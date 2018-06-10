别闹！《小猪佩奇》才不是社会人
核心主题是陪伴 学龄前儿童还能看什么
成年人注意啦！本文中提到的动画片应该都不适合你们，但是如果你是爸爸妈妈，就应该看看，知道小朋友们爱看和应该看哪些动画片……→
2018-06-10 08:21:43 来源：Mtime时光网
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导语
时光网特稿 毫无征兆的，《小猪佩奇》就火了，在中国的各大社交媒体平台上，小猪佩奇的身影几乎是随处可见。那些青春期的少男少女们，都以拥有一个小猪佩奇的腕表、玩偶和纹身感到荣耀。
潮流和时尚往往就是这样让人摸不着头脑，《小猪佩奇》这部动画片从里到外都是针对6岁以下的学龄前儿童，《小猪佩奇》的主旨也是在于强调家长要一直陪伴着子女，孩子之间也要学会包容，姐姐要呵护弟弟……简而言之，这是一部用幽默的方式引导孩子懂得正确价值观的TV动画剧集。
除了《小猪佩奇》，还有那些学龄前动画剧集值得推荐呢？其实真的不少，今天就让我们一起来走进婴幼儿的娱乐世界吧。
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《小猪佩奇》（2004~至今）
《小猪佩奇》（2004~至今）
国别：英国
主创：马克·贝克、内维尔·阿斯特利、菲尔·戴维斯
作品介绍：让人意想不到的是，《小猪佩奇》这部学龄前动画片的创作人是三名男性，其中，马克·贝克最先构思出小猪佩奇的形象和故事。
一切的起源是来自于马克·贝克一次看到朋友的女儿在看动画片，结果动画片里面只有孩子但是缺少父母，马克觉得很多英国动画片中都缺少父母的身影，所以他决定制作一套父母陪伴孩子成长的动画片，针对的就是6岁以下的小朋友。
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《小猪佩奇》（2004~至今）
经过三位好友五年的运作，《小猪佩奇》终于在2004年英国播出，之后迅速红遍全球，十几年来，《小猪佩奇》已经在180多个国家和地区播出，是英国新世纪之后最受欢迎的动画剧集之一。小猪佩奇的父母是猪爸爸和猪妈妈，细心的观众会发现，他们在每一集都会登场，陪伴是这部动画剧集永恒的主题。
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"托马斯和朋友们"（1984～至今）
《托马斯和朋友们》（1984～至今）
国别：英国
主创：威尔伯特·奥德瑞、克里斯多佛·奥德瑞
作品介绍：《托马斯小火车》是一部父亲献给孩子的礼物，托马斯小火车这个角色最早是诞生在一个故事集当中，话说那是1946年，奥德瑞牧师创作并出版了《托马斯小火车》故事集，他在书的扉页上写道：“亲爱的克里斯托弗，这是你的朋友托马斯小火车。他有点不安分，总想要去看看外面的世界。这些故事告诉你，他是如何实现自己的愿望的，希望你喜欢。因为你，他们才有了生命。- 爱你的老爸”。
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"托马斯和朋友们"（1984～至今）
时至今日，《托马斯小火车》已经是很多学龄前儿童的忠实伙伴，很多游乐场和商场都能看到托马斯小火车的身影，与之相关的动画剧集也是很多小朋友的至爱。《托马斯和朋友们》动画剧集的主题应该是“友谊”，教会如何与他人相处，是这部动画剧集传递给孩子们的积极信息。
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《熊出没》（2012～至今）
《熊出没》（2012～至今）
国别：中国
主创：丁亮、邢旭辉
作品介绍：不可否认，诞生于2012年的《熊出没》这个动画IP创造了不小的商业奇迹，动画剧集超过100集，收视率一直居高不下；5部动画电影，在中国内地市场收入票房接近20亿元。毫无疑问，这是近年来商业化最为成功的动画剧集。
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《熊出没》（2012～至今）
《熊出没》的主题应该是环保、冒险和友谊，因为片中的人类男一号光头强是一个伐木工，而熊大和熊二始终给光头强搅局，让光头强不能好好干活，双方一直斗智斗勇。《熊出没》的电影版偏向于全年龄段的观众，毕竟电影版制作更精良。《熊出没》的动画剧集就是偏向于学龄前儿童，当然，成年人想看也没人拦着。《熊出没》因为故事简单但角色形象呆萌，很容易获得儿童的喜欢，对于孩子们来说，这已经足够了。
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"喜羊羊与灰太狼"（2005～至今）
《喜羊羊与灰太狼》（2005～至今）
国别：中国
主创：黄伟明、赵崇邦
作品介绍：《喜羊羊与灰太狼》应该感叹一句：“既生瑜，何生亮？”在《熊出没》面市之前，《喜羊羊》一直都是学龄前儿童的珍爱。《喜羊羊与灰太狼》面市与2005年，之后迅速火遍中国的大江南北，衍生品都足够制作公司赚的盆满钵满了。在2005~2010年，《喜羊羊与灰太狼》的动画剧集一直都各个电视台的热播节目，几个电视台轮番播放，让小朋友们看的痴迷。
近两年，《喜羊羊与灰太狼》的动画剧集的风头显然没有之前那么强劲，不过，作为曾经火爆过的国产动画剧集，《喜羊羊与灰太狼》也值得写下这一笔。
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《汪汪队立大功》（2013~至今）
