据电影局最新备案公示，《心迷宫2》的立项单位是北京海平面影视文化有限公司，其掌门人为《心迷宫》制片人任江洲
，续作编剧为温翔翔。电影剧情看起来有些“魔幻”，讲述肖宗耀出狱后买了一张回家的车票，但车上只有他一个乘客，询问后得知，因为新型病毒在传播，很难控制，每个人都不怎么出门，明媚的阳光让他懒懒的睡去，醒来发现世界早已变化。
此前时光网记者就曾报道过周迅、陈坤将加盟徐浩峰新片《诗眼倦天涯》，如今这部电影终于曝光了剧情：元朝。剑客文散春遭追杀，被侠客夜摩天搭救，逃至朝廷火器制造厂——武备寺。文散春实为太子的副手，此次入武备寺欲劝降叛军首领安达归顺。被安达从小收养的夜摩天，面对文散春的背叛和朝廷追杀，与之展开殊死一搏。
陈坤日前曾在社交平台上晒出手掌受伤的照片，应该就是为这部戏做准备了。据悉周迅拍完岩井俊二
的《你好，之华》
后也将进组。
今年曾在戛纳电影节宣传的电影《六月的秘密》也曝光剧情梗概，电影由郭富城和苗苗主演，讲述华哥含辛茹苦将王珺养大，为支持（天才大提琴手）女儿的梦想，不惜身兼数份兼职，终于积劳成疾。随着他的病情渐重，一段关于王珺身世的谜团也渐渐浮现。王珺不得不面对痛苦的真相。最终，她用无与伦比的琴声完成了华哥内心的救赎。
此外一直在拍“青春故事”的叶京
也有新动作。他的《成长在明天》
立项，讲述一代有志青年追求崇高理想的成长过程。 故事发生在改革开放的年代的首都北京， 在那个纯真年代里， 他们充满了激情和向往。作家吴卫东和几个从小一块长大的伙伴在追求理想的过程中经历了友谊、 爱情和寻找。
贾樟柯
的西河星汇影业备案了一部《半边天》，为第二部金砖国家合作影片。以“半边天：当代女性家庭与社会”为主题，汇聚来自金砖五国的五位女性导演拍摄，通过作品去理解女性、倾听女性，关注女性自我价值的实现。五部短片汇集为一部长片。编剧之一是刘震云的女儿刘雨霖。