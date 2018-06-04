《金蝉脱壳2》曝光“一代宗师”版特辑。特辑中，导演史蒂芬、演员黄晓明和戴夫·巴蒂斯塔等一众主创，纷纷表白和致敬史泰龙。









传奇回归雄风不减 史泰龙获众主创花式表白









高科技监狱浮出水面 高难度越狱引人期待





特辑中，监狱全景图像快速闪现，机器人、激光射线、操作面板和审讯座椅尽显高科技智能元素。面临全新升级的精密监狱，众硬汉如何破牢而出引人期待。史泰龙也在采访中表示被影片的创意所吸引：“这些人被困在某个地方，然后试图逃脱出来的创意，我觉得娱乐性很足，而且很有趣。大家看着，就像完成一个解密过程一样。”史泰龙在片中饰演高智商越狱专家布雷斯林，前作中为测试监狱以身试险，此次疑似被关升级监狱中，为重见天日团队配合智勇闯关。创意设定双升级，越狱难度猛飙升，想必将带来更精彩刺激的越狱故事。





好莱坞越狱动作巨制《金蝉脱壳2》由史蒂芬·C·米勒执导，西尔维斯特·史泰龙（《敢死队》系列）、黄晓明（《无问西东》）、戴夫·巴蒂斯塔（《银河护卫队》）、杰米·金（《罪恶之城2》）、柯蒂斯·杰克逊（《金蝉脱壳》）等联袂主演，奚梦瑶（《喜欢你》）客串，将于2018年6月29日在全国正式上映。