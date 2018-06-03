导演李骏携范伟、宋洋、焦俊艳，友情出演陈数等主创亮相。





开机仪式上，海润影业董事长刘燕铭表示，海岩的原著小说创作从2012年事件发生至今已有六年之久，而如何改编剧本更是花费了大量心血，电影讲述了一个借古喻今的故事，大量唐朝的史实和今天的故事该如何结合非常具有难度，李骏导演和团队经历了四五年的剧本打磨，将故事讲得完整精彩，也讴歌了中国公安干警的光辉形象，海润一定会做好这个电影。





海润再度携手海岩 金牌制作团队保驾护航













《长安盗》改编自真实重大案件，区别于一般的盗墓题材，影片将犯罪，动作，悬疑、盗墓、情感等元素有机结合，既有悬疑烧脑的推理剧情、又有拷问人性的深刻主题。拥有海润电影的品质保证，海岩最擅长的犯罪警匪题材，更有金牌制作、实力派演员的加盟，电影刚开机，便已成为大银幕的期待之作。





李骏再导警匪犯罪题材 众明星齐聚古都飙演技









影片演员卡司同样令人瞩目，集结实力派代表、金马奖最佳男主角范伟；凭借纯熟炸裂演技已多次成为各大华语一线导演男主人选的宋洋；曾入围第31届金鸡奖最佳女配角的个性女演员焦俊艳；以及与导演在《和平饭店》中有过精彩合作的实力派女演员陈数等。开机仪式上，主演范伟开机现场不改幽默本色：“昨天是六一儿童节，今天就是《长安盗》的电影节”，陈数现场为这次没有饰演到女警表示了小小的遗憾，但也透露：“我特别喜欢我片中的人物，可能会改变大家对我以前的印象，所以对于我来说也是特别大的挑战“。一众实力派们将在西安这个古老的都市中，上演激烈犯罪与人性之间的纠葛，必将火花迸溅。





电影《长安盗》改编自海岩同名小说，李骏执导，范伟、宋洋、焦俊艳主演，陈数友情出演， 由北京海润影业股份有限公司、海润电影（香港）有限公司、北京环亚美视传媒有限公司出品，全国公安文学艺术联合会、陕西省公安厅联合出品，南京李骏影视文化工作室、紫映东方影业无锡有限公司承制，预计明年上映，敬请期待。

编辑：边界