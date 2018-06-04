当被问到，“你目前正在写什么”这个问题，罗琳的回复是，“我目前正在写《神奇动物3》的剧本，之后还会为孩子们创作一个故事，这个（非哈利·波特/魔法世界的）故事，我已经筹备了大概6年时间，是时候将其付诸笔下了。”她也在Q&A中提到，“在过去的一两年间，我在写《神奇动物》剧本时过几次通宵，不过大部分时间还是尽量白天写作。”







《神奇动物》卡司与罗琳合影





罗琳也为我们分享了关于“戏剧”和“电影”间的巨大区别，在于“规模”（scale）。“当我来到华纳在伦敦的利维斯登片场，看到有一千个人都在为《神奇动物》工作，建片场、做服装、搞特效，制模型、道具，和其它几百样拍电影所需的东西时，这一切都非常势不可挡。当时我的脑海中会有很多吓人的想法，比如说我可不能把胳膊弄折了，因为这么多人的工作都指着我写完剧本呢。”





罗琳还说，写剧本和写小说完全不一样，“一开始写剧本会非常具有挑战性，我也是在这个过程中才学会了如何写剧本。在写的时候就知道电影肯定能拍出来，这一点至少是并不常见的”。









在聊到为了《神奇动物》的系列电影，自己同时身为编剧与制片人，对于影片到底有多说了算，她告诉粉丝们，“华纳和大卫一直是让我说了算的，也许我不一定是最终拍板的那个人。这对于所有制片人来说都是一样的，而我只是其中之一：我们的付出会被认真对待，但更多是共同合作的结果。导演才是最终为大银幕上所呈现的一切，全部负责的人。作为编剧，我的付出更多是在影片筹备的早期阶段。”











裘德·洛与埃迪在《神奇动物2》片场











