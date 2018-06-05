女主角克莱尔骑在霸王龙背上的场景，甚至让其扮演者布莱丝·达拉斯·霍华德惊呼，“你能想象我的孩子们听说后是什么反应吗？”





利用机械模型实拍恐龙绝非易事，一方面每只仿真恐龙模型都要经过长时间全新制作，此外，一场如“布鲁在担架上挣扎”这样听起来简单的动作拍摄，其实往往需要“一整队的木偶师”才能完成。但在导演胡安·安东尼奥·巴亚纳看来，《侏罗纪世界2》并非观众既定印象中的好莱坞大片，在上周参加由上海电影家协会举办的海上电影论坛沙龙活动上，导演透露，比起使用大量CG特效制作大场面，他更希望以“百分百真实感”作为拍摄标准，实拍更容易为影片“倾入情感”，传达“共情”主题。而这也正是侏罗纪系列一直以来都备受欢迎并拥有如此影响力的重要原因，影片“虽是科幻题材，但它的灵感始终来自于真实世界。”





在该片特效导演尼尔·斯坎兰的帮助下，每只恐龙都成功以实体形象呈现，令各位主创“一下子进入情景”。正如饰演新角色齐娅的演员丹妮艾拉·皮内达不由自主的感叹，它们实在“太逼真了”，而贾斯提斯·史密斯---他将饰演电影中另一个新出现的可爱角色弗兰克林，则被机械模型吓得不轻，在险些被布鲁“咬住”的瞬间，直接对导演大吼“我恨你！”





借助机械恐龙模型，《侏罗纪世界2》还增加了许多人类与恐龙间“更亲近的互动”。主演克里斯·帕拉特说，“这种实拍的方式才成功制造了人与动物之间某种美妙的情感沟通”。担任联合编剧及制作人的科林·特莱沃若认为影片有几场戏是“专门为了机械恐龙而设计”，是第一部电影中“没能实现”的惊人画面，比如女主角克莱尔骑在霸王龙背上的场景，甚至让其扮演者布莱丝·达拉斯·霍华德惊呼，“你能想象我的孩子们听说后是什么反应吗？”