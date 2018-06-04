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悬疑片《伊阿索密码》曝赛博风设计稿

黑白色调末世感十足 导演张楠透露创作初衷

2018-06-04 15:17:00 来源：Mtime时光网

悬疑片《伊阿索密码》曝赛博风设计稿，论是充满中国风的繁华霓虹街景，还是环境恶化被缭绕烟雾笼罩的城市一角，都显示出创作者对“未来城”的独特想象。
       时光网讯 惊悚悬疑电影《伊阿索密码》今日首曝概念设计原稿，通过大量的设计细节展示，观众仿佛走进影片构筑的未来末世。概念手稿凭借宏大的场面设计和细节把控，加上黑白质感渲染，将影片的惊悚悬疑气质展露无疑。

       此次曝光的概念设计原稿在设计和想象力上让人眼前一亮。无论是充满中国风的繁华霓虹街景，还是环境恶化被缭绕烟雾笼罩的城市一角，皆尽显创作者对“未来城”的独特想象。导演张楠表示：“在创作中我就想可以拍成一部赛博朋克风格的电影，经过大家一起讨论、想象和设计，将风格化贯彻到底，去打造了这个中国式赛博朋克电影。”

       此外，前往北极的巨型轮船场景实搭图揭秘了设计细节。船舱内部简洁大气，通过复杂的光效变化衬托，仿佛置身未来空间。轮船驾驶室全自动的按钮操控，更是未来感十足。从轮船的概念设计图看，未来的航海重型机械变得更加敦实厚重，轮船精致的细节设计同样令人眼前一亮。

       影片中独有的密闭空间设计贯彻了影片最初的设计构想，幽闭的船舱内部搭建风格，也是根据最初的概念设计图稿做了还原，完成了创作者的设计初衷。电影不论是概念设计图稿还是已经发布的终版物料均以黑白为主色调，这一细节也足以体现制作团队的设计心思。

       电影《伊阿索密码》将于6月22日全国上映。

   编辑：隐饮

关键词： 伊阿索密码
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伊阿索密码 (2018)

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导演：李伟

主演：梁静 赵立新

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职业：导演

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