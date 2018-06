有“预告片奥斯卡”之称的第19届“金预告奖”揭晓结果,《黑豹》成当晚大赢家。《芳华》则成为唯一获奖中国电影预告片。

















福斯、Netflix、华纳是获奖最多的片/剧方(都是13个)。Trailer Park以九项大奖在预告片公司中领跑,紧随其后的两家美国公司Mark Woollen & Associates与Buddha Jones分获七个奖项。





立于1999年的金预告片奖,是美国电影工业的权威大奖之一。该奖项旨在表彰电影工业营销领域取得突出成就的预告片与海报作品。





Show单元全部奖项获奖名单





最佳预告

制作者:Create





最佳动作片预告

制作者:Create





《全之岛》预告

制作者:Giaronomo Productions





《伯德小姐》预告片

制作者:Giaronomo Productions





最佳纪录片预告

《Won’t You Be My Neighbor》

制作者:Mark Woollen & Associates





《水形物语》预告片

制作者:MOCEAN





《神奇动物在哪里2》预告片

制作者:Jax





《寂静之地》预告

制作者:AV Squad





《我,花样女王》预告

制作者:Zealot





最佳预告音乐

制作者:Trailer Park





最佳夏日大片预告

制作者:Trailer Park





《死侍2》先行预告

制作者:MOCEAN





最佳惊悚片预告

制作者:Buddha Jones





最佳电子游戏预告

《使命召唤14:二战》“Reveal”

制作者:gnet





金羊毛奖

制作者:Trailer Park





最有原创性预告

制作者:MOCEAN/Big Picture





Nonshow单元获奖名单