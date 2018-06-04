《监狱犬计划》首曝“我要你”版预告，郝蕾携手《驴得水》原班演员刘帅良、裴魁山、韩彦博等主演，讲述一个关于监狱囚徒与流浪狗狗的社会救赎故事。





影片围绕一项源自海外的“监狱犬计划”开展，该计划通过让服刑人员训练流浪犬成为工作犬，除了实现自身的人性救赎，帮助他们重返社会，还能让更多的残障人士得到犬只的帮助，而流浪犬得到工作机会，不会被人道毁灭，这是一项“三赢”的温暖计划。





此次发布的预告中，展示了几只流浪狗被捕捉时的真实片段，而由刘帅良所饰演的漫画家邱少东在一间办公室内与对方发生口角并大打出手，更是在狱中以“这狗太笨了，我训不出来”为由拒绝参加该项计划。









编辑：隐饮