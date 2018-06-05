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《阴风阵阵》《白人男孩》齐发预告

80秒无台词惊悚指数飙升 影帝麦康纳再演传记片

2018-06-05 10:32:06 来源：Mtime时光网

恐怖片《阴风阵阵》、传记片《白人男孩里克》齐发新预告片。
       

《阴风阵阵》海报

 时光网讯 新版《阴风阵阵》首次曝光先导预告片，这部电影是由导演卢卡·瓜达尼诺翻拍达里欧·阿基多于1977年上映的同名恐怖电影。该影片由达科塔·约翰逊蒂尔达·斯文顿科洛·格蕾斯·莫瑞兹等出演。亚马逊影业主席鲍勃·伯内称此片为“第一部关于女权主义宣言的恐怖电影”。

       据悉，这部电影以阿基多的影片为蓝本重新构思，将场景设定在20世纪70年代柏林的舞蹈公司，并与电台司令乐队( Radiohead)的汤姆·约克合作。瓜达尼诺此前导演了《请以你的名字呼唤我》。他解释道，“我们想让观众沉浸在一个密闭的环境中”。

       在预告片段中，达科塔·约翰逊扮演的女主角苏茜以及蒂尔达·斯文顿扮演的芭蕾舞学校的校长率先登场，一同亮相的还有科洛·莫瑞兹。约翰逊在斯文顿的指导下舞蹈，墙面镜中的另一个女人肢体不断经受残忍的扭曲和断裂，而这些动作和约翰逊所饰演的人物的动作同步发生。80秒的预告中并没有台词，但是确实“阴风阵阵”，惊悚指数惊人。

      达科塔·约翰逊表示：“自从遇到了卢卡导演，我来到了一个如此丰富的电影世界。”她还谈到了为电影拍摄进行的训练，“这种舞蹈风格和平时看到的芭蕾舞是不同的，学习这种舞蹈需要靠重力，而不需要跳得有多么优雅，这对演员的肢体是很有难度的。”

      影片《阴风阵阵》讲述美国女孩苏茜来到德国一所历史悠久的芭蕾舞学院进修，结果在学校里遇到了一系列神秘事件、女学生接连遭到血腥残忍的杀害的故事。


       由奥斯卡影帝马修·麦康纳领衔主演，经历过多次改档的影片《白人男孩里克》终于发布来了首支正式预告片，镜头中充满上世纪80年代的复古风。

影片剧照

       《白人男孩里克》根据真实事件改编，故事发生在80年代的底特律，当时正是毒品泛滥的年代。十四岁的里克·沃舍年纪轻轻就成为一名混入毒品网络内部的卧底，但随后却沦为大毒枭，过着双重生活。最终，他被政府部门放弃，17岁时被判处终身监禁。马修·麦康纳在影片中饰演的他的父亲。

       该影片由《母亲！》导演达伦·阿罗诺夫斯基制片，英国导演扬·德芒热执导，他的电影处子作《迷失1971》曾入围柏林国际电影节主竞赛单元，《白人男孩里克》是他的第二部电影长片。

       除马修·麦康纳以外，其他主演还包括詹妮弗·杰森·李埃迪·马森布鲁斯·邓恩等人。影片将于9月21日在北美上映。

作者：饮隐、二喜   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阴风阵阵 白人男孩里克 预告片 视频
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