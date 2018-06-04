韩版《毒战》上映两周累计观影人次达到353万，超过了今年1月上映的喜剧片《那就是我的世界》
（李秉宪、朴正民主演，累计341万观影人次），刷新了今年本土电影的最高观影人次纪录。
《毒战》在韩国法定假日佛诞日5月22日正式上映，将《死侍2》挤下票房冠军宝座的同时，也没有给随后在24日上映的《游侠索罗：星球大战外传》任何登顶的机会，而后者本周已经降至票房榜第六位。
《毒战》先后创造了今年韩国本土电影突破100万人次、200万人次和300万人次的最短用时纪录，并且上映13天连冠单日票房冠军。
该片目前在NAVER的观众评分为8.6，专家评分5.29。虽然影片韩国定级15禁，但有许多观众反馈“应该是18禁”，"限制级内容过多，看的过程总在盼着这些镜头快些结束”。
《毒战》的主要演员除了柳俊烈32岁，其他基本都超过了40岁，多位演技派男星互飙演技颇具看头。但在演技得到认可的同时，该片的故事似乎很难让观众产生共鸣，有观众留言“演员虽然演的很好，但并不清楚要给我传达些什么。”
电影记者郑时宇（音译）评价该片“几个场面让人印象深刻，虽然基本再现了原作《毒战》的场面不能说具有独创性，但在美术照明等细节处理上还是很有想法的。遗憾的是虽然感官上很出色，但是其中人物的感情线和叙事逻辑并不清晰，以至于很难让人产生共感。但角色带来的乐趣还是很强烈的，每个人的个性都很鲜明，金柱赫（已故）狂气四溢的表演最令人难忘，而在各种狠毒角色中间相对低调节制的柳俊烈十分引人注目“。
《CINE21》的记者李勇哲（音译）则评价该片很好的诠释出了“风格强烈和只有风格之间的差异”。
而相比15禁的《毒战》，18禁的《死侍2》在票房争夺上多少有些吃亏。该片上周被拉下冠军宝座后，本周末以23万观影人次蝉联亚军，累计观影人次达到361万。《复联3》上映5周仍稳守票房榜第三位，累计观影人次达到1113万观影人次。
因为《游侠索罗》跌势明显，美国恐怖惊悚片《真心话大冒险》和动画电影《彼得兔》
较上周同时上升一个位次位列第四和第五位。
李沧东新作《燃烧》
较上周名次未变排名第七。累计观影人次突破50万。
6月1日-6月3日（2018年第22周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）
本周新片上映：
将于6日在韩国正式上映的《侏罗纪世界2》
目前预售占有率高达75%，排名预售榜首位，预售观影人次已经达到24万6000人次。此前2015年上映的《侏罗纪世界》
在韩国动员554万观影人次，而续集将有怎样的表现值得期待。