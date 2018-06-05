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《游侠索罗》或面临5000万美元巨亏

观众没有厌倦星战 票房差因“宣传太差劲”？

2018-06-05 12:20:25 来源：Mtime时光网

华尔街分析师认为，《游侠索罗》票房不给力因“宣传太差劲”，并非观众厌倦星战电影。

　　时光网讯 《游侠索罗：星球大战外传》自5月25日登陆全球多地公映。上映10天后，全球累计票房为2.64亿美元，其中1.49亿美元来自北美本土，海外票房1.15亿美元，最终全球票房落点预估能达到4亿美元。

　　跟常规大制作比起来，《游侠索罗》的票房成绩可能不算很差。可是面对高达2.5亿美元制作成本、数千万的宣传费用、“星战家族”同类作品的票房号召力（《星球大战7:原力觉醒》全球票房20.68亿美元，《星球大战外传：侠盗一号》10.56亿美元全球票房，《星球大战8:最后的绝地武士》13.32亿美元全球票房），星战世界最潇洒英雄的“单飞”首秀，这一步迈得踉踉跄跄。《游侠索罗》将是迪士尼收购卢卡斯影业之后，星战电影帝国遭遇的第一场票房败仗。

　　华尔街分析师Barton Crockett撰文称《游侠索罗》将给卢卡斯影业带来超过5000万美元的亏损。有多位业内投资人透露，最终账面结果可能达到8000万美元以上的巨亏。但这些预测数字并没有将《游侠索罗》在家庭娱乐与电视平台的后期盈利结算在内，迪士尼对相关细节坚决保密。

《游侠索罗》剧照

　　分析师Doug Creutz在为投资人撰写的报告中指出，《游侠索罗》的票房惨败并不是因为观众厌倦了“星战”系列，而是这部电影“差劲的营销宣传”的结果。

　　有人指出电影临阵换将、距离《星球大战8：最后的绝地武士》上映时间仅隔半年都是致使《游侠索罗》市场失利的重要因素。但Creutz在报告粉碎了此类观点，他认为“既然‘星战’系列经历了《魅影危机》和《克隆人的反击》都能存活下来，我们实在没办法相信《最后的绝地武士》会给这部电影带来太大负面影响”。

　　Creutz写道：“《游侠索罗》激起一些关于观众对《星球大战》系列产生厌倦的担忧。我们认为并非如此，《游侠索罗》最大的问题在于（迪士尼）毫无特色的差劲的市场宣传。”

　　他将两部外传《侠盗一号》与《游侠索罗》的推广方式进行对比，指出“《侠盗一号》预告片前35秒完全专注在琴·厄瑟的身上，专注把菲丽希缇·琼斯扮演的角色宣传成新的头号英雄。预告的第二部分祭出帝国与福斯特·惠特克的旁白，给观众传达电影的史诗感，最后还是回到琴·厄瑟身上，给了她一个英雄盖世的特写镜头“。

《游侠索罗》首款先导预告片

　　Creutz认为《游侠索罗》的首支预告片没有成功打出索罗这张牌，“首支先导预告片里，阿尔登·埃伦瑞奇的脸只在镜头里清晰的出现10秒左右，在我们看来，是绝对不够的”。

　　当然，漫威两元大将——《黑豹》与《复仇者联盟3》前后制造的票房奇迹让迪士尼完全有底气吸收《游侠索罗》带来的巨额亏损。在即将到来的暑期档，皮克斯强阵回归打造的《超人总动员2》也将为迪士尼继续占领市场。对于卢卡斯影业来说，《星球大战9》才是考验系列未来的试金石。

   编辑：Joker

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关键词： 游侠索罗 星球大战
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游侠索罗：星球大战外传 (2018)

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导演：朗·霍华德

主演：阿尔登·埃伦瑞奇

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