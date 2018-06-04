导演胡安·安东尼奥·巴亚纳表示：“所有你想在侏罗纪系列电影里看到的你都能看到，但接着你会觉得有些幽闭恐惧，里面新增了一些哥特元素，会使你感受到前所未有的紧张感。”





化身新作制片人，斯皮尔伯格道出“侏罗纪”精神内核





1993年，史蒂文·斯皮尔伯格成功开创了科幻经典侏罗纪系列。作为影史留名的广受欢迎系列的新作，《侏罗纪世界2》在集惊奇、冒险和刺激于一体的同时，也延续了该经典IP的诸多精髓元素。当年的《侏罗纪公园》通过神奇的特效和场面为这个系列在影史刻下了自己的名字，而如今作为《侏罗纪世界2》的制片人，斯皮尔伯格也道出了该系列风靡全球长盛不衰的原因：“25年前环球影业和我冒着风险拍了一部不单单是讲恐龙的电影，这部电影引发了一个老生常谈的问题，科幻小说能不能成为科幻现实。”





《侏罗纪世界2》IMAX海报 身怀关键解密线索 IMAX带你感受欧文布鲁父子情深





据该片的两位主演克里斯·帕拉特和布莱丝·达拉斯·霍华德介绍，《侏罗纪世界2》的故事将承接前作并保持经典的侏罗纪风格。经过前作恐龙失控事件后，侏罗纪世界主题公园已经废弃，心系恐龙的欧文和克莱尔决定重返侏罗纪世界，从一个即将爆炸的岛上救出恐龙，但很快他们就发现这个世界更加危险，“我们意识到我们对付的这些人不是什么好人，我们到了一个古堡，实际上人们在这里高价竞拍恐龙。”在续作中，迅猛龙布鲁众望所归将再次现身，与欧文并肩作战。导演表示“《侏罗纪世界2》的核心就在布鲁身上。”克里斯认为，该片的魅力就在于它展现了人与动物之间的美丽联结，“我们将会看到更多欧文和布鲁之间特殊的情感联结。”届时，片中种类繁多的恐龙和欧文布鲁间的互动，都将通过IMAX高清高亮的大银幕细节细腻呈现，让观众能有强烈的情感共鸣，感受到恐龙与人类之间的情感联系。





注入哥特风增加未来感，体验幽闭紧张IMAX 3D当仁不让





影片的编剧兼制片人科林·特莱沃若认为《侏罗纪世界2》的与众不同之处在于“它基于现实但更有未来感。”而擅长以特效主打看点，执导过数部惊悚悬疑片的西班牙导演胡安·安东尼奥·巴亚纳更为影片加入了许多打破窠臼的创意细节：“所有你想在侏罗纪系列电影里看到的你都能看到，但接着你会觉得有些幽闭恐惧，里面新增了一些哥特元素，会使你感受到前所未有的紧张感。” 而在IMAX影院，有着顶天立地的大银幕和水晶般的清晰画质，让恐龙的纹理，周遭的环境都能够纤毫毕现，让观众可以完完全全的沉浸在充满恐龙的新世界。而逼真震撼的音响系统，也是IMAX影院另一大卖点，其配备的专利扬声器系统，具有不折不扣的穿透力量和更宽的频响范围，高音更高，低音更低，让声音的振动得到完美的呈现，对恐龙的嘶吼和咆哮，想必能呈现的更加逼真，让观众以最身临其境的方式带观众进入到侏罗纪世界，唤醒心底对史前恐龙的猎奇心与恐惧感。



