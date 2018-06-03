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海润再度联手海岩打造《长安盗》

范伟宋洋加盟 首部犯罪警匪盗墓题材电影

2018-06-03 15:35:42 来源：Mtime时光网

导演李骏携范伟、宋洋、焦俊艳，友情出演陈数等主创亮相。
　　6月2日，由北京海润影业股份有限公司出品，改编自海岩同名小说，犯罪警匪类电影《长安盗》于西安正式开机，导演李骏范伟宋洋焦俊艳，友情出演陈数等主创亮相，海润电影董事长刘燕铭，全国公安文联顾问祝春林，省委常委、省委政法委书记杜航伟，陕西省政府副省长、公安厅党委书记、厅长胡明朗，公安部宣传局、全国公安文联、省公安厅有关领导均出席了开机仪式。据悉，本片改编自重大真实案件，聚焦中国历史上被盗最大的文物，更兼具拷问人心的剧情深度与烧脑推理、盗墓犯罪的紧张情节，描写了人们在金钱和亲情之间的挣扎，着重体现了公安干警在执法时勇敢无畏的正面形象。

　　开机仪式上，海润影业董事长刘燕铭表示，海岩的原著小说创作从2012年事件发生至今已有六年之久，而如何改编剧本更是花费了大量心血，电影讲述了一个借古喻今的故事，大量唐朝的史实和今天的故事该如何结合非常具有难度，李骏导演和团队经历了四五年的剧本打磨，将故事讲得完整精彩，也讴歌了中国公安干警的光辉形象，海润一定会做好这个电影。

　　海润再度携手海岩　金牌制作团队保驾护航

　　电影出品方海润影业曾制作过《毒战》《华丽上班族》《喊·山》《相爱相亲》《幕后玩家》等各类型高质量的华语电影，也在国内外各大电影节斩获多项殊荣，此次《长安盗》将继续秉承海润影业“脚踏实地、内容为王”的战略理念，提前为电影质量作出保证。

　　本片改编自海岩同名作品，此前，海岩与海润在电视剧领域有过多次合作，《永不瞑目》《玉观音》等都成为了经典剧集。本次将作品搬上大银幕，海岩曾表示电影的优势首先在取材上，“这是一个真实的事件，是中国历史上被盗最大的文物，也是中国历史上第一起国宝级文物被成功追索回国的案件”。

　　《长安盗》改编自真实重大案件，区别于一般的盗墓题材，影片将犯罪，动作，悬疑、盗墓、情感等元素有机结合，既有悬疑烧脑的推理剧情、又有拷问人性的深刻主题。拥有海润电影的品质保证，海岩最擅长的犯罪警匪题材，更有金牌制作、实力派演员的加盟，电影刚开机，便已成为大银幕的期待之作。

　　李骏再导警匪犯罪题材　众明星齐聚古都飙演技

　　除原著作者海岩，导演李骏也同样是海润的老朋友，已合作了电影《惊天大逆转》，电视剧《和平饭店》《北上广不相信眼泪》《北上广依然相信爱情》等项目。电影《惊天大逆转》凭超高完成度成为2016年暑期档华语片口碑之最，评分名列当年国产片前茅，更被观众评价为“国产悬疑犯罪动作片里程碑式作品”、“商业动作片的外壳，悬疑类型片的内核，整体质量是近年来国产同类电影的一流水平”。《长安盗》开机仪式上，导演李骏表示自己本身对警匪题材非常感兴趣，此次能够来到西安，拍这样一个故事，一定是一次难忘的经历，接下来的两个月，西安天气会很炎热，对所有工作人员而言也会是一个挑战，但完成这个作品，一定会是所有参与人员的骄傲。

　　影片演员卡司同样令人瞩目，集结实力派代表、金马奖最佳男主角范伟；凭借纯熟炸裂演技已多次成为各大华语一线导演男主人选的宋洋；曾入围第31届金鸡奖最佳女配角的个性女演员焦俊艳；以及与导演在《和平饭店》中有过精彩合作的实力派女演员陈数等。开机仪式上，主演范伟开机现场不改幽默本色：“昨天是六一儿童节，今天就是《长安盗》的电影节”，陈数现场为这次没有饰演到女警表示了小小的遗憾，但也透露：“我特别喜欢我片中的人物，可能会改变大家对我以前的印象，所以对于我来说也是特别大的挑战“。一众实力派们将在西安这个古老的都市中，上演激烈犯罪与人性之间的纠葛，必将火花迸溅。

　　电影《长安盗》改编自海岩同名小说，李骏执导，范伟、宋洋、焦俊艳主演，陈数友情出演，　由北京海润影业股份有限公司、海润电影（香港）有限公司、北京环亚美视传媒有限公司出品，全国公安文学艺术联合会、陕西省公安厅联合出品，南京李骏影视文化工作室、紫映东方影业无锡有限公司承制，预计明年上映，敬请期待。

   编辑：边界

关键词： 长安盗
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