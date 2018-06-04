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《碟中谍6》中文特辑阿汤哥挑战最难跳伞

表演"高跳低开"第一人 RealD海报捕捉惊险瞬间

2018-06-04 09:52:20 来源：Mtime时光网

《碟中谍6》今日曝光“高空危机”版中文特辑，记录阿汤哥挑战难度最高的“高跳低开”特技，即超高空跳伞，超低空开伞的过程，作为一种空军跳伞技术，“高跳低开”在摄像机镜头前从未被演绎过。

《碟中谍6：全面瓦解》RealD海报

　　时光网讯 好莱坞动作冒险巨制、经典特工系列新作《碟中谍6：全面瓦解》今日曝光“高空危机”版特辑，详细解释了影片中挑战难度最高的“高跳低开”特技，即超高空跳伞，超低空开伞。

　　作为一种空军跳伞技术，“高跳低开”在摄像机镜头前被演绎可谓前所未有，阿汤哥也成为尝试表演“高跳低开”第一人，经过106次拍摄，才完成25000英尺高空跳伞、2000英尺以下低空开伞的惊险戏份。此次影片将以全制式版本上映，近日RealD发布独家海报，记录了阿汤哥高空跳伞的惊险瞬间，一场高空燃战即将打响！影片将于7月27日北美公映。

阿汤哥挑战极限演绎“高跳低开”  为呈现完美镜头命悬一线

　　全新曝光的“高空危机”版特辑可谓干料满满，揭秘了影片中最精彩高空跳伞镜头幕后的重重困难。阿汤哥再次化身“拼命三郎”，不但要完成军事级别的“高跳低开”技术，更要配合摄像机完成表演，双重挑战难度加倍。

　　跳伞协调员艾伦·休伊特称：“在高空中会出现氧气不足以及减压病等危险。”为保证拍摄安全，阿汤哥“需要演练100次”，空中跳伞摄影操作师克雷格·奥布莱恩说，阿汤哥必须以200英里的时速，“从20000英尺的高空准确地着陆到离摄像机三英尺远的地方。”每个环节都令人提心吊胆，稍有差池阿汤哥就将面临生命危险。

高难度拍摄25000英尺跳伞瞬间   全制式带来沉浸式视效体验

　　此次《碟中谍6：全面瓦解》将以全制式版本上映，惊险刺激的特工燃战，绝对会带给观众沉浸式的观影体验。近日，RealD也发布独家海报，看似简单实则暗藏玄机。

　　首先，阿汤哥距离云层之远显示出，这正是他从25000英尺高空跳伞惊险瞬间的定格，镜头背后可谓惊心动魄。其次，画面中阿汤哥头戴头盔，并未打开降落伞，因为他正在完成“高跳低开”技术。头盔则由剧组专门设计，既是支撑装备也是救生装备，用以防止拍摄中可能出现的种种人身危险。最后，画面背景太阳将落光色柔和，克雷格在采访中称：“我们一天只拍摄一次，必须尽可能在接近日落时分拍摄。因此，精确地说，我们每天只有三分钟的拍摄时间。”由此可见，电影的每一个画面都来之不易。更多精彩，敬请关注！

　　《碟中谍6：全面瓦解》由美国派拉蒙影片公司出品，克里斯托夫·迈考利执导，汤姆·克鲁斯、亨利·卡维尔、西蒙·佩吉、丽贝卡·弗格森、文·瑞姆斯、肖恩·哈里斯、安吉拉·贝塞特、凡妮莎·柯比、米歇尔·莫娜汉、亚历克·鲍德温、韦斯·本特利、费雷德里克·施密特等主演，将于7月27日北美公映。

   编辑：Joker

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关键词： 碟中谍6 汤姆·克鲁斯
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