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崔永元澄清"4天拿走6千万"非指范冰冰

但涉及"手机2"人员 国家税务总局责成调查

2018-06-04 00:24:19 来源：Mtime时光网

经过几天密集“开炮”后，崔永元称事件发展超出预料，向受到牵连的范冰冰、徐帆、刘震云女儿刘雨霖三位女性致歉。但对于冯小刚、刘震云、华谊兄弟公司等方，并未有悔意。
　　时光网讯 崔永元炮轰范冰冰事件持续发酵中，短短数天，事情经历多重转折，简直令人脑袋转不过弯来。

崔永元之前称，范冰冰发《手机2》片场照说自己很开心，彻底惹恼了他

　　一开始，崔永元爆料的重点似乎在于范冰冰拍片排场大，2015年片酬就高达1000万。（详情

　　接着崔永元揭露1000万片酬只是一部分，实际上存在“一大一小”两份合同，“不怕曝光的小合同”价值千万，而另一份隐藏的“大合同”价值5000万，也就是说，演一部戏拿了6000万片酬，而“这哥们儿只在片场演了4天”。 （详情

　　就是这次关于“大小合同”的爆料，让崔永元和公众的关注点发生了转移——从排场大转移到了潜在的偷漏税问题。6月2日，崔永元发微博称“好像有个法律管这事儿”，一张配图以放大字体显示我国《刑法》关于偷漏税问题的量刑规定。崔永元将这条微博置顶。


　　6月3日，国家机构发声，国家税务总局责成调查影视从业人员“阴阳合同”涉税问题。因范冰冰工作室注册地在江苏省无锡市，国家税务总局“已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。如发现违反税收法律法规的行为，将严格依法处理”。无锡市滨湖区地税局随后宣布介入调查取证。



　　就在同一天，崔永元再发两条微博，第一条表示自己遭到“死亡威胁”。第二条表示，华谊之所以一直不发声，是害怕股票跌。配图中以最近袁立和华谊兄弟撕逼的事情为证，袁立称王中军卖给自己假古董，“华谊兄弟股票惨了”。并怒骂华谊兄弟把股民当傻子，“但如果有坏消息就会跌，我保证，这错不了”。



　　而据最新消息，在接受“火星试验室”采访时，崔永元澄清某位明星4天拿走6千万人民币的当事人，并非范冰冰。但是涉及《手机2》的参与人员，且是一个“团伙”，“不是这么一点钱的事，比这个多十倍都不止”。

　　细看此前崔永元关于“大小合同”的爆料，却是只字未提过范冰冰的名字。只不过紧接在关于范冰冰排场大的爆料之后，因此让大众都误认为是在说范冰冰。



　　另外，对于对目前事件的进展，崔永元表示始料未及，“好像被逼上梁山……一开始我只是想跟刘震云冯小刚讨个清白”。

　　崔永元承认自己也在反省，并表示，对受到牵连的范冰冰、徐帆等人，“作为演员来说，我真的都很敬重她们”。他希望借“火星试验室”平台，向范冰冰徐帆、刘震云女儿刘雨霖三位女性“致个歉”。

   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 崔永元 范冰冰 手机2
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