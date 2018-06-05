在影片中林更新再度饰演软萌医官沙陀忠，身患“异性恐惧症”，却误打误撞与马思纯饰演的朋克女侠水月产生交集。

先导预告片 在《狄仁杰之四大天王》中，马思纯一改往日文艺清新的形象，以银色额头、眉毛镶满银钉的独特造型出镜，霸气展现江湖女侠的气势，甚至被徐克导演称为“古装的朋克”。对于自己“朋克女侠”的造型，马思纯感慨道：“水月已经超出我的无限想象力了。”





前作中，沙陀忠因患有异性恐惧症，根本无法与异性正常交流，此次却要直面如此霸气的水月，令人不禁好奇，他的异性恐惧症又会如何作祟？一个是要强要面子且脾气固执的朋克女侠，一个是单纯可爱且伤害值为负的软萌医官，两人之间的碰撞，将带给危机四伏的大理寺怎样的反转？





戏中沙陀忠与水月“一言不合就开打”，马思纯还爆料道：“这次演女侠，被我打得最多的就是林更新。”而戏外林更新和马思纯的相处却十分欢脱，更是“一言不合就开怼”。在被问及戏中两人的关系时，林更新笑称“水月这次穿的都是我上一部的戏服”，马思纯则笑怼“那你口味还挺重的”。





不仅如此，上周林更新与马思纯在《我是大侦探》节目中的“狄仁街”再次相遇，林更新化身“最懂”马思纯的人，全程开启“护马模式”。两人不仅默契寻找线索，林更新还开起了“东北话小课堂”，引得马思纯爆笑连连。

据悉，林更新、马思纯已认识颇久，但一直处于“网友”状态，此次合作亦是两人首次“面基”，马思纯回忆起一些片场细节，如自己拍戏被水浇透，林更新早已默默备好感冒药；某一次拍戏晕倒后，林更新也立即送上维C。林更新小小的举动令马思纯十分感动，她直言：“他虽然有东北汉子的糙劲儿，但是细心起来真的很贴心。”





林更新则称马思纯是一个有态度的女生，“她有让我很钦佩的点，比如她不会太在意角色的造型好不好看，挺豁得出去的。”问及合作，林更新表示希望沙陀忠与水月的情感能继续延续下去，“希望《狄仁杰》再有续集，让这两个角色都存在，再拍一部。”

编辑：hello王小羊