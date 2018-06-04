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《金蝉脱壳2》主创花式"表白"史泰龙

“一代宗师”特辑曝光 传奇回归雄风不减

2018-06-04 10:12:29 来源：Mtime时光网

《金蝉脱壳2》曝光“一代宗师”版特辑。特辑中，导演史蒂芬、演员黄晓明和戴夫·巴蒂斯塔等一众主创，纷纷表白和致敬史泰龙。
　　时光网讯 今日，好莱坞越狱动作巨制《金蝉脱壳2》曝光“一代宗师”版特辑。特辑中，导演史蒂芬、演员黄晓明戴夫·巴蒂斯塔等一众主创，纷纷表白和致敬史泰龙。视频全方位展现了史泰龙在拍摄与幕后工作中的拼命形象，也燃起了主创们重回“史泰龙时代”的热血情怀。

　　电影《金蝉脱壳2》由史蒂芬·C·米勒执导，西尔维斯特·史泰龙、黄晓明、戴夫·巴蒂斯塔、柯蒂斯·杰克逊等联袂主演，奚梦瑶客串参演，将于2018年6月29日登陆全国影院。

传奇回归雄风不减 史泰龙获众主创花式表白

　　此次发布的特辑中，史泰龙的重磅回归首当其冲引爆影迷期待。作为好莱坞一代传奇动作巨星，史泰龙曾身兼导演、编剧和制作人等多重身份。对于同他合作，每位主创都赞不绝口，难掩激动心情。导演感叹道：“亲眼看着一代传奇打斗、挥拳，真的会看得入神忘我。”此次出演史泰龙徒弟的黄晓明也兴奋道：“我第一次进电影院看电影，看的就是《第一滴血》！”更曝光影片中史泰龙会和他一起下围棋、打咏春，令观众期待值持续飙升，亟待进影院一睹为快！网友也忍不住感叹道：“史大爷的剽悍人生无人能敌，传奇就是传奇！”“史泰龙70多岁还是这么能打，真硬汉！他打到哪天我支持到哪天！”

高科技监狱浮出水面 高难度越狱引人期待

　　特辑中，监狱全景图像快速闪现，机器人、激光射线、操作面板和审讯座椅尽显高科技智能元素。面临全新升级的精密监狱，众硬汉如何破牢而出引人期待。史泰龙也在采访中表示被影片的创意所吸引：“这些人被困在某个地方，然后试图逃脱出来的创意，我觉得娱乐性很足，而且很有趣。大家看着，就像完成一个解密过程一样。”史泰龙在片中饰演高智商越狱专家布雷斯林，前作中为测试监狱以身试险，此次疑似被关升级监狱中，为重见天日团队配合智勇闯关。创意设定双升级，越狱难度猛飙升，想必将带来更精彩刺激的越狱故事。

 　　好莱坞越狱动作巨制《金蝉脱壳2》由史蒂芬·C·米勒执导，西尔维斯特·史泰龙（《敢死队》系列）、黄晓明（《无问西东》）、戴夫·巴蒂斯塔（《银河护卫队》）、杰米·金（《罪恶之城2》）、柯蒂斯·杰克逊（《金蝉脱壳》）等联袂主演，奚梦瑶（《喜欢你》）客串，将于2018年6月29日在全国正式上映。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 金蝉脱壳2 史泰龙
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