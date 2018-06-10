《小猪佩奇》（2004~至今）国别：英国主创：马克·贝克、内维尔·阿斯特利、菲尔·戴维斯

作品介绍：让人意想不到的是，《小猪佩奇》这部学龄前动画片的创作人是三名男性，其中，马克·贝克最先构思出小猪佩奇的形象和故事。

一切的起源是来自于马克·贝克一次看到朋友的女儿在看动画片，结果动画片里面只有孩子但是缺少父母，马克觉得很多英国动画片中都缺少父母的身影，所以他决定制作一套父母陪伴孩子成长的动画片，针对的就是6岁以下的小朋友。