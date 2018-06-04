2018-06-04 17:23:11 来源：Mtime时光网
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编辑：隐饮
导演：大卫·雷奇
主演：道恩·强森
Dwayne Johnson
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玄武門的竊國大賊
19分钟前
我看行
RosenBob
25分钟前
郭达老师不演就不看
映轩
1小时前
他是英国特种部队的特工，一个恶魔，一个不被官方承认拿来干黑活的杀手，在东京杀死了一个拯救世界团队的成员，并且突破了一个医院的重犯保护警力还轻易伤害他人，而且发誓对他家人做过的事如数奉还！在报仇路上失败了，然后要面对一个更大的敌人，于是被迫和伤害自己家人的团队合作，而且这个团队也非常接受这位“兄弟情”，还和另一名特工有着惺惺相惜的感觉！这TM就是第八部干的好事！！！！！我完全不明白为什么还有人要洗第八部这个毁了温子仁给郭达那么好反派人设的做法，现在还TM有独立外传，一想到这个毁了1-7的“伐木累”核心就想爆粗！
138****1507_17271498
我就知道肯定不止我一个人想到中国好兄die
凹凸曼蜀黍
惊喜演员加盟看成了喜剧演员加盟，还以为是郭达
凌睿2017
难道“京”喜演员是吴京
用户1732708402
强森爆料不久还会宣布还有一些惊喜卡司加盟该片 莫非有 虽远诛
公众号口袋电影
惊喜演员，感觉会是吴京啊！
CrazyXY
看标题以为是巨石研读速激剧本，激发创作思路，准备拍个衍生片。。
康熙时光
巨石加杰森，可以期待一下
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