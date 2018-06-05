华尔街分析师认为，《游侠索罗》票房不给力因“宣传太差劲”，并非观众厌倦星战电影。









华尔街分析师Barton Crockett撰文称《游侠索罗》将给卢卡斯影业带来超过5000万美元的亏损。有多位业内投资人透露，最终账面结果可能达到8000万美元以上的巨亏。但这些预测数字并没有将《游侠索罗》在家庭娱乐与电视平台的后期盈利结算在内，迪士尼对相关细节坚决保密。



《游侠索罗》剧照

分析师Doug Creutz在为投资人撰写的报告中指出，《游侠索罗》的票房惨败并不是因为观众厌倦了“星战”系列，而是这部电影“差劲的营销宣传”的结果。









Creutz写道：“《游侠索罗》激起一些关于观众对《星球大战》系列产生厌倦的担忧。我们认为并非如此，《游侠索罗》最大的问题在于（迪士尼）毫无特色的差劲的市场宣传。”





他将两部外传《侠盗一号》与《游侠索罗》的推广方式进行对比，指出“《侠盗一号》预告片前35秒完全专注在琴·厄瑟的身上，专注把菲丽希缇·琼斯扮演的角色宣传成新的头号英雄。预告的第二部分祭出帝国与福斯特·惠特克的旁白，给观众传达电影的史诗感，最后还是回到琴·厄瑟身上，给了她一个英雄盖世的特写镜头“。



《游侠索罗》首款先导预告片

Creutz认为《游侠索罗》的首支预告片没有成功打出索罗这张牌，“首支先导预告片里，阿尔登·埃伦瑞奇的脸只在镜头里清晰的出现10秒左右，在我们看来，是绝对不够的”。





当然，漫威两元大将——《黑豹》与《复仇者联盟3》前后制造的票房奇迹让迪士尼完全有底气吸收《游侠索罗》带来的巨额亏损。在即将到来的暑期档，皮克斯强阵回归打造的《超人总动员2》也将为迪士尼继续占领市场。对于卢卡斯影业来说，《星球大战9》才是考验系列未来的试金石。