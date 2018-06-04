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北美票房：历史最快速度突破50亿大关

《游侠索罗》蝉联票房周冠 《死侍2》居次

2018-06-04 08:28:15 来源：Mtime时光网

123截止周日，北美市场今年累计票房已达50.17亿美元，年度票房以历史最快速度冲破50亿美元大关。

《游侠索罗》位居冠军

       时光网讯《复仇者联盟3》超强爆发助攻下，北美市场5月份共产出票房10.37亿美元，单月大盘较去年同期暴涨24%，时隔两年再度站上10亿美元大关。5月份共有三部影片票房破亿美元，分别是《复仇者联盟3》《死侍2》以及月底才上映的《游侠索罗》，其中前两者的月内票房均超过2亿美元。

       由于市场缺乏强有力的新片补给市场，“阵亡日”假期之后的北美影市热度骤降。迪士尼出品的太空歌剧电影《游侠索罗：星球大战外传》次周末再进账2930万美元，继续称霸稍显冷清的北美周末市场。影片较开画周末“跳水”超六成，两周累计票房仍未追平《侠盗一号》的开画成绩。

       福斯出品的超级英雄续集《死侍2》上映第三周末再揽2330万美元，仍稳坐周末票房亚军。影片周末跌幅明显收窄，北美累计票房已超2.5亿美元。
 ​

《死侍2》位居亚军

       由于开画的新片实力不济，再加上老片《游侠索罗》走势“崩盘”，周末大盘遭到双重打击。2018年第22个周末票房榜TOP12影片累计票房仅报收9965万美元，周末大盘环比暴跌43.5%，时隔四个月再度失守亿美元关口，也创下今年第二差表现。同时，周末大盘比《神奇女侠》开画登顶的去年同期（大盘1.8亿美元）也暴跌45%。

       截止周日，北美市场今年累计票房已达50.17亿美元，年度票房以历史最快速度冲破50亿美元大关。在《黑豹》和《复仇者联盟3》两大现象级漫改巨制的超预期爆发下，北美累计票房比去年同期领先超3亿美元，同比增幅达6.7%。

北美周末票房前十名 2018.06.01- 06.03（单位：万美元）


       STX发行的喜剧《惊涛飓浪》开画周末进账1151万美元，险胜上映六周的老片《复仇者联盟3》，空降周末榜季军。

《复仇者联盟3》

       “漫威电影宇宙”集结巨制《复仇者联盟3：无限战争》上周末再收1037万美元，退居周末票房榜第四；影片北美累计票房已升至6.43亿美元，已成功超越首部《复仇者联盟》的最终收官成绩。

       派拉蒙影业出品的喜剧《读书会》周末再收680万美元，退居周末榜第五；影片跌幅仍控制在三成左右，累计票房已超4700万美元。

       雷佳音和佟丽娅主演的国产爱情片《超时空同居》北美次周末再收17万美元，排在周末榜第21名。影片北美点映10天累计票房已超50万美元，其国内累计票房也已轻松突破7亿人民币。

       巴特·莱顿执导犯罪剧情片《美国动物》上周五在4家影院开始点映，周末三天斩获14.1万美元。影片点映单馆票房达3.5万美元，表现中规中矩。《美国动物》根据非常不真实的真实事件改编，讲述四个年轻人看完电影后开始野心勃勃的艺术品抢劫计划。影片媒体口碑不错，烂番茄新鲜度达84%。

作者：沉默的橄榄   编辑：HAHA

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 游侠索罗

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