角，两角色间体重落差足有20斤。









策马蓑衣立身山水之间，泼墨挥毫游走庙堂之上，独酌饮醉飘忽屏风之内，纵横捭阖对峙阴阳之界；竹林、灯火、琴笙、箭刃……诸多传统中国元素隐忍亮相，却又交相辉映互为表里。张艺谋再次延续创作上的中国情结，加以大胆的艺术创新，将古典的中式美学现至观众面前。





除此之外，预告中采用对比强烈的分屏处理手法，尽显影片中所传达的阴阳二元哲学；画面采用相似却截然不同的意象，一分为二暗喻一体两面，亦正亦邪的反差感极富冲击力。





不仅视觉层面整体曝光，本版预告片，以子虞（邓超饰）视角开展，更是露出大部分影片动态人物形象：邓超一人分饰两角，境州（邓超饰）时而草帽蓑衣，时而朝服于身，子虞（邓超饰）形容枯槁，瘦骨嶙峋，两角色间体重落差足有20斤。





小艾（孙俪饰）在预告片中，着淡水墨风格纱衣，时而鼓瑟，时而游移于屏风暗道之间，面色凝重；而沛良（郑恺饰）忽而翩若斗酒诗仙，忽而化身眈眈帝王，身份难以捉摸；田战（王千源饰）青萍（关晓彤饰）二人惊鸿一瞥亮相，剑拔弩张，清冷萧杀，戏剧张力十足。片中杨苍（胡军饰）、鲁严（王景春饰）、杨平（吴磊饰）三人身份依旧秘而不宣，仍未在此款预告中亮相。









邓超策马蓑衣



邓超盔中窥视





屏风后的邓超





孙俪镜像





孙俪窥视