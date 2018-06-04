时光网讯
离《神奇动物》系列的第二部，《神奇动物：格林德沃之罪》
的上映，还有不到半年时间，不过J·K·罗琳
近日在自己的官网上宣布，她已经在创作第三部的剧本了。
当被问到，“你目前正在写什么”这个问题，罗琳的回复是，“我目前正在写《神奇动物3》的剧本，之后还会为孩子们创作一个故事，这个（非哈利·波特/魔法世界的）故事，我已经筹备了大概6年时间，是时候将其付诸笔下了。”她也在Q&A中提到，“在过去的一两年间，我在写《神奇动物》剧本时过几次通宵，不过大部分时间还是尽量白天写作。”
《神奇动物》卡司与罗琳合影
罗琳也为我们分享了关于“戏剧”和“电影”间的巨大区别，在于“规模”（scale）。“当我来到华纳在伦敦的利维斯登片场，看到有一千个人都在为《神奇动物》工作，建片场、做服装、搞特效，制模型、道具，和其它几百样拍电影所需的东西时，这一切都非常势不可挡。当时我的脑海中会有很多吓人的想法，比如说我可不能把胳膊弄折了，因为这么多人的工作都指着我写完剧本呢。”
罗琳还说，写剧本和写小说完全不一样，“一开始写剧本会非常具有挑战性，我也是在这个过程中才学会了如何写剧本。在写的时候就知道电影肯定能拍出来，这一点至少是并不常见的”。
“大卫·耶茨
（《哈利·波特》5-8与《神奇动物》系列的导演）在导完原八部曲中的四部之后，早就对波特的世界了如指掌。我热爱与他合作，光是听他解读影像就会让我学到很多。尽管我的想象力也是高度视觉化的，我也得学习在一言不发的过程中，在大银幕上到底可以呈现多少。”
在聊到为了《神奇动物》的系列电影，自己同时身为编剧与制片人，对于影片到底有多说了算，她告诉粉丝们，“华纳和大卫一直是让我说了算的，也许我不一定是最终拍板的那个人。这对于所有制片人来说都是一样的，而我只是其中之一：我们的付出会被认真对待，但更多是共同合作的结果。导演才是最终为大银幕上所呈现的一切，全部负责的人。作为编剧，我的付出更多是在影片筹备的早期阶段。”
《神奇动物》系列一共将由5部影片组成，第三部电影的具体内容现在还不清楚，但大卫曾说过，每部影片都会设置在一个新的城市。《神奇动物在哪里》
发生在纽约，《神奇动物2》会主要在巴黎展开。他在与《娱乐周刊》的访谈中说，“罗琳已经告诉我们下一部会发生在哪儿了，非常让人兴奋。这是个全球化的故事，我们也拥有着全球化的观众，能将这个故事带到世界上不同的部分，这让人更开心了。”
裘德·洛与埃迪在《神奇动物2》片场
制片人大卫·海曼
补充说，“我们会更深地进入（罗琳的）魔法世界，在巴黎、伦敦和纽约，这个世界在扩展，”海曼说。“你从卡司照片也能看出来，我们的角色还挺多。新片会和第一部感觉很不同，有种惊悚片的气质。”
《神奇动物2》的重磅卡司我们可能都非常熟悉了，“小雀斑”埃迪·雷德梅恩
饰演魔法动物学家纽特·斯卡曼德，裘德·洛
饰演年轻的阿不思·邓布利多，而约翰尼·德普
则是黑巫师盖勒特·格林德沃的扮演者。