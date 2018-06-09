小说"华氏451度"曾被特吕弗改编成过电影，2018年，由迈克尔·珊农、索菲亚·宝特拉与迈克尔·B·乔丹主演的新版"华氏451度"亮相戛纳，主创们在访谈中提到，"当下的时代太糟糕，本片来得正是时候。"







时光网戛纳讯





影片的故事发生在未来，第二次美国内战之后。那时书籍成了违禁品，历史和事实都被改写。因为统治者们认为，书籍会使人产生不必要的各种幻想，从而影响现实的生活，所以那个时代消防员的工作不是负责救火，而是专门来烧毁书籍。



















——迈克尔·珊农戛纳访谈实录——





Mtime：你和书的关系怎么样?看起来你好像来自一个会读很多书的家庭……









Mtime：那你对书的感情呢?





珊农：我爱书，也喜欢阅读。但我现在没有太多时间坐下来反思和思考，我在四处奔波，要做很多工作，照顾我的家人。也许我以后可能会有更多时间，坐在壁炉旁读一本好书，但现在对我来说并不那么容易。





珊农在今年戛纳电影节上的photocall Mtime：你是怎么进入这个角色的?





珊农：对我来说，他是一个非常矛盾的人。他试图在这个并没有给你很多选择的系统中生存下去，你要么接受它，要么做个反抗者，然后让你的生活被毁掉。他被培养成了一名消防员，然而由于他在职业生涯中的进步，他接触到了这些从小就被训练去摧毁的东西。他和其他人一样为此着迷，但他必须保守这个秘密，所以我觉得这很有趣。





他是一个很孤独的人，但同时也觉得他找到了一个灵魂伴侣，只有在蒙塔格面前，才可以真正地展现自己，这是他不会和其他人一起做的事情。但即使是这样，整个过程也充满了焦虑和怀疑。我想很多人都会发现自己是处于这样的情况下，只不过没这么极端。





Mtime：现在这个社会上有这么多假新闻和虚假信息，你获得消息的渠道是什么？





珊农：我真的很不喜欢这种现状，我跟大多数人一样，都会希望这种情况能得到修复，但这似乎是个挑战，尤其是因为技术的问题。这正是拉敏导演必须要整合到这个故事里的东西，是继原著作者布莱德伯里写完这部书之后，当下这个时代的发展。科技确实导致了真理的消亡，这是一个非常可怕的命题。我个人就是一名高科技恐惧症患者。我不喜欢高科技，但它已经到了不可避免的地步。





你几乎不能再做出不接触高科技的选择，如果你想找一份工作来谋生，就必须接触这些科技事物。最近，当他们在白宫举行人工智能峰会时，我发现这一点尤其令人恐惧。普京甚至还说，“谁掌握了人工智能谁就能主宰世界”。这似乎就是我们前进的道路，但对我个人来说，这是我焦虑的来源。





珊农在芝加哥出演了舞台剧《暗夜惊狂》 Mtime：是什么让你开始表演生涯的?





珊农：这是一件很难记住的事情。在我刚开始认真对待表演时，它于我而言就像一种爱好，是放学后会做的一些有趣的事，比如校园舞台剧。因为我不是运动员，所以也没有什么比赛可以参加。而表演是另外一种能把人们聚在一起的艺术形式，还不错。我花了很多时间独自相处，所以要能和一群人一起创造出一些东西，这让我有与人交流的感觉，我觉得这很有活力。





Mtime：在大屏幕上，你的角色比蒂与蒙塔格间有着非常亲密的友谊，至少一开始是这样。你有这样亲密的朋友吗?





珊农：在我的生命中吗？是的，确实有一些这样的例子。我认为拉敏和我之间的关系就有点像这样，虽然不是完全相同，但也有一些相似。还有很多人，比如我在芝加哥有一个朋友（珊农的表演生涯就是在芝加哥开启的），25年前我们一起开了一家剧院，他是我最亲密的朋友之一。巧合的是，他实际上就是一名消防员。











珊农与好友Guy





Mtime：在消防员之间通常有一种真正的兄弟情谊，这是你在生活中看重的东西吗？





珊农：我认为对我来说，生活的关键就是我和人之间的关系。我想大多数认识我的人都会说我是一个非常忠诚的人——如果我和某人有一段关系，这肯定比其它任何事情都重要。





Mtime：如果你必须要从火中救出五本书，它们会是哪些书?













珊农：对，我认为他的成功当之无愧。他是一个非常聪明、有才华、善解人意的演员，我真的很钦佩他的干劲和精力。而且他很有野心，希望能把自己的成功转化为他人的成功，为他人创造机会。













Mtime：你是在剧院中开始的自己的职业生涯，现在还经常回到舞台上，你现在电影生涯这么成功，是不是有点算是意外的惊喜?





珊农：我从来没有想过要成为电影明星，这不是我的目标。







珊农与导演拉敏曾合作过《99个家》





Mtime：你的孩子还小，当你不在拍摄的时候会做些什么？你会时不时带他们一起来吗?





珊农：我的观念是，他们在家里会过得更好，除了想念我，其他时候都很开心。我对他们的想念程度会超过他们对我的，但我觉得让他们来找我是一件很糟糕的事情。比如，他们在学校放假的时候来找我了，但最后不可避免的结果就是，我一整天都在忙着工作，等我到了家，大家吃个晚饭，然后我们就上床睡觉了，我们根本没有时间在一起。









珊农当年出演《杀手乔》时 Mtime：旅行也是你工作的一部分……



