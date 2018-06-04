时光网讯
日前，由郝蕾
携手《驴得水》
原班演员刘帅良
、裴魁山
、韩彦博
、演员大力
与阿如那
联合主演的电影《监狱犬计划》
宣布定档6月21日，今日片方发布了一支“我要你”版预告与首款全员海报，“我要你”贯穿整支预告，也首次揭晓了郝蕾与三位男主在影片中的造型与画面，而海报上众主演的眼角都挂着一滴泪水，暗指影片泪目剧情。
影片围绕一项源自海外的“监狱犬计划”开展，该计划通过让服刑人员训练流浪犬成为工作犬，除了实现自身的人性救赎，帮助他们重返社会，还能让更多的残障人士得到犬只的帮助，而流浪犬得到工作机会，不会被人道毁灭，这是一项“三赢”的温暖计划。
此次发布的预告中，展示了几只流浪狗被捕捉时的真实片段，而由刘帅良所饰演的漫画家邱少东在一间办公室内与对方发生口角并大打出手，更是在狱中以“这狗太笨了，我训不出来”为由拒绝参加该项计划。
随后《驴得水》
三男主饰演的监狱“暴徒”与三只“流浪犬”的组合曝光：韩彦博与乖巧活泼的蝴蝶犬金莲同组；魁裴山与憨厚可爱的牛头梗浩南搭配；刘帅良与高大帅气的中华田园犬道格作伴。郝蕾所饰演的专业训犬师也在曝光的训犬画面中展示出妥妥的专业范儿。
电影《监狱犬计划》
由郭大雷导演，实力派女星郝蕾搭档《驴得水》
原班演员共同主演，与三只萌犬共同讲述一场关于监狱囚徒与流浪狗狗的社会救赎计划，影片将于6月21日登陆全国院线。
编辑：隐饮