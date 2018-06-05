恐怖片《阴风阵阵》、传记片《白人男孩里克》齐发新预告片。









在预告片段中，达科塔·约翰逊扮演的女主角苏茜以及蒂尔达·斯文顿扮演的芭蕾舞学校的校长率先登场，一同亮相的还有科洛·莫瑞兹。约翰逊在斯文顿的指导下舞蹈，墙面镜中的另一个女人肢体不断经受残忍的扭曲和断裂，而这些动作和约翰逊所饰演的人物的动作同步发生。80秒的预告中并没有台词，但是确实“阴风阵阵”，惊悚指数惊人。





达科塔·约翰逊表示：“自从遇到了卢卡导演，我来到了一个如此丰富的电影世界。”她还谈到了为电影拍摄进行的训练，“这种舞蹈风格和平时看到的芭蕾舞是不同的，学习这种舞蹈需要靠重力，而不需要跳得有多么优雅，这对演员的肢体是很有难度的。”

















影片剧照 《白人男孩里克》根据真实事件改编，故事发生在80年代的底特律，当时正是毒品泛滥的年代。十四岁的里克·沃舍年纪轻轻就成为一名混入毒品网络内部的卧底，但随后却沦为大毒枭，过着双重生活。最终，他被政府部门放弃，17岁时被判处终身监禁。马修·麦康纳在影片中饰演的他的父亲。







