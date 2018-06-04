继现象级动画《哆啦A梦：伴我同行》后，蓝胖子在内地再次小爆。横扫日本本土的《大雄的金银岛》六一当天吸金8300万，登顶内地单日票房冠军，首周表现不错，但要赶超《伴我同行》有困难。





事实上，《大雄的金银岛》作为哆啦A梦系列的第38部作品，今年春季在日本本土上映时，观影人数逾446万人，票房成绩超50亿日元（约3亿人民币），一举刷新了本系列有史以来的票房记录，甚至被称为“史上最强剧场版”。除了故事剧情、IP号召力，日本春假期间也吸引了更多观众走进电影院。







（《大雄的金银岛》票房为6月4日早10:00数据）





而《伴我同行》热卖后，每年引进一部蓝胖子成了“既定项目”，票房破亿几乎无悬念，天时地利人和的情况下还能小小爆发，在政策利好的情势下，这已经成为一桩不错的买卖。相较至今在中国未能突破亿元大关的日本真人片，日本动画未来的进击路可以期待。





《大雄的金银岛》与《伴我同行》票房走势

《伴我同行》创造现象级



对比《伴我同行》与《大雄的金银岛》两部电影的票房走势，前者于2015年5月28日上映（2D/3D/中国巨幕），后者在2018年6月1日登场（2D/中国巨幕）。





同属六一档，《伴我同行》当年是低开高走，影片首日（周四）票房报收2710万元，之后一路高涨，形成了周四<周五<周六<周日<周一的强势曲线。影片更于六一当天报收8990万元，创下了当时中国内地市场动画电影的最高单日票房。





















引进“哆啦A梦”是一桩不错的生意

长泽雅美为《大雄的金银岛》配音



2015年《伴我同行》用5.3亿元人民币的票房在冰封的中日电影壁垒上敲开缺口，是情怀的胜利，更是天时地利人和的结果，日本电影在中国的引进某种程度上也是中日外交风向的体现，动画片或者主流合家欢型在中国上映更为容易，主题上不太会触碰到敏感地带，像哆啦A梦这样的大IP、国人集体的童年回忆，更成为一桩不错的生意。









《大雄的金银岛》作为哆啦A梦系列的第38部作品，今年春季在日本本土上映，观影人数逾446万人，票房成绩超50亿日元，一举刷新本系列有史以来的票房记录，甚至被称为“史上最强剧场版”。





观看过影片的部分中日观众均表示，这是一部“即使是成人也能乐在其中”的动画电影，对哆啦A梦的粉丝来说，是名副其实的童年收割机，在梦幻的大航海氛围当中讲述了亲情、友情、付出与成长。









《伴我同行》之前的三部蓝胖子在中国遇冷



首部引进中国的蓝胖子动画电影《大雄的恐龙》





中国内地引进的第一部哆啦A梦电影——《大雄的恐龙》在2007年上映之初并不被看好，还有多家媒体呼吁“机器猫”难敌“金刚”，想看的观众最好趁早。初来乍到的蓝胖子不巧撞上了所向披靡的擎天柱，各大影院几乎不愿意把黄金时间段排出来，而晚间黄金档也只有一两场排给《大雄的恐龙》。













而彼时，相关人士已经暗暗筹划引进《大雄的奇幻大冒险》了。





但2008年的内地动画市场是另一个美国胖子的天下，它就是《功夫熊猫》，这部电影在当年成为全民话题，最终以1.82亿的成绩登顶2008进口片票房榜冠军。而《大雄的奇幻大冒险》仅仅报收1495万元。









在视效大片刚刚开启国人眼界的年代，进电影院体验奇观，是支撑中国国内商业院线的绝大多数观众的好恶，哆啦A梦的情怀牌已经不是优势。





相较好莱坞，日本动画电影在中国生不逢时



《大雄的金银岛》后劲乏力













《狮子王》 但1995年《狮子王》的横空出世，使对“动画电影”还懵懂不知的中国人一下子就把关注点转移到好莱坞动画上。一直到2007年才有了《哆啦A梦：大雄的恐龙》打破僵局。





“虽说真人电影在中国状态低迷，动画电影也只是比真人电影好一点而已，在进影院这个问题上，也由于中日关系的不稳定性，使得日本电影一直处于一种波动的状态。”他说。





不过随着中日关系的逐步改善，中日合拍电影可享受国产片待遇、不占用进口配额等消息释出，也有相关人士预测：日本电影在中国将迎来新一阶段的发展，或许它就是下一个“印度电影”也说不定。





尤其是在日本本土，更有像柯南这样踩着“复联3”尸体的小朋友勇攀高峰，日本动画未来在中国的进击路可以期待一下。







