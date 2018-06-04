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巨石强森研读《霍伯斯与肖》新剧本

爆料《速度与激情》衍生片将有惊喜卡司加盟

2018-06-04 17:23:11 来源：Mtime时光网

巨石强森研读新片《霍伯斯与肖》剧本，这是他和杰森·斯坦森主演的《速度与激情》衍生片，强森爆料不久还会宣布还有一些惊喜卡司加盟该片。
       时光网讯 近日，道恩·强森在社交网络上曝光一张新照，他正在读和杰森·斯坦森主演的《速度与激情》衍生片《霍伯斯与肖》的剧本，并表示不久就会宣布还有一些惊喜演员加盟担任主演。

       《霍伯斯与肖》由大卫·雷奇(《死侍2》《极寒之城》《疾速特攻》)执导，影片的主角是强森与杰森·斯坦森饰演的两个角色。速激系列编剧克里斯·摩根继续操刀剧本，预计9月开拍，北美2019年8月2日上映。巨石强森还称赞了导演和编剧，“导演对于这部电影有很酷很敏锐的眼光，还有节奏，我们的编剧克里斯·摩根也在做着很有创造力的工作。”

       《霍伯斯与肖》会将影片重心聚焦在强森所饰演的外交安全局特工卢克斯·霍伯斯身上，他首次出现是在《速度与激情5》中。杰森·斯坦森饰演了雇佣兵杀手德卡特·肖，他正式加入“速激”是在《速度与激情7》中，不过在第六部的片尾彩蛋里就露了面，而在去年最新的《速度与激情8》里，更是意想不到地与family成为了同盟。

       《霍伯斯与肖》的编剧是执笔了《速度与激情》第三部到第八部的克里斯·摩根，该片将于2019年7月26日登陆全美院线，正好夹在7月19日上映的迪士尼真人版《狮子王》，与8月2日的福斯《X战警：新变种人》&派拉蒙《爱探险的朵拉》之间。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 霍伯斯与肖 巨石强森
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霍伯斯与肖

霍伯斯与肖 (2019)

0.0

导演：大卫·雷奇

主演：道恩·强森

道恩·强森

道恩·强森

Dwayne Johnson

职业：演员 | 制作人

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