网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

期待！罗琳已在创作"神奇动物3"剧本

之后将为孩子们创作筹备6年的非魔法故事

2018-06-04 08:35:51 来源：Mtime时光网

罗琳近日在官网上答粉丝问时宣布，自己正在创作《神奇动物3》的剧本，之后还会为孩子们创作一部非哈利·波特/魔法世界的作品，该作品已经筹备了6年之久。


　　时光网讯　离《神奇动物》系列的第二部，《神奇动物：格林德沃之罪》的上映，还有不到半年时间，不过J·K·罗琳近日在自己的官网上宣布，她已经在创作第三部的剧本了。

　　当被问到，“你目前正在写什么”这个问题，罗琳的回复是，“我目前正在写《神奇动物3》的剧本，之后还会为孩子们创作一个故事，这个（非哈利·波特/魔法世界的）故事，我已经筹备了大概6年时间，是时候将其付诸笔下了。”她也在Q&A中提到，“在过去的一两年间，我在写《神奇动物》剧本时过几次通宵，不过大部分时间还是尽量白天写作。”


《神奇动物》卡司与罗琳合影

　　罗琳也为我们分享了关于“戏剧”和“电影”间的巨大区别，在于“规模”（scale）。“当我来到华纳在伦敦的利维斯登片场，看到有一千个人都在为《神奇动物》工作，建片场、做服装、搞特效，制模型、道具，和其它几百样拍电影所需的东西时，这一切都非常势不可挡。当时我的脑海中会有很多吓人的想法，比如说我可不能把胳膊弄折了，因为这么多人的工作都指着我写完剧本呢。”

　　罗琳还说，写剧本和写小说完全不一样，“一开始写剧本会非常具有挑战性，我也是在这个过程中才学会了如何写剧本。在写的时候就知道电影肯定能拍出来，这一点至少是并不常见的”。

罗琳与两个大卫在《神奇动物》片场

　　“大卫·耶茨（《哈利·波特》5-8与《神奇动物》系列的导演）在导完原八部曲中的四部之后，早就对波特的世界了如指掌。我热爱与他合作，光是听他解读影像就会让我学到很多。尽管我的想象力也是高度视觉化的，我也得学习在一言不发的过程中，在大银幕上到底可以呈现多少。”

　　在聊到为了《神奇动物》的系列电影，自己同时身为编剧与制片人，对于影片到底有多说了算，她告诉粉丝们，“华纳和大卫一直是让我说了算的，也许我不一定是最终拍板的那个人。这对于所有制片人来说都是一样的，而我只是其中之一：我们的付出会被认真对待，但更多是共同合作的结果。导演才是最终为大银幕上所呈现的一切，全部负责的人。作为编剧，我的付出更多是在影片筹备的早期阶段。”

　　《神奇动物》系列一共将由5部影片组成，第三部电影的具体内容现在还不清楚，但大卫曾说过，每部影片都会设置在一个新的城市。《神奇动物在哪里》发生在纽约，《神奇动物2》会主要在巴黎展开。他在与《娱乐周刊》的访谈中说，“罗琳已经告诉我们下一部会发生在哪儿了，非常让人兴奋。这是个全球化的故事，我们也拥有着全球化的观众，能将这个故事带到世界上不同的部分，这让人更开心了。”


裘德·洛与埃迪在《神奇动物2》片场

　　制片人大卫·海曼补充说，“我们会更深地进入（罗琳的）魔法世界，在巴黎、伦敦和纽约，这个世界在扩展，”海曼说。“你从卡司照片也能看出来，我们的角色还挺多。新片会和第一部感觉很不同，有种惊悚片的气质。”

　　《神奇动物2》的重磅卡司我们可能都非常熟悉了，“小雀斑”埃迪·雷德梅恩饰演魔法动物学家纽特·斯卡曼德，裘德·洛饰演年轻的阿不思·邓布利多，而约翰尼·德普则是黑巫师盖勒特·格林德沃的扮演者。

　　《神奇动物：格林德沃之罪》将于11月16日上映，而《神奇动物3》将于2020年11月20日上映。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 罗琳 哈利波特 神奇动物
关注时光网微信

相关电影/影人

神奇动物：格林德沃之罪

神奇动物：格林德沃之罪 (2018)

0.0

导演：大卫·耶茨

主演：埃迪·雷德梅恩

神奇动物在哪里

神奇动物在哪里 (2016)

7.4

导演：大卫·耶茨

主演：埃迪·雷德梅恩

J·K·罗琳

J·K·罗琳

J.K. Rowling

职业：编剧 | 制作人
大卫·耶茨

大卫·耶茨

David Yates

职业：导演 | 制作人
大卫·哈曼

大卫·哈曼

David Hayman

职业：演员 | 导演
显示更多∨

相关文章

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

毕志飞给电影局写信控诉豆瓣"黑幕"

称《逐梦演艺圈》被评2.0分是给国家"丢脸"

5
毕志飞认为：“我是电影学院硕士、北大博士、国家公派赴..
2

大型中年怀旧专场：让我再过一次儿童节

童年电影全集合！开启儿时记忆大门

这是我们的童年，也是中国儿童电影的文艺高峰。
3

《阿Q正传》赴戛纳，《红高粱》捧金熊

改革开放四十周年中国电影大事记（1978~1987）

改革市场体制、改革电影语言，开放国门、开放思想，伴随..
4

传统水墨风！张艺谋《影》首发预告片

超过50个正片镜头曝光 邓超孙俪怒目而视

张艺谋新片《影》首发80秒预告片，超过50个正片镜头曝光..
5

崔永元因《手机2》开撕范冰冰"你是真烂"

曝光范冰冰15年片酬高达1000万 拍戏排场大

6
崔永元因《手机2》开撕范冰冰："你不是表演，你是真烂"..

查看更多