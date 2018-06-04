经过几天密集“开炮”后，崔永元称事件发展超出预料，向受到牵连的范冰冰、徐帆、刘震云女儿刘雨霖三位女性致歉。但对于冯小刚、刘震云、华谊兄弟公司等方，并未有悔意。

时光网讯 崔永元炮轰 崔永元炮轰 范冰冰 事件持续发酵中，短短数天，事情经历多重转折，简直令人脑袋转不过弯来。













就是这次关于“大小合同”的爆料，让崔永元和公众的关注点发生了转移——从排场大转移到了潜在的偷漏税问题。6月2日，崔永元发微博称“好像有个法律管这事儿”，一张配图以放大字体显示我国《刑法》关于偷漏税问题的量刑规定。崔永元将这条微博置顶。









6月3日，国家机构发声，国家税务总局责成调查影视从业人员“阴阳合同”涉税问题。因范冰冰工作室注册地在江苏省无锡市，国家税务总局“已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。如发现违反税收法律法规的行为，将严格依法处理”。无锡市滨湖区地税局随后宣布介入调查取证。













就在同一天，崔永元再发两条微博，第一条表示自己遭到“死亡威胁”。第二条表示，华谊之所以一直不发声，是害怕股票跌。配图中以最近袁立和华谊兄弟撕逼的事情为证，袁立称王中军卖给自己假古董，“华谊兄弟股票惨了”。并怒骂华谊兄弟把股民当傻子，“但如果有坏消息就会跌，我保证，这错不了”。















细看此前崔永元关于“大小合同”的爆料，却是只字未提过范冰冰的名字。只不过紧接在关于范冰冰排场大的爆料之后，因此让大众都误认为是在说范冰冰。

















编辑：sasa