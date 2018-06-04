



叱咤大银幕 超级英雄云集上影节









届时，四十多名漫威超级英雄将在大银幕上轮番上阵，从美国队长击破红骷髅，到洛基入侵纽约，从银河护卫队闯荡宇宙，到蚁人大闹旧金山，从复仇者联盟英雄内战，到灭霸集齐无限宝石。国内影迷们将有机会重温漫威电影宇宙中激动人心的经典时刻，重历各位英雄成长蜕变的心路历程、回味他们的人格魅力、思索他们的抉择取舍，再次享受大银幕带来的视觉震撼。





辉煌十周年 新粉丝老朋友共襄盛事









中国市场亦不例外。在国内影迷的支持下，漫威电影宇宙的十九部电影无一缺席，中国累计总票房已逾120亿人民币。今年五月上映的漫威十年巅峰之作《复仇者联盟3：无限战争》更是一举打破了进口电影在中国的多个纪录，票房突破20亿人民币。





迪士尼影业中国区总经理徐隆立表示：“我们十分荣幸也非常感谢上海国际电影节组委会给予我们这次展映的机会。这次展映不仅是漫威电影宇宙十周年的特别纪念，更主要的，是致敬和感谢所有在中国的忠实而热情的漫威粉丝们。正是他们长期以往的支持与付出成就了漫威电影在中国的巨大成功。这十年，有他们陪伴左右，我们感到无比幸运与自豪。下一个十年，希望会有更多影迷与我们一起继续这精彩纷呈的旅程。 漫威电影宇宙的魅力在于，所有人都能在其中找到自己心中的真心英雄和勇往直前的无限力量。”





未来更可期 漫威宇宙版图再升级





在漫威宇宙奠基之作《钢铁侠》的结尾彩蛋中，尼克·弗瑞曾告诉钢铁侠，他已经化身为更广阔宇宙中的一员。自此之后，漫威宇宙的构建就从未停息：2011年的《雷神》打开了神话奇幻领域；2014年的《银河护卫队》则将视野放宽到全宇宙；2015年的《蚁人》敲开了微观世界的大门；2017年的《奇异博士》预示了时间旅行的可能；而今年的《复仇者联盟3：无限战争》更是将平行宇宙提上了议程。



