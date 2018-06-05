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泰国爆款动画《暹罗决：九神战甲》
今日曝光定档海报及预告片，宣布将于6月29日全国公映。该片前后历时4年拍摄制作，IMDb评分高达8.3分，有望创造泰国动画电影在中国市场的票房新纪录。值得一提的是，此前在《红海行动》
中有出色表现的“蛟龙小队”的杜江等人将为本片配音，为影片的高品质再添浓墨重彩的一笔。
泰国爆款动画强势角逐暑期档
勇者集结为正义而战
《暹罗决：九神战甲》宣布定档6月29日，力图为暑期档再添热血。该片讲述了意外获得“九神战甲”的泰拳少年奥特从稚嫩到成熟的成长史，此前于泰国上映时便取得了不俗的成绩。票房口碑双丰收的《暹罗决：九神战甲》此次瞄准内地暑期档，有望创造泰国动画电影在中国市场的票房新纪录。
今日曝光的定档海报中，男主角奥特占据海报中心，身后是一众勇者集结而成的小队。海报上方是夜叉王塔哈率领的夜叉族，正邪双方全部整装待发，一场大战在所难免。
36亿票房《红海行动》“蛟龙小队”热血助阵
倾力打造最燃配音阵容
值得一提的是，该片力邀此前在《红海行动》中有出色表现的“蛟龙小队”成员为片中人物配音。《红海行动》作为内地2018年春节档的冠军，最终收获了36亿的傲人票房。此次蛟龙小队与热血泰拳的强强联合，也让这部动画巨制更加夺人眼球。
其中，男主角奥特、女主角小兰分别由杜江
和蒋璐霞
进行配音。杜江表示能从配音演员的角度重新阐释人物十分幸福，同时他也表示：“不管是什么年纪的观众，在电影院看到这部电影一定会热血沸腾。”蒋璐霞则表示，小兰与佟莉都是独立坚强的女性代表，这也是自己第一次为动画电影配音，感觉十分新奇。除此之外，“夜叉王”塔哈和“红夜叉”玛拉达分别由“石头”王雨甜和“医疗兵”郭家豪配音，二人此次突破自我，把角色的内心表现得淋漓尽致，更是被工作人员赞为“他们就是角色本人”。
好莱坞团队打造泰国动画新纪元
泰拳少年用信念创造奇迹
不同于传统“合家欢”式的动画电影，该片主打“泰式”热血的激燃路线，为泰国动画电影打开了奇佳的崛起良机。票房口碑双丰收的《暹罗决：九神战甲》拥有堪称豪华的幕后制作班底：知名漫画编辑布莱克·希尔担任剧本编审；两获艾美奖及格莱美奖提名，曾为《星球大战》
系列担任作曲的瑞恩·肖恩坐镇音乐制作。该片IMDb评分高达8.3分，“泰国动画电影之光”有望再度引爆中国市场。