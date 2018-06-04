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《硅谷》男星有望加盟《黑衣人外传》

库梅尔南贾尼将搭档锤哥 演嘴炮"外星人"

2018-06-04 15:06:22 来源：Mtime时光网

《硅谷》男星库梅尔·南贾尼正在与索尼影业协商，有望加盟《黑衣人外传》出演一个名叫“Pawny”的外星人角色，他将是“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯的副手，负责监管地球外星人。
　　时光网讯 由美国索尼哥伦比亚影业出品的《黑衣人外传》最近又曝出全新角色信息。据外媒报道，索尼影业正与好莱坞著名喜剧演员库梅尔·南贾尼商谈，邀请其出演一个外星人角色。这位名叫“ Pawny”的外星人，个性幽默，擅长插科打诨，是一个极易易沉迷于女色的家伙。

　　在片中，Pawny是“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯、“女武神”泰莎·汤普森的副手，作为秘密组织的一名特工，他负责监管地球上的外星人，并应对外星威胁。以喜剧见长的库梅尔·南贾尼，曾因出演《硅谷》中桃花运惨淡的工程师Dinesh走红，多才多艺的他还是一名优秀的编剧，由他编剧并主演的电影《大病》获得了今年奥斯卡奖最佳原创剧本的提名，并获得第70届洛迦诺国际电影节金豹奖。

　　本次重启的《黑衣人外传》中，我们熟悉的“特工K & J”将不再出现，而由克里斯·海姆斯沃斯饰演的特工H将闪亮登场。H是一名温和但却有些刻板的“007”式特工，泰莎·汤普森饰演的莫莉则是一名知道外星人存在并决心加入黑衣人组织的年轻女性。此前被曝出有望参演《黑衣人外传》的的实力派演员连姆·尼森，可能将是H与莫莉的上司，负责监督他们的工作，其地位类似于前作三部曲中的瑞普·托恩（Rip Torn）。

　　索尼影业卖座科幻喜剧《黑衣人》系列第一部影片于1997年上映，收获5.89亿美元全球票房，后两部分别于2002年和2012年上映，三部曲在全球共斩获16.5亿美元票房。《黑衣人外传》是该系列的衍生电影，本片将由《速度与激情8》导演F·加里·格雷执导，其剧本由《钢铁侠》的编剧马特·霍洛威执笔，预计于2019年5月17日北美上映。

   编辑：Joker

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关键词： 黑衣人外传
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