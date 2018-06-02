《阿Q正传》赴戛纳，《红高粱》捧金熊
改革开放四十周年中国电影大事记（1978~1987）
改革市场体制、改革电影语言，开放国门、开放思想，伴随着中国社会的变迁，40年间，中国电影也从凋零到振兴。→
2018-06-02 08:26:32 来源：Mtime时光网
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中国电影大事纪（1978~1987）
一部改革开放的历史，也是中国电影的发展史。
改革市场体制、改革电影语言，开放国门、开放思想，伴随着中国社会的变迁，40年间，中国电影也从凋零到振兴。
尤其是在改革开放的最初十年间，经历了十年动乱，电影行业百废待兴。在那个思想大解放的时代，诞生了《小花》、《庐山恋》、《阿Q正传》、《少林寺》、《牧马人》、《火烧圆明园》、《黄土地》、《芙蓉镇》、《红高粱》等一大批破旧立新的电影作品。
这些经典之作和前辈电影人的努力一起为之后中国电影的大发展奠定了基础。
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北京电影学院恢复招生（1978）
1977年，由于文化大革命的冲击而中断了十年的中国高考制度得以恢复。1978年5月，北京电影学院重新面向社会招生。原定导演、表演、摄影、美术、录音五个系总共招收100多人，每个专业只招收15-20人，但考生太多，不得不扩大招生名额，仅仅是表演戏的报名者就有近万人。1978年9月18日，北京电影学院78级新生开学。这一天被法国《电影手册》评为“世界电影史上100个最激动人心的时刻”之一。
北京电影学院无疑是当今中国电影人才最重要的摇篮之一，张艺谋、陈凯歌、顾长卫、田壮壮、贾樟柯、韩三平等对中国电影产生巨大影响的电影人都曾在这里学习深造。
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《追捕》走进国门（1978）
作为第一批引进国内的进口片，高仓健主演的《追捕》当年几乎在一夜之间就火遍了中国大地。
崔永元在《电影传奇》一期节目中这样描述当时的情况：杜丘式的风衣被抢购一空，很多人在不刮风的时候竖起衣领，戴上不舍得撕去商标的蛤蟆镜…… 2017年，吴宇森翻拍《追捕》，主演张涵予回忆，“毫不夸张地说，当时至少有4亿人不止一次地观看了这部电影。”
《追捕》在国内上映时，十年文革浩劫刚刚结束，整个社会还沉浸在“伤痕”的愈疗和反思中。《追捕》的出现，不仅让中国人看到一衣带水的邻国是什么样，也看到了当代电影不同的可能性。
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《小花》横空出世（1979）
“妹妹找哥泪花流，不见哥哥心忧愁。望穿双眼盼亲人，花开花落几春秋……”这是李谷一为《小花》演唱的插曲《妹妹找哥泪花流》中的歌词。一个战争题材的故事，导演黄健中、张铮等主创却从内容到形式进行了新的探索，赋予影片同时代作品少有的“人情味”，让当时看惯了传统故事片的观众耳目一新。
就在改革开放第二年，以《小花》、《生活的颤音》、《苦恼人的笑》为标志的创新浪潮根本上改变了新中国电影的创作面貌。
当时不到20岁的陈冲凭借“赵小花”这个角色获得第三届“百花奖”最佳女演员奖。
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《生活的颤音》出现吻戏（1979）
提到这部电影中的“接吻镜头”，是要打引号的。影片中，情侣在告别时本有“接吻”的意图，后因导演不敢放开，被刻意改为女方的母亲推门而入，硬生生地将这一吻扼杀，但也算羞涩迈出了中国银幕吻戏史的第一步。
