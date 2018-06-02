成龙希望借此平台让电影的动作演员、特技演员走到台前，为自己所代表的行业发声。





成龙国际动作电影周由成龙发起，已举办过三届。第四届成龙国际动作电影周由电影频道节目中心、大同市人民政府、成龙国际集团联合主办，主题为“光影与共 天下大同”。





本届成龙国际动作电影周将集中展映成龙经典动作电影和即将上映的作品，举办成龙电影嘉年华，并进行各个奖项的评选与颁奖。力邀国内外动作明星和电影导演参加电影周“钢铁人研讨会”、“钢铁人圆桌高峰论坛”。





谈起创办龙国际动作电影周的初衷，成龙表示，“以前动作演员替身断手断脚牺牲没人知道，今天的动作演员比文艺片表演难，我替他们打抱不平，为什么不颁给动作演员？”成龙希望借此平台让电影的动作演员、特技演员走到台前，为自己所代表的行业发声。





新闻发布会上，大同市委书记张吉福向成龙颁发了“扶贫大使”的荣誉证书。来自大同六个贫困县的少年儿童代表将独具地方特色的“大同小杂粮”送给了成龙，成龙也对他们致以节日的问候，当场品尝了地方小吃，连声说“好吃好吃”，笑言要为大同的土特产代言。





成龙透露，今年龙国际动作电影周选择大同，第一是因为古都，第二也是因为那里是扶贫基地。

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