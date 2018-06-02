“神探夏洛克”本尼迪克特·康伯巴奇周五在伦敦贝克街街角英勇击退了四名歹徒，救下一位外卖送餐员。











据英国媒体报道，本尼与妻子当时坐在Uber专车上，途经伦敦马里波恩路往贝克街方向时，看到四名20来岁的歹徒正在街头攻击一位外卖送餐员，还有酒瓶猛砸受害者头部。本尼即刻跳下车，上前将受害者从歹徒身边拖走，冲他们怒吼“放了他！”，吓退歹徒之后，本尼还拥抱安慰了受害者。





现场有目击者看到其中一人试图偷走送餐员的自行车，结果并没有得逞。英国警方随后向媒体确认了这次袭击事故，并透露受害者伤情并不严重。





本尼与妻子苏菲当时正乘坐专车路过案发地 本尼的专车司机Manuel Dias目睹了整件事故，当时他也迅速下车帮本尼一起对付歹徒。Dias事后回忆说：“一切都有点超现实。夏洛克·福尔摩斯就在贝克街街角击退了四名歹徒。我上去按住了一个家伙，然后本尼迪克特制服了另一个。他看起来胸有成竹。他非常勇敢，说实话基本都是他的功劳。”





Dias称当时这几个歹徒试图攻击本尼，好在本尼成功的保护了自己，他们推开了。“他没有受伤。我猜他们可能认出来这是本尼迪克特，然后就逃跑了”





英国《太阳报》率先报道了这次见义勇为的事件，本尼事后表示：“我这么做的原因是，这是我必须做的呀，你知道的......”