在那个相对保守的时代，即便只是接吻的意图也足以引起轰动。据悉，《生活的颤音》上映时，几乎每一场的上座率都是百分之百，许多地方为了防止意外发生，还临时增派了消防官兵到影院驻守。全国人民都在等待银幕上激动人心的一刻到来。
电影是时代的镜子，随着吻戏的中国电影中变得越来越司空见惯，中国社会也变得越发开放。
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《神秘的大佛》商业成功（1980）
《神秘的大佛》是新中国成立以来拍摄的第一部动作片，开创中国电影最早的商业模式。影片主演刘晓庆、张顺胜，葛存壮等可谓当时的全明星阵容；情节设计也曲折离奇，引人入胜。
影片上映后取得了觉得的商业成功，全国上万家电影院场场爆满，在门票平均二毛五的时代票房创收上亿元，相当于现在200亿。
在受到观众追捧的同时，《神秘的大佛》因商业属性太强，也受到了“情节脱离现实”、“品味庸俗”等批评。因为舆论压力太大，《神秘的大佛》上映一段时间后就中断了拷贝印刷。
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《庐山恋》银幕之吻（1980）
《庐山恋》由黄祖模执导，张瑜、郭凯敏主演，讲述了一位侨居美国的前国民党将军的女儿周筠回到祖国庐山游览观光，与中共高干子弟耿华巧遇，两人一见钟情并坠入爱河的故事。
比《生活的颤音》更向前一步，该片出现了中国第一场真正的银幕吻戏。刚开始郭凯敏与张瑜都觉得很别扭，为了避免尴尬，只好要求导演清场。在导演的设计下，张瑜飞快地在郭凯敏脸颊上亲了一下，两人的脸也变得通红。
庐山下建了个电影院，每天只放映《庐山恋》，到1999年，已经放映了6300多场，创造了“世界上在同一影院连续放映时间最长的电影”的吉尼斯世界纪录。
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《阿Q正传》进军戛纳（1981）
《阿Q正传》是上海电影制片厂纪念鲁迅诞辰100周年之作。影片以辛亥革命前后的浙江农村为背景，通过贫苦、落后、愚昧的农民阿Q的一生，揭示了当时贫苦农民生活上走投无路，精神上遭受严重摧残的悲惨境遇。
片中饰演阿Q的严顺开是第一次出演电影，他凭借此片获得第6届大众电影百花奖最佳男演员奖、第2届韦维国际喜剧电影节最佳男演员金手杖奖。
1982年，《阿Q正传》参加第35届戛纳国际电影节，成为首部进军戛纳主竞赛单元的中国内地影片。11年后，《霸王别姬》才为中国电影捧回第一座戛纳金棕榈奖。
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第一届金鸡奖颁奖（1981）
1981年，标志着中国电影艺术最高成就的电影奖项金鸡奖诞生。由中国电影家协会和中国文学艺术界联合会联合主办，因当年属中国农历鸡年，故取名中国电影金鸡奖。
获得第一届金鸡奖最佳故事片是谢晋导演的《天云山传奇》和吴永刚导演的《巴山夜雨》。第一届金鸡奖的最佳男演员遗憾的空缺，而女演员张瑜则是因为两部影片中的出色表演，而获得了金鸡奖历史上的首位影后。
中国电影金鸡奖与中国电影华表奖、大众电影百花奖并称中国电影三大奖；与香港电影金像奖、台湾电影金马奖并称华语三大电影奖；与大众电影百花奖合称金鸡百花电影节。
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《少林寺》引发观影热潮（1982）
这部投资120万的影片仅在内地的观影人数就超过了5亿人次。在香港上映时更是一举打破了由成龙创下的功夫片票房收入的最高纪录，票房高达1600多万港元，成为香港有史以来最卖座的功夫片和第五部收入超过千万元的电影。在日本的票房则超过了3000多万人民币，在美国也是一映再映。主演李连杰更凭借此片成为功夫明星，并在日后走向国际影坛。
李连杰回忆，拍《少林寺》时他的片酬是1元1天，10个月挣了300多元，给电影公司带来了上亿元的票房，“城里1毛钱1张票，在农村，1块砖头可以换1张电影票，老百姓为看电影把厕所都扒了，当时砖两分钱1块。”
