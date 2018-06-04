国家电影局最新一期备案、立项公示出炉，《心迷宫2》立项曝剧情，据悉导演并非忻钰坤了。徐浩峰的武侠片《诗眼倦天涯》由周迅、陈坤、宋佳出演；郭富城和苗苗主演的《六月的秘密》也立项备案。















此前时光网记者就曾报道过周迅、陈坤将加盟徐浩峰新片《诗眼倦天涯》，如今这部电影终于曝光了剧情：元朝。剑客文散春遭追杀，被侠客夜摩天搭救，逃至朝廷火器制造厂——武备寺。文散春实为太子的副手，此次入武备寺欲劝降叛军首领安达归顺。被安达从小收养的夜摩天，面对文散春的背叛和朝廷追杀，与之展开殊死一搏。































今年曾在戛纳电影节宣传的电影《六月的秘密》也曝光剧情梗概，电影由郭富城和苗苗主演，讲述华哥含辛茹苦将王珺养大，为支持（天才大提琴手）女儿的梦想，不惜身兼数份兼职，终于积劳成疾。随着他的病情渐重，一段关于王珺身世的谜团也渐渐浮现。王珺不得不面对痛苦的真相。最终，她用无与伦比的琴声完成了华哥内心的救赎。















