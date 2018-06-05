IMDb评分高达8.3分的泰国爆款动画《暹罗决：九神战甲》今日曝光定档海报及预告片，宣布将于6月29日全国公映。





泰国爆款动画强势角逐暑期档

勇者集结为正义而战





《暹罗决：九神战甲》宣布定档6月29日，力图为暑期档再添热血。该片讲述了意外获得“九神战甲”的泰拳少年奥特从稚嫩到成熟的成长史，此前于泰国上映时便取得了不俗的成绩。票房口碑双丰收的《暹罗决：九神战甲》此次瞄准内地暑期档，有望创造泰国动画电影在中国市场的票房新纪录。





今日曝光的定档海报中，男主角奥特占据海报中心，身后是一众勇者集结而成的小队。海报上方是夜叉王塔哈率领的夜叉族，正邪双方全部整装待发，一场大战在所难免。





36亿票房《红海行动》“蛟龙小队”热血助阵

倾力打造最燃配音阵容





值得一提的是，该片力邀此前在《红海行动》中有出色表现的“蛟龙小队”成员为片中人物配音。《红海行动》作为内地2018年春节档的冠军，最终收获了36亿的傲人票房。此次蛟龙小队与热血泰拳的强强联合，也让这部动画巨制更加夺人眼球。









好莱坞团队打造泰国动画新纪元

泰拳少年用信念创造奇迹







