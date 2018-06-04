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动画电影"白牙"入围上海国际电影节

改编自杰克伦敦经典小说 海报剧照曝光

2018-06-04 15:02:18 来源：Mtime时光网

影片根据杰克·伦敦同名畅销小说改编，讲述一匹叫白牙的幼狼跟随母狼生活在荒野中，随着气温降低食物越来越少，母狼不得已带它回到印第安主人身边将它训练成为了一只雪橇犬
　　时光网讯 近日，备受瞩目的第二十一届上海国际电影节组委会公布了“金爵奖国际动画片竞赛单元”的入围名单，由亚历山大·埃斯皮加雷斯执导，尼克·奥弗曼、拉什达·琼斯、保罗·吉亚玛提联合配音的动画电影《白牙》成功入围，将角逐“金爵奖最佳动画片”这一奖项。同时，片方也发布了一组影片的海报和剧照，让大家提前了解影片的画风。

　　影片根据杰克·伦敦同名畅销小说改编，讲述一匹叫白牙的幼狼跟随母狼生活在荒野中，随着气温降低食物越来越少，母狼不得已带它回到印第安主人身边将它训练成为了一只雪橇犬。然而，在一次赶集途中白牙被诡计多端的史密斯看中并想方设法买下，将它训练成了一只凶狠的斗犬。数次搏斗让白牙奄奄一息，幸运的是白牙被法警斯考特救下，最终回归属于它的家园。 
 
　　《白牙》首次出版至今已翻译超过89种语言，曾入选《纽约时报》十大好书、《时代》杂志十大好书，荣获英联邦作家最佳处女作奖、布莱克小说纪念奖、《卫报》最佳处女作奖、惠布瑞特最佳处女作奖、贝蒂·特拉斯克奖、法兰克福电子书最佳小说奖，成绩十分耀眼。

　　此次动画电影《白牙》由亚历山大·埃斯皮加雷斯执导，他曾参加过《机器人9号》与《钢铁侠3》的幕后制作，并在2014年凭借动画短片《哈布洛先生》摘得奥斯卡最佳动画短片这一殊荣。《白牙》是导演继上一部奥斯卡获奖短片后，历时四年精心打磨的第二部作品，从主创到幕后制作人员，都对这部影片投入了巨大的心血。

   编辑：汀

关键词： 白牙
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