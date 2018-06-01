时光网讯
有“预告片奥斯卡”之称的第19届“金预告奖”揭晓结果，《黑豹》
预告“Crown”获最佳预告大奖。
Nonshow单元名目众多，《黑豹》
拿下"最佳动作片电视版预告片"和"最佳音乐类电视版预告片"。电视剧集方面，《西部世界 第二季》与《怪奇物语 第二季》各获三项大奖平分秋色。
冯小刚的《芳华》
拿下三项提名，其中“青春版”预告最终斩获"最佳海外音乐类预告片"，成为当晚唯一获奖的中国电影预告片。该预告片由国内预告片公司幻星Nurostar（原张琪工作室）制作。
福斯、Netflix、华纳是获奖最多的片/剧方(都是13个)。Trailer Park以九项大奖在预告片公司中领跑，紧随其后的两家美国公司Mark Woollen & Associates与Buddha Jones分获七个奖项。
立于1999年的金预告片奖，是美国电影工业的权威大奖之一。该奖项旨在表彰电影工业营销领域取得突出成就的预告片与海报作品。
Show单元全部奖项获奖名单
最佳预告
制作者：Create
最佳动作片预告
制作者：Create
制作者：Giaronomo Productions
制作者：Giaronomo Productions
最佳纪录片预告
《Won’t You Be My Neighbor》
制作者：Mark Woollen & Associates
制作者：MOCEAN
制作者：Jax
制作者：AV Squad
制作者：Zealot
最佳预告音乐
制作者：Trailer Park
最佳夏日大片预告
制作者：Trailer Park
制作者：MOCEAN
最佳惊悚片预告
制作者：Buddha Jones
最佳电子游戏预告
《使命召唤14：二战》“Reveal”
制作者：gnet
金羊毛奖
制作者：Trailer Park
最有原创性预告
《死侍2》
“Paintings – Bob Ross”
制作者：MOCEAN/Big Picture
Nonshow单元获奖名单