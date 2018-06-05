崔永元在最新采访中更爆出：自己手中有一份演员夫妇的“阴阳合同”，该演员同时负责宣发，金额涉及7.5亿。他强调这次事件连带到其他人或者公司是误伤，自己主要是针对刘震云和冯小刚。















范冰冰是唐德影视的前十大股东。截至2018年一季度末，范冰冰以644.96万股的持股量，位列唐德影视第六大流通股东，同时是该公司的第十大股东。





唐德影视4日晚间回应称，作为上市企业，公司始终严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等上市公司监管法律、法规和要求规范运营；每一会计年度外部审计机构对公司进行现场审计均出具了标准无保留意见的审计报告；与此同时，相关政府主管部门定期对公司进行现场检查、指导工作，公司不存在签署阴阳合同以及偷漏税的行为。





在有关部门严查“阴阳合同”事件之际，部分影视传媒上市公司也做出回应。





慈文传媒在投资者关系活动上称，这件事情本身还有待调查结果出来。长远来看，这对行业应该是正向的影响。负责人称：“我们希望行业也有一个健康持久的发展环境，对我们规范运作的公司也创造了良好的发展空间，对我们来说也是正向的机会。”





华策影视回应称，本次事件更多是行业从不规范到规范化发展进程中的一个阶段，对影视内容行业是长期利好。从长期看，依法对行业乱象和违规行为进行整顿，有利于为守法经营的企业营造更为公平的竞争环境。





横店影视则在投资者互动平台表示，公司主营业务为院线发行、电影放映及相关衍生业务，该事件不会对公司造成影响。





不过，据媒体报道，崔永元接受《北京日报》专访时表示，其爆料的“阴阳合同”事件并非指向范冰冰，但具体是怎么回事，“可能得税务局调查完了才能做出最后结论”，并向受到事件“误伤”的几位女性演员包括刘震云的女儿、徐帆等表示抱歉。





而崔永元在最近一次接受《毒舌》旗下产业号采访中更爆出：自己手中有一份演员夫妇的“阴阳合同”，该演员同时负责宣发，金额涉及7.5亿。





崔永元强调这次事件连带到其他人或者公司是误伤，自己主要是针对刘震云和冯小刚，尤其是刘震云。但既然国家有关部门已经开始调查，那最后碰到谁，就看命吧。

谈到这件事对《手机2》剧组的影响，他说：“反正从我掌握的材料，我认为应该100%（停机），还不是这一个停，可能有的人电影事业就停了。”





一边是崔永元以及一些业内人士笃定阴阳合同是行业潜规则；另一边上市公司以及相关人士严正声明、遵纪守法，到底是哪边有问题，还需税务部门调查的结果。业内人士也表示，依法对行业乱象和违规行为进行整顿，对影视行业朝着更健康的方向发展是利好更是必要。