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上海电影节“金爵奖”公布入围名单

姚晨马伊琍《找到你》首曝预告 入围竞赛单元

2018-06-04 14:19:26 来源：Mtime时光网

上海电影节“金爵奖”剧情片单元公布第一批8部入围名单，由姚晨、马伊琍主演的新片《找到你》等片在列。
       时光网讯 6月3日，上海国际影视节举办新闻发布会，公布了第21届上海国际电影节金爵奖剧情片单元（第一批8部）、纪录片单元和动画片单元入围影片，以及亚洲新人奖提名名单。

       

《找到你》先导预告

上海国际电影节最新公布金爵奖入围的剧情片(第一批)共8部。分别是:《星期五的孩子》(美国)、《帽子戏法》(伊朗)、《记忆殇口》(波兰)、《找到你》(中国)、《再别天堂》(瑞士/蒙古合拍)、《翻译家》(加拿大)、《去曼德勒的路》(丹麦)、《给自己的情书》(意大利)。由姚晨马伊琍主演的新片《找到你》，是第一批公布的金爵奖主竞赛单元中唯一的一部华语剧情片。

       2018年第21届上海国际电影节将于6月16日至25日举办。6月16日晚，电影节红毯活动和金爵盛典仪式将在上海大剧院举行。6月24日在上海大剧院举行的上海国际电影节金爵奖颁奖典礼上，将揭晓金爵奖十大奖项；6月22日，在大宁剧院举行的亚洲新人奖颁奖典礼上，将揭晓亚洲新人奖获奖名单。6月25日，将进行金爵奖获奖影片的公开展映。

       发布会同时公布了本届电影节的开幕电影。开幕影片为内地导演韩延执导，李易峰、迈克尔·道格拉斯、周冬雨等主演的《动物世界》

金爵奖入围片名单

剧情片 Feature Films（第一批 8部）：

《星期五的孩子》FRIDAY’S CHILD （美国）导演：A.J. 爱德华兹 A.J Edwards

《帽子戏法》HATTRICK （伊朗）导演：拉马丁·拉瓦菲浦 Ramtin Lavafipour 

《记忆殇口》A HOLE IN THE HEAD（波兰） 导演：彼得·索布特克 Piotr Subbotko 

《找到你》LOST, FOUND（中国） 导演：吕乐  LV Yue

《再别天堂》OUT OF PARADISE（蒙古/瑞士） 导演：巴特巴雅尔·绰格索姆 Batbayar Chogsom 

《翻译家》A TRANSLATOR（加拿大） 导演：罗德里戈·巴鲁索/塞巴斯蒂安·巴鲁索 Rodrigo Barriuso/Sebastian Barriuso

《去曼德勒的路》THE WAY TO MANDALAY（丹麦） 导演：奥勒·博内代尔 Ole Bornedal 

《给自己的情书》WHERE I’VE NEVER LIVED（意大利） 导演：保罗·弗兰奇 Paolo Franchi

纪录片 Documentary Films（5部）：

《罪与罚》CRIME AND PUNISHMENT 导演：斯蒂芬·迈英 Stephen Maing

《盲行者》IN MY EYES 导演：韩轶 Yi Han

《漫长的季节》THE LONG SEASON 导演：伦纳德·雷特尔·埃尔姆里奇 Leonard Retel Helmrich 

《我的敌人，我的兄弟》MY ENEMY, MY BROTHER 导演：安·希 Ann Shin

《非我族类》ONE OF US  导演：海迪·埃温 / 雷切尔·格雷迪 Heidi Ewing / Rachel Grady  

动画片 Animation Films（5部）：

《霍夫曼奇遇记》HOFFMANIADA 导演：斯坦尼斯拉夫·索科洛夫 Stanislav Sokolov

《神奇马戏团》MAGICAL CIRCUS  导演：托尼·班克罗夫特Tony Bancroft

《朝花夕誓——于离别之朝束起约定之花》MAQUIA: WHEN THE  导演：冈田麿里Mari Okada

《女他》S HE 导演：周圣崴 ZHOU Shengwei

《白牙》WHITE FANG 导演：亚历山大·埃斯皮加雷斯 Alexandre Espigares  
亚洲新人奖影片提名名单：

剧情片 Feature Films

《淡蓝琥珀》Blue Amber（中国 China）

导演：周劼

提名最佳影片 Nominated Best Film；

提名最佳摄影 Nominated Best Cinematographer: 欧阳永锋

《洗骨》Born Bone Born（日本 Japan）

导演：照屋年之 

提名最佳影片Nominated Best Film

提名最佳编剧 Nominated Best Script Writer：照屋年之 

《盛装舞步》Dressage（伊朗 Iran）

导演：普雅·巴德库贝

提名最佳影片 Nominated Best Film

提名最佳女演员 Nominated Best Actress：内嘉尔·莫加达姆

《光》Guang（马来西亚Malaysia）

导演：郭修篆

提名最佳影片Nominated Best Film

提名最佳导演Nominated best Director：郭修篆

提名最佳女演员Nominated Best Actor：陈子颖

提名最佳男演员Nominated Best Actor：庄仲维

《未择之路》The Road NotTaken（中国 China）

导演：唐高鹏 

提名最佳影片Nominated Best Film

提名最佳导演Nominated Best Director：唐高鹏

《缝纫机乐队》City Of Rock（中国 China）

导演：大鹏

提名最佳导演 Nominated best director：大鹏

提名最佳女演员 Nominated Best Actress：曲隽希

提名最佳男演员 Nominated Best Actor：李鸿其

《菲常嘻哈》Respeto（菲律宾 The Philippines）

导演：阿尔贝托·蒙特拉斯

提名最佳导演Nominated best director：阿尔贝托·蒙特拉斯

提名最佳男演员Nominated Best Actor：阿布拉 

《我们的家》Our House（日本 Japan）

导演：清原惟

提名最佳导演Nominated Best Director：清原惟

提名最佳女演员Nominated Best Actress：河西和香、安野由记子

《翻译的焦虑》Nervous Translation（菲律宾 The Philippines）

导演：希瑞·赛诺Shireen Seno 

提名最佳编剧Nominated Best Script Writer：希瑞·赛诺

提名最佳女演员Nominated Best Actress：雅娜·阿贡奇洛

提名最佳摄影Nominated Best Cinematographer：丹妮斯·维多利亚、吉皮·帕斯夸

《寻狗启示》LookingForLucky（中国 China）

导演：蒋佳辰 

提名最佳编剧NominatedBest Script Writer：蒋佳辰

最佳男演员NominatedBest Actor：丁溪鹤

《XOXO卡夫卡》Kafka'sLovers（中国台湾Taiwan，China）

导演：陈玉慧 

提名最佳编剧NominatedBest Script Writer：陈玉慧 

《镜像人·明日青春》Transcendent（中国 China）

导演：张林子ZHANG Linzi

提名最佳编剧NominatedBest Script Writer：张林子 

《疲城》Kill The Shadow（中国 China）

导演：孙亮 

提名最佳男演员Nominated Best Actor：马成龙

提名最佳摄影Nominated Best Cinematographer：王皓达

《云水》Impermanence（中国 China）

导演：曾赠 

提名最佳摄影Nominated Best Cinematographer：钟锐 

《向阳的日子》SunFlower（中国 China）

导演：张罗平 

提名最佳摄影Nominated Best Cinematographer：黄绍辉 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 上海国际电影节 找到你 金爵奖
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