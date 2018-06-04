悬疑片《伊阿索密码》曝赛博风设计稿，论是充满中国风的繁华霓虹街景，还是环境恶化被缭绕烟雾笼罩的城市一角，都显示出创作者对“未来城”的独特想象。





此次曝光的概念设计原稿在设计和想象力上让人眼前一亮。无论是充满中国风的繁华霓虹街景，还是环境恶化被缭绕烟雾笼罩的城市一角，皆尽显创作者对“未来城”的独特想象。导演张楠表示：“在创作中我就想可以拍成一部赛博朋克风格的电影，经过大家一起讨论、想象和设计，将风格化贯彻到底，去打造了这个中国式赛博朋克电影。”





此外，前往北极的巨型轮船场景实搭图揭秘了设计细节。船舱内部简洁大气，通过复杂的光效变化衬托，仿佛置身未来空间。轮船驾驶室全自动的按钮操控，更是未来感十足。从轮船的概念设计图看，未来的航海重型机械变得更加敦实厚重，轮船精致的细节设计同样令人眼前一亮。





影片中独有的密闭空间设计贯彻了影片最初的设计构想，幽闭的船舱内部搭建风格，也是根据最初的概念设计图稿做了还原，完成了创作者的设计初衷。电影不论是概念设计图稿还是已经发布的终版物料均以黑白为主色调，这一细节也足以体现制作团队的设计心思。





编辑：隐饮