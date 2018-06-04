上映首周只拿下周票房亚军的《超时空同居》，在上映第二周、第三周反而大显神威，两次拿下周票房冠军。

时光网讯 6月第一周，内地影市的票房表现依旧不温不火。新片表现中规中矩，导致大盘没有大的起伏——上周内地票房报收6.67亿，相比上上周6.82亿的成绩微跌2%。





















今日是《超时空同居》内地上映的第18天，该片上周斩获票房1.89亿，蝉联周票房冠军，累计票房达到7.12亿。





上映首周只拿下周票房亚军的《超时空同居》，在上映第二周、第三周反而大显神威，两次拿下周票房冠军。一方面，该片口碑不错，爱情喜剧的类型在市场上也较为讨巧；另一方面，近期内地影市新片萧索，来自竞争对手的威胁十分有限。





上周五，《哆啦A梦：大雄的金银岛》的上映曾一度将《超时空同居》挤到单日票房第四名，但《超时空同居》周六就回升到单日票房亚军的位置，周日则赶超新片，重回单日票房冠军的位置。





在2018年上映的国产片中，《超时空同居》的票房暂居第7名，很快就将超越第6名《西游记女儿国》（7.27亿）。另外，《超时空同居》今日有望超越《致我们终将逝去的青春》7.19亿的成绩，成为国产女性导演电影中第四卖座的作品。





目前国内女导演票房最高的三部电影分别为《后来的我们》（导演：刘若英；票房：13.57亿）、《北京遇上西雅图之不二情书》（导演：薛晓路；票房：7.85亿）；《无问西东》（导演：李芳芳；票房：7.54亿）。《超时空同居》票房超越《无问西东》、《北京遇上西雅图之不二情书》的可能性也很大。











日本动画电影《哆啦A梦：大雄的金银岛》上周五内地首映，借着“儿童节”的东风，首周拿下1.57亿的票房，位居周票房亚军。





《哆啦A梦：大雄的金银岛》起手牌打得不错，“儿童节”当日票房高达8360万，但之后便有些一泻千里，周六票房只有4000多万，周日票房则只剩下不到3000万。





从2009年开始，《哆啦A梦》系列已有7部电影在内地上映，《哆啦A梦：大雄的金银岛》目前的成绩排在第二名。票房最高的《哆啦A梦：伴我同行》于2015年拿到了5.3亿的票房。





以目前的票房走势看，《哆啦A梦：大雄的金银岛》破2亿尚有希望，追赶《哆啦A梦：伴我同行》已经没有可能。











今日是《复仇者联盟3》内地上映的25天，该片上周再收票房1.39亿，位居周票房季军，累计票房达到22.73亿。





上周，《复仇者联盟3》超越《羞羞的铁拳》和《捉妖记2》，攀升至内地影史单片票房第8名，排在第7名的是《速度与激情7》。





目前《复仇者联盟3》与《速度与激情7》还有1.53亿的差距。即便延长放映周期，前者赶超后者的难度也很大。





《复仇者联盟3》全球票房已达19.65亿美元，约126.17亿人民币，内地影市的票房贡献约占到18%。











国产动画电影《潜艇总动员：海底两万里》上周五首映，首周票房5900万，位居周票房第四名。





作为该系列的第6部作品，《潜艇总动员：海底两万里》仅凭首周成绩就创造了该系列的最高票房纪录。











进口片《游侠索罗：星球大战外传》上周报收3290万，位居周票房第五名，累计票房9600万。





《游侠索罗》的内地票房将于近期突破1亿大关。





惊悚片《寂静之地》上周报收2600万，累计票房2.04亿。





意大利电影《完美陌生人》上周报收2040万，累计票房3880万。



