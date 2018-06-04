123截止周日，北美市场今年累计票房已达50.17亿美元，年度票房以历史最快速度冲破50亿美元大关。









福斯出品的超级英雄续集《死侍2》上映第三周末再揽2330万美元，仍稳坐周末票房亚军。影片周末跌幅明显收窄，北美累计票房已超2.5亿美元。

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北美周末票房前十名 2018.06.01- 06.03（单位：万美元）











《复仇者联盟3》 “漫威电影宇宙”集结巨制《复仇者联盟3：无限战争》上周末再收1037万美元，退居周末票房榜第四；影片北美累计票房已升至6.43亿美元，已成功超越首部《复仇者联盟》的最终收官成绩。











