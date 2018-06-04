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本土大爆的"金银岛"在内地要加油了

赶超现象级《哆啦A梦:伴我同行》有点难

2018-06-04 08:56:02 来源：Mtime时光网

继现象级动画《哆啦A梦：伴我同行》后，蓝胖子在内地再次小爆。横扫日本本土的《大雄的金银岛》六一当天吸金8300万，登顶内地单日票房冠军，首周表现不错，但要赶超《伴我同行》有困难。

　　时光网特稿  六一上映首日8300万、首周3天1.56亿，蓝胖子最新一集剧场版《哆啦A梦：大雄的金银岛》表现抢眼，继2015年的现象级动画《哆啦A梦：伴我同行》后，这个系列在中国内地再次小小爆发，但想赶超《伴我同行》有点难。

　　事实上，《大雄的金银岛》作为哆啦A梦系列的第38部作品，今年春季在日本本土上映时，观影人数逾446万人，票房成绩超50亿日元（约3亿人民币），一举刷新了本系列有史以来的票房记录，甚至被称为“史上最强剧场版”。除了故事剧情、IP号召力，日本春假期间也吸引了更多观众走进电影院。


（《大雄的金银岛》票房为6月4日早10:00数据）

　　而《伴我同行》热卖后，每年引进一部蓝胖子成了“既定项目”，票房破亿几乎无悬念，天时地利人和的情况下还能小小爆发，在政策利好的情势下，这已经成为一桩不错的买卖。相较至今在中国未能突破亿元大关的日本真人片，日本动画未来的进击路可以期待。

《大雄的金银岛》与《伴我同行》票房走势
《伴我同行》创造现象级

　　对比《伴我同行》与《大雄的金银岛》两部电影的票房走势，前者于2015年5月28日上映（2D/3D/中国巨幕），后者在2018年6月1日登场（2D/中国巨幕）。

　　同属六一档，《伴我同行》当年是低开高走，影片首日（周四）票房报收2710万元，之后一路高涨，形成了周四<周五<周六<周日<周一的强势曲线。影片更于六一当天报收8990万元，创下了当时中国内地市场动画电影的最高单日票房。

《大雄的金银岛》

　　《大雄的金银岛》六一当天（周五）吸金8300万，强势登顶单日票房冠军，将爱情奇幻喜剧《超时空同居》拉下马。不过周六周日两天，蓝胖子的票房呈递减趋势，影片6月2日报收4038万元，6月3日报收2900万，后劲稍显乏力，在6月3日20：00左右又被《超时空同居》反超。

　　《伴我同行》首周4天2.4亿，《大雄的金银岛》首周3天1.56亿。2015年6月2日，《伴我同行》上映6天之际，巨石强森的《末日崩塌》公映，之后便一直压制蓝胖子，直到6月10日《侏罗纪世界》闪亮登场，抢占单日王座。

　　今年《大雄的金银岛》三天就被老片《超时空同居》反超，而接下来6月8日一天11部新片扎堆上映的后果必定造成空前拥挤，剔除一些小片烂片，印度电影《厕所英雄》、硬汉动作片《深海越狱》、以及冯巩的《幸福马上来》还算有卖相。

　　尤其是接地气的口碑之作《厕所英雄》，肯定会吸引一批印度片拥趸，成为黑马也不一定。待到6月15日，观众则早已张开双臂迎接暴虐迅猛龙主宰的《侏罗纪世界2》，内地影市将再起风云。

引进“哆啦A梦”是一桩不错的生意
长泽雅美为《大雄的金银岛》配音

　　2015年《伴我同行》用5.3亿元人民币的票房在冰封的中日电影壁垒上敲开缺口，是情怀的胜利，更是天时地利人和的结果，日本电影在中国的引进某种程度上也是中日外交风向的体现，动画片或者主流合家欢型在中国上映更为容易，主题上不太会触碰到敏感地带，像哆啦A梦这样的大IP、国人集体的童年回忆，更成为一桩不错的生意。

《大雄的南极冰冰凉大冒险》

《新·大雄的日本诞生》

　　所以《伴我同行》之后，每年一部蓝胖子已成定势，2016年《哆啦A梦：新·大雄的日本诞生》报收1.04亿元，2017年《哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》吸金 1.49亿元，今年轮到在日本本土大爆的《哆啦A梦：大雄的金银岛》。

　　《大雄的金银岛》作为哆啦A梦系列的第38部作品，今年春季在日本本土上映，观影人数逾446万人，票房成绩超50亿日元，一举刷新本系列有史以来的票房记录，甚至被称为“史上最强剧场版”。

