电影成长版片尾曲《成长之重量》MV发布，由全能唱作歌手李荣浩包揽全部词曲创作和制作并演唱。





《动物世界》成长版片尾曲MV《成长之重量》 MV开头，以小丑形象亮相的郑开司，略带嘲讽的个人独白和旁人质疑为角色染上一抹悲凉色彩，更激起了观众对人物命运走向的浓重好奇心。“有时候被俗人批判很难接受”、“有时候朋友背后说我像小丑”两句歌词尽显角色的无奈和心酸，将郑开司一事无成的悲伤感和小人物面对宿命的无力渲染的淋漓尽致。伴随着“成长的重量，无法计算太多难忘”略带伤感的旋律，画面中的郑开司逐渐擦去小丑妆容开启“开挂模式”，为了母亲和女友踏上游轮与命运博弈。纵然前行的路很长，但他开始学会承担起成长的重量，眼神和步伐却越来越坚定。





《动物世界》歌词海报 正如歌词中“昨天留下的一滩泪和汗，造就现在的我越倔强越勇敢”所描述的一样，在成长的路上，那些磨难和困境，即使无奈心酸也必须要咬着牙去经历。这句歌词是郑开司的人生写照，却更适合说给每个人听。暖心如这支MV，里面收录了许多普通人的生活日常，这些发生在身边的故事看似平凡却凸显每个人内心的坚定：被求婚时的欣喜、毕业合照时的不舍、地下通道里的独唱、深夜的加班、，皆是成长，皆有收获。





“故事的反转别太简单，我要成就感”，这不止是郑开司一个人的成长见证，生活的重压之下，人人皆为小丑。而关键在于我们到底有没有勇气开启正面刚模式，像郑开司一样重压下前行，直面不那么完美的人生。MV结尾处浮现出的文字，“让自己更像自己”大概就是成长之重量于你我的意义，也是电影想讲给我们听的故事。





电影《动物世界》由上海儒意影视制作有限公司、上海火龙果影视制作有限公司、北京光线影业有限公司、上海腾讯影业文化传播有限公司、引力影视投资有限公司、耳东影业（北京）有限公司、北京乐合影业文化传媒有限公司、联瑞（上海）影业有限公司、北京无限自在文化传媒股份有限公司、霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司、三月谷雨（北京）文化传媒有限公司联合出品，6月29日全球同步上映。