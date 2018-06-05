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奥斯卡得奖片《我，花样女王》有望引进

"小丑女""冬兵"组麻辣夫妻 反套路喜剧颠覆励志片

2018-06-05 09:32:04 来源：Mtime时光网

由玛歌特·罗比、塞巴斯蒂安·斯坦、艾莉森·珍妮主演的剧情电影《我，花样女王》将有望引进中国。
　　时光网讯 玛歌特·罗比塞巴斯蒂安·斯坦、艾莉森·珍妮主演的剧情电影《我，花样女王》将有望引进中国。该片改编自美国体坛第一大丑闻，讲述了美国花样滑冰选手托尼亚·哈丁曲折离奇的职业经历以及她起起落落的一生。这部电影于今年荣获了第90届奥斯卡三项提名，质量可见一斑。而影片主演DC“小丑女”和漫威“冬兵”的高能夫妻组合也让观众无比期待，不知这样新鲜的搭配将带来怎样意想不到的效果。

《我，花样女王》取材美国体坛最大丑闻 
反套路剧情颠覆传统励志电影 

预告片

　　电影《我，花样女王》改编自美国体坛第一大丑闻，事件的主人公托尼亚·哈丁曾是世界上排名前几的花样滑冰选手，也是美国首位完成冰上三圈半跳跃的选手。她曾是人群中最“闪耀”的人，然而种种原因却让她原本看似美好的人生发生了巨变……

　　区别于平常的励志片，电影《我，花样女王》更像一碗浓郁的麻辣鸡汤，它充满喜剧色彩和反套路剧情，用荒诞的手法讲述了花样滑冰选手托尼亚·哈丁荒诞的人生经历。影片内容集结了亲情、爱情、友情等各类情感中所能遇见的极致奇葩，每个角色都讨论度十足，而且角色间错综复杂的情感关系直指当下极具热度的社会性话题，极易引发大众讨论。

“冬兵”“小丑女”超能混搭相爱相杀 
奥斯卡三项提名显魅力

　　电影《我，花样女王》的主创阵容无疑是影片的一大亮点。人气爆棚的DC“小丑女”玛格特·罗比与漫威“冬兵”塞巴斯蒂安·斯坦超能混搭，两人此次不仅在片中饰演夫妻，更是上演了一幕幕相爱相杀的戏码。而他们也在片中献出了超越水准的演技，使得影片大放光彩。玛格特·罗比此次实力转型，通过幕后五个月的刻苦训练和超高的表演天赋将直爽的托尼亚·哈丁诠释得精彩绝伦。

　　塞巴斯蒂安·斯坦则将托尼亚暴躁的丈夫演绎得极为生动。影片另一位主演艾莉森·珍妮在片中饰演托尼亚的妈妈，她将妈妈这个角色尖酸刻薄的形象刻画得入木三分，凭借在片中的的精彩表演艾莉森·珍妮更是拿下第90届奥斯卡金像奖最佳女配角奖。

　　影片自北美开画以来口碑不俗，在多伦多电影节的首次上映便收获无数好评，成功地将“人民选择奖”第二名收入囊中。随后，更是横扫欧美各大电影奖项及多个影评人协会奖项和提名。尤其是在第90届奥斯卡金像奖上，影片获得了最佳女主角、最佳女配角、最佳剪辑三项提名，并顺利拿下最佳女配角奖。

　　该片将有望引进中国。届时国内观众可以在大银幕上看到演员们精彩的表演，也将品尝这部反套路的“麻辣鸡汤”。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 我花样女王 引进 玛歌特·罗比 塞巴斯蒂安·斯坦 艾莉森·珍妮
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