　　观看过影片的部分中日观众均表示，这是一部“即使是成人也能乐在其中”的动画电影，对哆啦A梦的粉丝来说，是名副其实的童年收割机，在梦幻的大航海氛围当中讲述了亲情、友情、付出与成长。

　　在2015年《伴我同行》之前，中国内地曾引进过三部哆啦A梦系列电影，分别为2007年7月21日上映的《哆啦A梦：大雄的恐龙》，2008年1月22日上映的《大雄的奇幻大冒险》，2009年8月4日上映的《哆啦A梦：大雄与绿巨人传》。不过这三部电影的票房一部比一部惨淡，最终因各方原因导致引进中断。

《伴我同行》之前的三部蓝胖子在中国遇冷

首部引进中国的蓝胖子动画电影《大雄的恐龙》

　　中国内地引进的第一部哆啦A梦电影——《大雄的恐龙》在2007年上映之初并不被看好，还有多家媒体呼吁“机器猫”难敌“金刚”，想看的观众最好趁早。初来乍到的蓝胖子不巧撞上了所向披靡的擎天柱，各大影院几乎不愿意把黄金时间段排出来，而晚间黄金档也只有一两场排给《大雄的恐龙》。

　　正如一位影院经理所说：“没有人会傻到放着《变形金刚》的钱不赚，去上一部票房未知的动画片。”

　　不过当时正值暑期档，这只远渡重洋的蓝胖子却受到大小朋友的欢迎，上演虎口夺食，最终拿下2171万元票房，在那个2亿俱乐部都显稀缺的年代，这样的成绩对一部动画片来讲已经不错。

　　而彼时，相关人士已经暗暗筹划引进《大雄的奇幻大冒险》了。

　　但2008年的内地动画市场是另一个美国胖子的天下，它就是《功夫熊猫》，这部电影在当年成为全民话题，最终以1.82亿的成绩登顶2008进口片票房榜冠军。而《大雄的奇幻大冒险》仅仅报收1495万元。

　　2009年，《大雄与绿巨人传》来到中国，最终590万元的票房可谓惨烈。这一次它遇上《变形金刚2》《冰川时代3》甚至和它同天上映的《飞屋环游记》

　　在视效大片刚刚开启国人眼界的年代，进电影院体验奇观，是支撑中国国内商业院线的绝大多数观众的好恶，哆啦A梦的情怀牌已经不是优势。

相较好莱坞，日本动画电影在中国生不逢时

《大雄的金银岛》后劲乏力

　　动画学者关中阿福在接受时光网采访时说，日本动画电影之于中国，有些生不逢时。有资料显示，从1978年到1994年，中国正式引进的外国动画电影不过8部（虽然4部是日本动画电影）。直到1995年，一部具有里程碑意义的《狮子王》在中国上映，才真正在影院里让中国观众领略到了动画长片的魅力。然而，那却是好莱坞动画敲开中国大门的伊始。

　　在《狮子王》之前，很多中国人只知道“动画片”，却并无“动画电影”的概念。70年代末期，不少中国家庭有了自己的电视机，当时上海美术电影制片厂为了迎合电视台的播出需要，甚至把《大闹天宫》《天书奇谭》《哪吒闹海》，包括中国正式引进的第一部日本彩色宽银幕动画《龙子太郎》等，截成一集一集的时长，在电视台播放。

《狮子王》

　　但1995年《狮子王》的横空出世，使对“动画电影”还懵懂不知的中国人一下子就把关注点转移到好莱坞动画上。一直到2007年才有了《哆啦A梦：大雄的恐龙》打破僵局。

　　“虽说真人电影在中国状态低迷，动画电影也只是比真人电影好一点而已，在进影院这个问题上，也由于中日关系的不稳定性，使得日本电影一直处于一种波动的状态。”他说。

　　不过随着中日关系的逐步改善，中日合拍电影可享受国产片待遇、不占用进口配额等消息释出，也有相关人士预测：日本电影在中国将迎来新一阶段的发展，或许它就是下一个“印度电影”也说不定。

　　尤其是在日本本土，更有像柯南这样踩着“复联3”尸体的小朋友勇攀高峰，日本动画未来在中国的进击路可以期待一下。


作者：王小羊   编辑：hello王小羊

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关键词： 哆啦A梦 大雄的金银岛 伴我同行 大雄的恐龙 内地票房
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