《汪汪队立大功》（2013~至今）
国别：美国/加拿大
主创：杰米·惠特尼
作品介绍：《汪汪队立大功》目前在少儿群体中异常火爆，风头可能都要盖过《小猪佩奇》了。尤其是男孩子，可能会更喜欢看《汪汪队立大功》。为什么《汪汪队立大功》在小朋友的圈子里这么火？
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《汪汪队立大功》（2013~至今）
《汪汪队立大功》的火爆原因，大概是两点：其一是故事通俗易懂，《汪汪队立大功》中讲述的是汪汪队在海滩实施救助的故事，好玩有趣；其二就是汪汪队成员形象特征鲜明，每条狗的外貌和技能都不一样，就算是3岁小孩看起来也会津津有味。
《汪汪队立大功》主题是让孩子们懂得团队合作，遇到事情要冷静思考，这样的主题也的确适合学龄前儿童观赏。这部剧集的制作精良，角色设计可爱讨喜，难怪在中国学龄前儿童群体中风靡。
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《巴巴爸爸》（1975）
《巴巴爸爸》（1975）
国别：联邦德国
主创：德鲁斯·泰勒、安娜特·缇森
作品介绍：《巴巴爸爸》最早是1970年法国漫画家德鲁斯·泰勒、安娜特·缇森夫妻俩创作的漫画形象，1975年由联邦德国的公司制作成动画片。1980年代末引进到了中国内地，成为了80后一代人的精彩儿时回忆。即便是到了今天，她仍然是学龄前儿童喜爱的动画片之一。因为80后已经为人父为人母，他们会把这部动画片介绍给自己的孩子们。
《巴巴爸爸》中的主角巴巴爸爸一家是以棉花糖为原型设计的，而且巴巴爸爸一家可以变化成各种形状的事物，比如骆驼、大树、蜗牛等等，他们会模仿成其他生活的外观，是一部充满想象力和童趣的作品。
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《小羊肖恩》（2007～至今）
《小羊肖恩》（2007～至今）
国别：英国
主创：理查德·汉森、迈克尔·萨尔特
作品介绍：《小羊肖恩》是一部黏土定格动画，角色都是由黏土制作而成，每个画面都需要逐帧拍摄，精细的匠人之作。《小羊肖恩》也是一部面向少儿的动画片，片中的小羊肖恩简直是羊群里的智慧象征，总是能够突发奇想并且化险为夷，不仅给羊群带来欢乐，也总是在和猪猪们的斗争中占到上风，堪称领头羊。
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《小羊肖恩》（2007～至今）
《小羊肖恩》全片保持无台词的风格，完全靠动作和表演来推动剧情。所以，《小羊肖恩》的剧情也比较简单，踢足球、看电视、开派对，都会成为动画片中每一集的主题，也正是因为这种通俗易懂，才让《小羊肖恩》成为孩子们的心头之好，同时也捕获了不少成年人粉丝。
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"鼹鼠的故事"（1950~1970年代）
"鼹鼠的故事"（1950~1970年代）
国别：捷克斯洛伐克
主创：兹德内克·米莱尔
作品介绍：《鼹鼠的故事》是捷克斯洛伐克动画，最早诞生于1950年代，直到1960年代鼹鼠的形象才固定下来。1980年代，《鼹鼠的故事》引进到了中国内地，小小的鼹鼠一下子就获得了万千中国儿童的喜爱，成为一代人珍贵的记忆。
《鼹鼠的故事》没有台词，都是依靠动作和表演来推动剧情，动画片的剧情多数都是展现鼹鼠的生活和冒险，充满了童趣和对生命的赞美，是一部让小朋友能够亲近自然和动物的动画作品。
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《面包超人》（1988~至今）
《面包超人》（1988~至今）
国别：日本
主创：永丘昭典、柳濑嵩
作品介绍：《面包超人》是日本面向少儿的一部长篇动画剧集，同时也会不定期推出电影剧场版。据悉，《面包超人》动画剧集已经超过1000集，是日本极为长寿的一部少儿动画。之所以这么受欢迎，主要是作品的内容好玩有趣，而且还是和吃的有关，面包超人会无私地他头顶一部分面包撕下来给小朋友吃，还是红豆馅的，所以小朋友们看了之后都会想吃面包了。
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《面包超人》（1988~至今）
也许一个孩子长大一点之后就不爱看《面包超人》了，但是不要紧，会有新一代的孩子出生，《面包超人》陪伴了日本几代孩子的成长，风格没有什么变化，但登场角色层出不穷，《面包超人》堪称是日本登场角色最多的动画剧集，所以能够吸引一代又一代日本少儿的追捧。
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《海底小纵队》（2010～至今）
《海底小纵队》（2010～至今）
国别：英国
主创：达拉赫·奥康纳
作品介绍：《海底小纵队》因为已经登陆央视的少儿频道，所以在少儿群体中的受欢迎程度很高。这是一部科普类动画剧集，主题是探索和拯救，每一集都会介绍一种动物，能够在娱乐的过程中丰富孩子们的知识库。
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《超级飞侠》（2014~至今）
《超级飞侠》（2014~至今）
国别：中国
主创：李哲航
作品介绍：《超级飞侠》的主角是一群拟人化的飞机，和其他偏向于儿童的动画片一样，《超级飞侠》也是以介绍知识为主，主题思想也是强调积极乐观向上。《超级飞侠》每一集的故事都发生在不同的城市，甚至还会跨越国家和洲，所以小朋友会从动画片里面学习到不同国家的风俗、文化、饮食等众多知识，简直是一部旅游观光之作。就是看完以后，小朋友可能更想去这些风景名胜之地去玩了。