时光网讯 《碟中谍6：全面瓦解》
日前再发布一款阿汤哥高空跳伞特辑，阿汤哥的拼搏精神实在令人乍舌，所有高危动作场面他都亲身上阵，为了拍摄高空跳伞更是从25000英尺高空练习多达106次，再次刷新自己的身体极限。技术专家表示，汤姆·克鲁斯
是第一个在银幕上进行危险的HALO（高空低开）跳伞的演员。
导演及编剧克里斯托夫·迈考利
表示，HALO跳伞是一场自己与汤姆·克鲁斯讨论了好多年的戏份。HALO跳伞是从2万5英尺（约为7620米）跳下，然后在2千英尺（约609米）的低空才打开降落伞，这也是剧情需要，这样才能偷偷潜入外国领土不被侦察到。这种跳伞难度很高，首先从2万5英尺跳下有缺氧和瞬间失压的危险，会失去意识却不自知，为此技术专家也打造了一个特殊头盔，是道具也是救命工具。同时，剧组也打造了一个世界上最大的风力机进行排练。阿汤哥为了拍摄这个场面，也进行了上百次的高空跳伞。而且在片中，这还是场夜戏，由于光线问题，一天只有一次拍摄机会。阿汤哥和摄影师必须同时跳伞，还得避免空中相撞。总之，这个镜头可谓困难重重，阿汤哥也太拼了！
该片将于7月27日与北美观众见面，中国内地有望引进。
《碟中谍6》新剧照，阿汤哥在机舱内准备高空跳伞