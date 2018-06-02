Hidden man比“拉筋”拼“脚型” 姜文意外“暴露”瑜伽功底





Hidden man今日曝光的一组时尚大片依旧姜文范儿，打破常规，有范儿还有趣。低调经典的黑白，简单随意的穿搭，无需过多修饰，满屏雄性荷尔蒙喷薄而出。彭于晏与廖凡在姜文的“操控”之下，或正面交锋，或同仇敌忾，甚至不按套路出牌，玩性大发。三人一起拼“脚型”，比“拉筋”，身手矫健，一看就是练家子。值得一提的是，花絮中姜文不经意间的一个前屈伸展式瑜伽动作令人印象深刻，柔韧度惊人。





大片曝光后，举手投足间的时尚感和颇具男性力量的美感，瞬间吸睛，不经雕琢真诚的生活态度本身，即是时尚。





彭于晏打到脱水廖凡时刻高能 “姜文的男人们”敢狠敢拼





姜文的电影中，女人是智慧，男人是孩子，每一个男性角色都有旺盛的荷尔蒙，生猛之余有带着少年感。然而做“姜文的男人”并非易事，都要有对电影痴迷的爱和投入，最新作品《邪不压正》中的彭于晏、廖凡也是如此，敢狠敢拼。





彭于晏透露拍《邪不压正》的时候，为了拍好打戏，从早至晚在训练营进行身体训练，无穷尽的打戏，让彭于晏打到脱水，“拍姜导的电影太磨人了，尤其是精神上，我专心拍了半年，拍完以后感觉被榨干了。“虽然过程辛苦，再回忆却都是进步和收获，“姜文导演是一个非常令人尊敬的导演，教会我做一个演员的本分，很多时候你拍久了习惯了，所以他会再打破，告诉你应该这样，你会发觉原来表演这么有魅力”。



