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姜文、廖凡、彭于晏同框大片"燃并Man"

《邪不压正》的男人们：有趣有范 敢狠敢拼

2018-06-02 16:11:07 来源：Mtime时光网

《邪不压正》片方曝光一组黑白时尚大片，姜文、彭于晏、廖凡同框。举手投足又充满少年气，做事敢狠敢拼很讲究，"燃并Man"。
　　时光网讯 备受期待的姜文电影《邪不压正》7月13日上映在即，今日片方曝光一组时尚大片，姜文彭于晏廖凡“Hidden man”首次同框，黑白之间满满荷尔蒙，举手投足又充满少年气，做事敢狠敢拼很讲究，生活有趣有玩会懂享受，有态度即时尚。

Hidden man比“拉筋”拼“脚型”  姜文意外“暴露”瑜伽功底 

　　Hidden man今日曝光的一组时尚大片依旧姜文范儿，打破常规，有范儿还有趣。低调经典的黑白，简单随意的穿搭，无需过多修饰，满屏雄性荷尔蒙喷薄而出。彭于晏与廖凡在姜文的“操控”之下，或正面交锋，或同仇敌忾，甚至不按套路出牌，玩性大发。三人一起拼“脚型”，比“拉筋”，身手矫健，一看就是练家子。值得一提的是，花絮中姜文不经意间的一个前屈伸展式瑜伽动作令人印象深刻，柔韧度惊人。

　　大片曝光后，举手投足间的时尚感和颇具男性力量的美感，瞬间吸睛，不经雕琢真诚的生活态度本身，即是时尚。

彭于晏打到脱水廖凡时刻高能   “姜文的男人们”敢狠敢拼    

　　 姜文的电影中，女人是智慧，男人是孩子，每一个男性角色都有旺盛的荷尔蒙，生猛之余有带着少年感。然而做“姜文的男人”并非易事，都要有对电影痴迷的爱和投入，最新作品《邪不压正》中的彭于晏、廖凡也是如此，敢狠敢拼。

　　彭于晏透露拍《邪不压正》的时候，为了拍好打戏，从早至晚在训练营进行身体训练，无穷尽的打戏，让彭于晏打到脱水，“拍姜导的电影太磨人了，尤其是精神上，我专心拍了半年，拍完以后感觉被榨干了。“虽然过程辛苦，再回忆却都是进步和收获，“姜文导演是一个非常令人尊敬的导演，教会我做一个演员的本分，很多时候你拍久了习惯了，所以他会再打破，告诉你应该这样，你会发觉原来表演这么有魅力”。

　　与姜文二度合作的廖凡回想起上次与姜文合作《让子弹飞》，在现场看见姜文、葛优和周润发三人言语间你来我往，神采飞扬，心中有过羡慕。他坦言等到自己上阵，才明白神采飞扬背后是什么。“新鲜滚烫的词给到你，是在拍摄十分钟之前。台词写得非常精彩，说不到位你会觉得非常遗憾。”为此他必须让自己高度集中时刻高能。为电影挑战极限全情投入，如此劲头，7月13日《邪不压正》势必掀起风暴。

   编辑：Joker

关键词： 邪不压正 姜文 廖凡 彭于晏
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