《少林寺》引发观影热潮（1982）

这部投资120万的影片仅在内地的观影人数就超过了5亿人次。在香港上映时更是一举打破了由成龙创下的功夫片票房收入的最高纪录，票房高达1600多万港元，成为香港有史以来最卖座的功夫片和第五部收入超过千万元的电影。在日本的票房则超过了3000多万人民币，在美国也是一映再映。主演李连杰更凭借此片成为功夫明星，并在日后走向国际影坛。

李连杰回忆，拍《少林寺》时他的片酬是1元1天，10个月挣了300多元，给电影公司带来了上亿元的票房，“城里1毛钱1张票，在农村，1块砖头可以换1张电影票，老百姓为看电影把厕所都扒了，当时砖两分钱1块。”