《碟中谍6》今日曝光“高空危机”版中文特辑，记录阿汤哥挑战难度最高的“高跳低开”特技，即超高空跳伞，超低空开伞的过程，作为一种空军跳伞技术，“高跳低开”在摄像机镜头前从未被演绎过。





作为一种空军跳伞技术，“高跳低开”在摄像机镜头前被演绎可谓前所未有，阿汤哥也成为尝试表演“高跳低开”第一人，经过106次拍摄，才完成25000英尺高空跳伞、2000英尺以下低空开伞的惊险戏份。此次影片将以全制式版本上映，近日RealD发布独家海报，记录了阿汤哥高空跳伞的惊险瞬间，一场高空燃战即将打响！影片将于7月27日北美公映。





阿汤哥挑战极限演绎“高跳低开” 为呈现完美镜头命悬一线





全新曝光的“高空危机”版特辑可谓干料满满，揭秘了影片中最精彩高空跳伞镜头幕后的重重困难。阿汤哥再次化身“拼命三郎”，不但要完成军事级别的“高跳低开”技术，更要配合摄像机完成表演，双重挑战难度加倍。





跳伞协调员艾伦·休伊特称：“在高空中会出现氧气不足以及减压病等危险。”为保证拍摄安全，阿汤哥“需要演练100次”，空中跳伞摄影操作师克雷格·奥布莱恩说，阿汤哥必须以200英里的时速，“从20000英尺的高空准确地着陆到离摄像机三英尺远的地方。”每个环节都令人提心吊胆，稍有差池阿汤哥就将面临生命危险。





高难度拍摄25000英尺跳伞瞬间 全制式带来沉浸式视效体验





此次《碟中谍6：全面瓦解》将以全制式版本上映，惊险刺激的特工燃战，绝对会带给观众沉浸式的观影体验。近日，RealD也发布独家海报，看似简单实则暗藏玄机。





首先，阿汤哥距离云层之远显示出，这正是他从25000英尺高空跳伞惊险瞬间的定格，镜头背后可谓惊心动魄。其次，画面中阿汤哥头戴头盔，并未打开降落伞，因为他正在完成“高跳低开”技术。头盔则由剧组专门设计，既是支撑装备也是救生装备，用以防止拍摄中可能出现的种种人身危险。最后，画面背景太阳将落光色柔和，克雷格在采访中称：“我们一天只拍摄一次，必须尽可能在接近日落时分拍摄。因此，精确地说，我们每天只有三分钟的拍摄时间。”由此可见，电影的每一个画面都来之不易。更多精彩，敬请关注！



