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《黑豹》获"预告片奥斯卡"最佳预告大奖

"芳华"唯一获奖中国预告 "巨齿鲨"得特别奖

2018-06-01 19:46:19 来源：Mtime时光网

有“预告片奥斯卡”之称的第19届“金预告奖”揭晓结果，《黑豹》成当晚大赢家。《芳华》则成为唯一获奖中国电影预告片。
　　时光网讯 有“预告片奥斯卡”之称的第19届“金预告奖”揭晓结果，《黑豹》预告“Crown”获最佳预告大奖。

　　另外《黑豹》的“Crown”预告还拿下Show单元最佳动作片预告，成为当晚大赢家。除此之外，《犬之岛》《伯德小姐》《水形物语》《神奇动物在哪里2》《死侍2》等也都榜上有名。“比正片优秀的预告”金羊毛奖归《巨齿鲨》

　　Nonshow单元名目众多，《黑豹》拿下"最佳动作片电视版预告片"和"最佳音乐类电视版预告片"。电视剧集方面，《西部世界 第二季》与《怪奇物语 第二季》各获三项大奖平分秋色。

《芳华》青春版预告片

　　冯小刚的《芳华》拿下三项提名，其中“青春版”预告最终斩获"最佳海外音乐类预告片"，成为当晚唯一获奖的中国电影预告片。该预告片由国内预告片公司幻星Nurostar（原张琪工作室）制作。

　　福斯、Netflix、华纳是获奖最多的片/剧方(都是13个)。Trailer Park以九项大奖在预告片公司中领跑，紧随其后的两家美国公司Mark Woollen & Associates与Buddha Jones分获七个奖项。

　　立于1999年的金预告片奖，是美国电影工业的权威大奖之一。该奖项旨在表彰电影工业营销领域取得突出成就的预告片与海报作品。

Show单元全部奖项获奖名单

最佳预告
《黑豹》“Crown”版预告
制作者：Create

最佳动作片预告
《黑豹》“Crown”
制作者：Create

《全之岛》预告

最佳动画/家庭电影预告
制作者：Giaronomo Productions

《伯德小姐》预告片

最佳喜剧预告
制作者：Giaronomo Productions

最佳纪录片预告
《Won’t You Be My Neighbor》
制作者：Mark Woollen & Associates

《水形物语》预告片

最佳剧情片预告
《水形物语》 “Escape”
制作者：MOCEAN

《神奇动物在哪里2》预告片

最佳幻想冒险电影预告
制作者：Jax

《寂静之地》预告

最佳恐怖片预告
制作者：AV Squad

《我，花样女王》预告

最佳独立片预告
制作者：Zealot

最佳预告音乐
《极盗车神》“Tekillyah”
制作者：Trailer Park

最佳夏日大片预告
制作者：Trailer Park

《死侍2》先行预告

最佳先导预告
《死侍2》“Cable Red”
制作者：MOCEAN

最佳惊悚片预告
《失心病狂》“Believe”
制作者：Buddha Jones

最佳电子游戏预告
《使命召唤14：二战》“Reveal”
制作者：gnet

金羊毛奖
《巨齿鲨》“Carnage”
制作者：Trailer Park

最有原创性预告
《死侍2》“Paintings – Bob Ross”
制作者：MOCEAN/Big Picture

Nonshow单元获奖名单

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金预告奖 黑豹 芳华 预告片
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