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《城南旧事》散文电影（1982）
《城南旧事》改编自林海音的同名中篇小说，由吴贻弓执导，影片透过小女孩英子的目光，讲述了英子在北京生活时发生的三个故事。
在“文革”期间导演吴贻弓虽然没有拍摄电影，但是积累了很多东西，在拍《城南旧事》时，他把“文革”期间积累的情感和想法全都用上了。《城南旧事》以“淡淡的哀愁，浓浓的相思”为基调，采用串珠式的结构方式，展示了20世纪20年代老北京的社会风貌，为中国的散文电影的创作提供了一个范本。
影片获得第二届马尼拉国际电影节最佳故事片金鹰奖，第三届中国电影金鸡奖最佳导演、最佳女配角、最佳音乐等多项大奖。
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《牧马人》家国情怀（1982）
《牧马人》由谢晋导演，朱时茂、丛珊主演，根据张贤亮小说《灵与肉》改编。电影讲述了许灵均被打成“右派”，来到西北牧场劳动，得到当地牧民的关怀照料，并与农村姑娘李秀芝结成连理，文革结束后，他放弃了到美国生活的机会，决定留下来建设祖国的故事。
影片以严峻、深沉的笔触描绘了主人公多年的命运，从扭曲的时代中挖掘出美，从普通人身上迸射出真与善的光辉。
此时距文革结束不久，如何从伤痛中走出，开始新生活是当时观众最关注的的议题。《牧马人》观影人次超过1亿，关于影片的讨论成为当时的社会公共话题。
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《火烧圆明园》红遍中国（1983）
《火烧圆明园》聚焦第二次鸦片战争中那段惨痛的历史，是当时少见的由中国香港和中国内地电影工作者共同创作的电影作品。
作为移民到香港更辗转于台湾的北方人，李翰祥导演一直有难以割舍的北京情结。上世纪八十年代初，由于返乡禁令解除，李翰祥得以回到北京，并拍摄了《火烧圆明园》和《垂帘听政》等清宫电影。
该片在内地拍摄期间，相关部门全力配合，并且第一次开放皇城故宫的实景为该片提供拍摄场景便利 。
影片上映后不但火遍中国，也捧红了还属新人的刘晓庆、梁家辉两位演员。
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第五代导演开山之作（1983）
1983年5月，广西电影制片厂宣布成立“青年摄制组”，下达生产令投产《一个和八个》，张军钊任导演，张艺谋、肖风任摄影，何群任美工师，郭宝昌为“不挂名”的艺术指导。这个“青年摄制组”平均年龄27岁，大学毕业不满一年就全部独立拍片，在中国电影界史无前例。
《一个和八个》拍摄完成送审时，并未立即得到认可，而是被很多人当成“精神污染”重点批判。拖了整整11个月后，在社会上很多的声音为这部影片叫好的压力下，影片才最终获得通过。
在对中国电影影响甚广的“第五代导演”的众多作品中，《一个和八个》可谓“开山之作”。
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第五代导演标志性作品（1984）
《黄土地》改编自珂兰的小说《深谷回声》，由陈凯歌执导，张艺谋摄影。影片讲述了陕北农村贫苦女孩翠巧，自小由爹爹作主定下娃娃亲，她无法摆脱厄运，只得借助"信天游"的歌声抒发内心的痛苦。
如果说《一个和八个》是中国第五代导演们的开山之作，那么《黄土地》则是标志着第五代导演真正崛起的电影作品。影片以对中国文化的反思性叙事，以突破性乃至革命性的电影语言，对中国当代电影的发展产生了方向性的影响。
该片也是陈凯歌、张艺谋的“会师”之作。日后，两人分别延续了第五代美学取向并将之推广到全世界的作品。
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《黑炮事件》社会反思（1985）
