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传统水墨风！张艺谋《影》首发预告片

超过50个正片镜头曝光 邓超孙俪怒目而视

2018-06-01 17:35:20 来源：Mtime时光网

张艺谋新片《影》首发80秒预告片，超过50个正片镜头曝光，呈现了一幅别具中国韵味的水墨电影画卷。邓超一人分饰两角，两角色间体重落差足有20斤。
       

布衣邓超走入大殿

时光网讯张艺谋执导，邓超孙俪郑恺王千源胡军王景春关晓彤吴磊主演的《影》今日首发“当局不迷”版预告。古典的中国水墨风格，融入二元分屏处理形式，使得秘而不宣的电影角色及故事脉络初步曝光，诱人期待。

       在杀青后沉寂了近乎一年的张艺谋新片《影》，首度曝光长达80秒预告片，超过50个正片镜头，呈现了一幅别具中国韵味的水墨电影画卷；高级灰处理的淡彩国画影调，留白写意的构图形式，肃杀内敛的美学风格，独特的感官体验令人耳目一新。

       策马蓑衣立身山水之间，泼墨挥毫游走庙堂之上，独酌饮醉飘忽屏风之内，纵横捭阖对峙阴阳之界；竹林、灯火、琴笙、箭刃……诸多传统中国元素隐忍亮相，却又交相辉映互为表里。张艺谋再次延续创作上的中国情结，加以大胆的艺术创新，将古典的中式美学现至观众面前。

       除此之外，预告中采用对比强烈的分屏处理手法，尽显影片中所传达的阴阳二元哲学；画面采用相似却截然不同的意象，一分为二暗喻一体两面，亦正亦邪的反差感极富冲击力。

       不仅视觉层面整体曝光，本版预告片，以子虞（邓超饰）视角开展，更是露出大部分影片动态人物形象：邓超一人分饰两角，境州（邓超饰）时而草帽蓑衣，时而朝服于身，子虞（邓超饰）形容枯槁，瘦骨嶙峋，两角色间体重落差足有20斤。

       小艾（孙俪饰）在预告片中，着淡水墨风格纱衣，时而鼓瑟，时而游移于屏风暗道之间，面色凝重；而沛良（郑恺饰）忽而翩若斗酒诗仙，忽而化身眈眈帝王，身份难以捉摸；田战（王千源饰）青萍（关晓彤饰）二人惊鸿一瞥亮相，剑拔弩张，清冷萧杀，戏剧张力十足。片中杨苍（胡军饰）、鲁严（王景春饰）、杨平（吴磊饰）三人身份依旧秘而不宣，仍未在此款预告中亮相。

       据悉，由张艺谋执导，邓超、孙俪、郑恺、王千源、胡军、王景春、关晓彤、吴磊主演的动作剧情电影《影》，将于2018年上映。

邓超策马蓑衣

邓超盔中窥视

屏风后的邓超

孙俪镜像

孙俪窥视

真身与影子

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 张艺谋 孙俪 邓超
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