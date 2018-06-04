韩版《毒战》上映两周累计观影人次达到353万，刷新了今年本土电影的最高观影人次纪录。









《毒战》在韩国法定假日佛诞日5月22日正式上映，将《死侍2》挤下票房冠军宝座的同时，也没有给随后在24日上映的《游侠索罗：星球大战外传》任何登顶的机会，而后者本周已经降至票房榜第六位。





《毒战》先后创造了今年韩国本土电影突破100万人次、200万人次和300万人次的最短用时纪录，并且上映13天连冠单日票房冠军。





该片目前在NAVER的观众评分为8.6，专家评分5.29。虽然影片韩国定级15禁，但有许多观众反馈“应该是18禁”，"限制级内容过多，看的过程总在盼着这些镜头快些结束”。





《毒战》的主要演员除了柳俊烈32岁，其他基本都超过了40岁，多位演技派男星互飙演技颇具看头。但在演技得到认可的同时，该片的故事似乎很难让观众产生共鸣，有观众留言“演员虽然演的很好，但并不清楚要给我传达些什么。”



《毒战》中字预告片

电影记者郑时宇（音译）评价该片“几个场面让人印象深刻，虽然基本再现了原作《毒战》的场面不能说具有独创性，但在美术照明等细节处理上还是很有想法的。遗憾的是虽然感官上很出色，但是其中人物的感情线和叙事逻辑并不清晰，以至于很难让人产生共感。但角色带来的乐趣还是很强烈的，每个人的个性都很鲜明，金柱赫（已故）狂气四溢的表演最令人难忘，而在各种狠毒角色中间相对低调节制的柳俊烈十分引人注目“。





《CINE21》的记者李勇哲（音译）则评价该片很好的诠释出了“风格强烈和只有风格之间的差异”。





而相比15禁的《毒战》，18禁的《死侍2》在票房争夺上多少有些吃亏。该片上周被拉下冠军宝座后，本周末以23万观影人次蝉联亚军，累计观影人次达到361万。《复联3》上映5周仍稳守票房榜第三位，累计观影人次达到1113万观影人次。



《游侠索罗》上映一周跌势明显













6月1日-6月3日（2018年第22周）末票房统计数据排名 （观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）





本周新片上映：