该片改编自张贤亮的小说《浪漫的黑炮》，讲述了赵工程师为寻找一枚丢失的黑炮棋子而闹出一场大误会的故事。该片也是导演黄建新执导的第一部影片。
《黑炮事件》当年送审时因题材敏感无法审查通过，黄建新求助其老师吴天明与有关方面周旋，最终该片顺利通过审查 ，但改动了六七十处地方。
不同于同时代其他影片，《黑炮事件》展现出的个体在环境中的异化，让国产电影开始具有了现代性的思考。黄建新由这部电影出发，之后又拍出了《站直啰！别趴下》、《脸靠脸，背靠背》等作品。
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电影票价体制出现松动（1985）
1980年，文化部又以1588号文件的形式规定，中影公司根据发行需要所印制的拷贝量按一定单价与制片厂结算，使制片厂产量增加，利润上升。 1984年5月，文化部正式提出成立中国电影总公司的体制改革方案。
1985年1月，电影局在广州召开电影体制改革座谈会，提出简政放权、政企分开和扩大制片业与发行业经营自主权的精神。同年，同意在一些地区对部分影片的票价实行浮动，以缓和电影收入的下降趋势。电影的价格体制在经历了35年之后，终于在市场竞争的冲击下出现了初步的松动。
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《末代皇帝》的西方视角（1986）
《末代皇帝》由贝纳尔多·贝托鲁奇执导，尊龙、陈冲、邬君梅等主演的传记电影，是一部以西方人的眼光看待古老中国余晖的电影，至今仍是西方观众了解中国的重要作品之一。
在第60届奥斯卡颁奖礼上，《末代皇帝》获得了最佳影片、最佳导演等九项大奖。
《末代皇帝》也是第一部得到中国政府许可在紫禁城内拍摄的故事片，是1949年以来第一部得到中国政府全力合作的关于中国的西方电影。
影片拍摄期间恰逢英国女王伊丽莎白二世访华，但是摄制组得到了政府的优先权，使得女王无法参观紫禁城。
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《芙蓉镇》引发巨大反响（1986）
《芙蓉镇》与《天云山传奇》、《牧马人》一起组成了谢晋的“反思三部曲”。《芙蓉镇》是当时很少见的正面展现“文革”悲剧的影片。“活着，像牲口一样活下去！”，片中姜文的呐喊在当年喊出了亿万中国观众的心声。
在拍《芙蓉镇》之前，谢晋有感于国内大部分影片表现的只是“杯水风波”，提出中国导演应该有巨片意识。巨片意识不仅指场面宏大，更主要的是指内涵和立意的丰富与深邃。
由于《芙蓉镇》刻画了“文革”的动乱岁月，在当时曾引起很大争议，但谢晋力排众议，完成了这部具有里程碑意义的作品，推动了思想解放和对动乱岁月的思考。
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《红高粱》一鸣惊人（1987）
《红高粱》是张艺谋的导演处女作，他凭借该片一鸣惊人，翌年为中国电影拿下了第一座金熊奖。
经历摄影师和演员身份的磨练，拍摄《红高粱》时张艺谋对这门艺术已经有了自己独到的见解。《红高粱》无疑是一部既年轻又成熟的作品，片中浓烈的色彩，鲜明的电影语言惊艳了无数观众。这部电影的问世，标志着第五代导演真正走到时代的聚光灯下。
除了张艺谋，该片男主角姜文、女主角巩俐、摄影师顾长卫、编剧莫言等都堪称黄金一代的中国电影人。
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首个国际影帝诞生（1987）
《老井》根据郑义的同名小说改编，由吴天明执导，张艺谋、梁玉瑾等主演。
电影中，张艺谋饰演农村小伙孙旺泉。这是一个很矛盾的人物，他会被长辈逼着做“倒插门女婿”；也会风餐露宿，冒着生命危险带领村民为缺水的家乡打井。片中有一场戏，孙旺泉因塌方事故被困井下，为了找准被困井下三天后的心理感受，张艺谋硬是三天粒米未进。
凭借《老井》中的出色表演，张艺谋荣获1988年第二届东京国际电影节最佳男主角奖，成为中国第一个A类国际电影节影帝。